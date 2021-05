Hertl a Zacha se omluvili z MS, další přijedou. Bude Hronek hrát už v Praze?

Filip Hronek si v utkání s Floridou připsal asistenci, ale na vítězství Detroitu to nestačilo • ČTK / AP / Paul Sancya

Hokejovou reprezentaci by na mistrovství světa mohlo posílit nejméně osm hráčů z NHL. Start předběžně přislíbili obránci Filip Hronek z Detroitu, Radim Šimek ze San Jose a Libor Hájek z New York Rangers a útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf z Chicaga, Jakub Vrána s Filipem Zadinou z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers.