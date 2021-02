Pastrňák se omluvil, ale šance žije. Přednost dostane spíš narození syna

„S Pastou jsem mluvil ve středu večer, měli jsme výborný rozhovor. Zcela upřímně říkám a David to potvrdí, kdyby zkraje června nečekali narození malého, tak by za námi do Rigy přiletěl,“ prohlásil GM Petr Nedvěd. „Potvrdilo se mi znovu, že Pasta má vynikající charakter. Ostatně, nám všem to prokázal účastí na předchozích šampionátech. Rodina má ale v tomto případě samozřejmě přednost,“ doplnil šéf hokejové reprezentace.

Pastrňák se svou milou se rozhodli k porodu ve Spojených státech. Nicméně situace se může ještě změnit, což potvrzují Nedvědova slova. „Uvidíme, kdyby se volba změnila a Davidova přítelkyně náhodou rodila v Česku, může nám to trochu nahrát.

Ale nechci předbíhat. Oba jsou zatím rozhodnuti přivést mimčo na svět v zámoří.“

Pětadvacetileté eso Bostonu se navlékalo do národního dresu při MS 2016, 2017 a 2018, vždy si vedlo výtečně. Přestože Nedvěd kanonýrův příslib pro Rigu nezískal, na jednom velkém dealu se spolu dohodli. „Shodli jsme se aspoň v tom, že jeho syn dostane za nevěstu moji Naomi,“ usmál se generální manažer týmu.