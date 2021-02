Nedvěd lanaří na MS posily z NHL: Chce jet Voráček. Kdo další dal příslib?

Pamatujete na rok 2006 a šampionát v Rize? Národnímu týmu to cinklo stříbrem. Za tři měsíce reprezentace vyrazí do Lotyšska znovu. S medailovými plány? To rozhodně (o sestavě plné hráčů z Evropy pro MS podle deníku Sport si přečtěte ZDE<<<) . Pádný důvod k tomu dávají horké novinky ze štábu elitní české jednotky. Kumpanie kouče Filipa Pešána se míní posílit o esa z NHL, mezi nimiž nechybí zkušený útočník Jakub Voráček a další čtyři krajané ze zámoří. „Mám od kluků předběžný souhlas, že do Rigy pojedou,“ těší generálního manažera Petra Nedvěda výsledek jednání. V placené části rozhovoru pro iSport Premium se členem realizačního týmu se dočtete jména potvrzených posil i hráčů z NHL, se kterými se bude o případném připojení k reprezentaci ještě jednat.

Poslední dny tráví hodiny na telefonu, na příjmu je v noci i nad ránem. Petr Nedvěd si umanul, že výběr pro Rigu vyšperkuje tím nejlepším, co bude k mání. Jak to vypadá, tahle mise skončí majstrštykem. Seznam prvních akvizic z NHL vyhlíží interesantně, fanoušek se může těšit na výběr v čele s dlouholetým reprezentačním kapitánem Jakubem Voráčkem. „Pokud budou mít kluci v době konání mistrovství volno od šichty v zámoří, máme je v týmu,“ má radost generální manažer národního týmu. Útok na cenný kov je dán.

Po návratu z akce evropské Tour v Malmö jste začal žhavit linky do zámoří. Jste hodně spokojený, s jakou odezvou se to tam setkalo?

„Mám z přístupu kluků radost, jsem příjemně potěšený. Ale zase ne zaskočený, protože tihle borci mají obrovský charakter. I v téhle složité době myslí na český hokej, na naše fanoušky. Málokdo si dokáže představit, jak náročný je život v bublině. Byť není tak přísná jako během posledního play off NHL. Ale ať chcete, nebo ne, dříve nebo později se vám to začne trochu zajídat. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby si naši kluci od toho chtěli odpočinout a řekli mi, že po klubové sezoně do další bubliny při mistrovství světa nepůjdou. Ale jsou ochotni do toho jít.“

Pokud hrají doma, mají relativně volný program, ale při venkovních utkáních nemohou nikam, že?

„Přesně tak. Doma jsou se svými rodinami nebo nejbližšími, venku nesmí z hotelu jinam než do haly. I tak není jasné, v jakém režimu se dohraje základní část NHL. Koronavirus kosí program zápasů, není vyloučené, že se už tak zkrácená sezona ještě pokrátí.“