Robert Holík se vrátil po 12 letech do Česka, jeho otec Jaroslav přišel o nohu a nemohl za ním do zámoří přicestovat • Michal Beránek (Sport)

Holíkův vnuk bojuje o MS! Dělám to pro dědu, byl by pyšnej, říká Musil • koláž iSport.cz

Táta František hrál hokej, maminka Andrea je vítězkou Fed Cupu z roku 1985. Útočník Adam Musil se však vydal ve stopách otce a v den svých 21. narozenin se v Praze hlásil na prvním srazu hokejové reprezentace, kde se porve o účast na MS v Dánsku. Tím by napodobil svého tátu, bratra Davida, své dva strýce Jiřího a Bobbyho Holíky a hlavně dědu Jaroslava Holíka. „Každý den na něj vzpomínám a každý den mi chybí. Dělám to všechno pro něj,“ vzpomíná na legendárního útočníka jeho vnuk.

V dubnu to budou tři roky od chvíle, kdy Jaroslav Holík po dlouhé nemoci zemřel. Ve své kariéře nechodil pro ostrá slova daleko. V roce 1969 patřil na mistrovství světa k hráčům, kteří si v utkání proti SSSR přelepili rudou hvězdu ve státním znaku a jeho přímá povaha mu vydržela až do konce života.

V jeho stopách dnes pokračuje vnuk Adam. Sám Jaroslav Holík ho nazýval „hajzlíkem“ a říkal, že má větší talent než jeho syn Bobby Holík. „Jsem rád, že jsem měl takovýho dědu, protože mě toho naučil strašně moc,“ řekl na svém prvním reprezentačním srazu Adam Musil.

Mladý útočník na svého dědu nezapomněl a i díky němu prý sní o NHL. „Každý den na něj vzpomínám, každý den mi chybí a makám pro něj, abych se jednou dostal do NHL. To je sen každého hráče. Když jsem ale tady v reprezentaci, určitě by na mě byl strašně pyšnej.“

Válel za Kanadu, pak si vybral Česko

Nechybělo ovšem mnoho a Adam Musil mohl jít jinou cestou – tou rodnou kanadskou. Před čtyřmi lety totiž v dresu s javorovým listem na prsou ovládl Memoriál Ivana Hlinky, ale na přelomu letošního roku už bojoval v českých barvách na MS do 20 let.

„V Kanadě je určitě větší konkurence v mládeži i nahoře, takže jsem rád, že můžu reprezentovat Česko jako děda, strejda a všichni z rodiny. Pro mě je to velká čest,“ ujišťuje mladý útočník, který tak premiérovou nominací dostal pěkný dárek k narozeninám a s úsměvem přiznal, že ho těší, že je plnoletým i za mořem, kde působí.

Jak ale sám přiznal, na žádné oslavy nebyl čas. Po nedělním příletu stihl jen pondělní snídani s maminkou Andreou Holíkovou, vítězkou Fed Cupu z roku 1985, a v pondělí už se hlásil v pražských Holešovicích. „Byl to trošku šok, ale už jsem rád, že jsem tady a mohu tu být s takovými hráči,“ uvedl mladík, který po roce napodobil bratra Davida.

Obránce Ocelářů postoupil v rozjetém play off Tipsport extraligy do semifinále, a pokud bude pokračovat v dobrých výkonech, mohl by po konci klubové sezony národní tým doplnit. „Doufám, že si tu někdy zahrajeme s bráchou. To by bylo výborný,“ přiznal mladší Adam.

Musil může debutovat na MS dospělých. Chci tomu dát všechno, ukázat se na každém tréninku, hlásí 720p 360p REKLAMA

St. Louis nemělo farmu a v AHL šel stranou

Pozvánka do národního týmu ho potěšila i překvapila a vnímá ji jako velkou šanci, aby se předvedl před zástupci St. Louis, kterému patří. „Chci ukázat hodně lidem, co ve mně je,“ hlásí odhodlaně. Nominace mu pomůže zapomenout na prapodivnou sezonu v AHL.

St. Louis, které česko-kanadského útočníka draftovalo v roce 2015 jako 94. hráče v pořadí, totiž přišlo před sezonou o farmu. Tým z Chicaga se totiž stal farmářským celkem nově zrozených Vegas Golden Knights a Blues nedokázali sehnat náhradu. Jejich hráči tak byli rozeseti různě po AHL.

Adam Musil zamířil do San Antonia, farmy Colorada, kde ovšem dostávali šanci hráči Avalanche. „My jsme vlastně neměli farmu a byli jsme rozhozeni do jiných týmů. Já jsem byl s farmou Colorada, které se rozhodlo, že musí hrát hlavně svoje hráče, takže jsem dostal příležitost sem přijet.“

V atkuálním ročníku AHL dostal šanci jen v 54 zápasech, ve kterých nasbíral celkem 11 kanadských bodů za tři góly a osm asistencí. „Je to škoda, protože jsme byli jediný tým, který neměl farmu. Určitě to bylo znát, ale příští rok už to bude jiné, protože budeme mít svoji farmu,“ řekl Musil.

Z reprezentace ho před týdnem kontaktoval nový generální manažer Jiří Fischer, vyjednal jeho propustku ze St. Louis i San Antonia a jednadvacetiletý rodák z kanadské Delty zamířil do Česka. Do národního týmu by tak mohl vnést svěží vítr, protože jeho síla je v prostoru před brankou a v důrazu.

„Trenéři mi říkali, co ode mě očekávají,“ připustil Musil, jenž si na letenku do Dánska věří. „To je jasný! Jinak bych sem nejel. Každý tady chce udělat mistrovství, to je sen každého z nás.“ Ač je v týmu nováčkem, z mládežnických let zná dalšího mladíka Davida Tomáška i brankáře Patrika Bartošáka.

Zda si splní sen a rozšíří rodinnou sbírku startů na mistrovství světa, napoví až nejbližší týdny. Adama Musila však žene silná motivace – ukázat zejména dědovi, že do národního týmu patří.

Jandač omladil nominaci. Mají šanci se ukázat a třeba jim to otevře cestu dál, hlásí trenér 720p 360p REKLAMA