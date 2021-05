Kováře nenechám týden slavit, řekl Pešán. Vyhlíží devět posil z NHL

Bezprostředně po utkání se Slováky reprezentační kouč prozradil, že zkoušel znovu volat Pavlu Zachovi. „Ozval se mi během zápasu, viděl jsem zmeškaný hovor. Ještě to nemáme dokončené,“ prozradil Pešán. Podle informací Sportu však přes noc tahle naděje definitivně zhasla. Útočník New Jersey na mistrovství světa nepojede.

Z hráčů, kteří budou po základní části NHL volní, se určitě nedostaví Radek Faksa (Dallas), který očekává narození potomka, událost, jakou má za sebou taky Tomáš Hertl (San Jose). Nejistota panuje kolem obránce Radima Šimka. „Trápí ho břišní svaly. Trénuje sám, Sharks mu doporučují týden klidu. Ale zatím jeho přílet není pravděpodobný,“ připomněl kouč.

Během příštího týdne by se však měly objevit jiné dřív nahlášené posily z týmů, pro které skončila sezona. Dohromady by tahle zásilka mohla čítat pět útočníků a dva beky. V reprezentaci by je rádi viděli co nejdřív. Třeba Filipové Hronek a Zadina z Detroitu by se měli dostavit už 12. května, takže se nabízí zkouška v rámci Českých hokejových her. Zpozdí se asi Jakub Vrána. Ještě si potřebuje vyřídit náležitosti ve Washingtonu, odkud byl před uzávěrkou přestupů vyměněn.

Český tým v derby proti Slovensku v pátek inkasoval po 199 minutách. Ovšem souboj opět zvládl úspěšně. Tentokrát díky trefám Adama Musila a Andreje Šustra a výtečnému výkonu debutanta Petra Kváči v brance, byť mu dvakrát pomohly tyčky. Už ve čtvrtek vychytal Roman Will proti stejnému soupeři nulu. Z debaty po utkání vyplynulo, že oba budou pokračovat se Šimonem Hrubcem. To znamenalo, že skončil Jan Růžička, jeden brankářský škrt však nejspíš ještě přijde.

Pešán hodně stojí o Josefa Kořenáře ze San Jose. Zná ho už z dvacítky, před třemi lety v Buffalu vychytal proti Finsku postup do semifinále. Z celků, jež mohou dodat české hráče pro šampionát, končí Sharks sezona nejpozději. Kouč však znovu potvrdil, že s Kořenářem počítá. „Nejspíš přiletí rovnou na šampionát,“ prozradil.

Ještě před pátečním duelem mužstvo opustili obránce Vojtěch Mozík, útočníci Ondřej Najman a Pavel Kousal. Do druhého utkání se Slováky už naskočil Jiří Sekáč z Omsku a byl na ledě při vítězné trefě. Místo se uvolnilo pro posily z Finska, v neděli mají dorazit Michal Moravčík a Jiří Smejkal z Tappary Tampere. „V pondělí ráno nás čeká trénink, takže nechci, aby hráči postupně dojížděli. Proto se všichni setkáme už v neděli večer,“ pravil Pešán.

Na radaru má z Evropy ještě obránce Lukáše Kloka, jenž s Lukko Rauma bojuje ve finále finské ligy. Hotovo má Jan Kovář. Vítěz bodování švýcarské soutěže vyhrál i produktivitu play off a s Zugem získal titul. „Na dálku mu blahopřeju, dám mu den, dva. Určitě ho nenechám slavit celý týden a budu ho tlačit, aby se k týmu co nejdřív připojil,“ řekl Pešán s tím, že nepočítá s Romanem Červenkou z Rapperswilu, jehož jméno minulý týden rovněž padlo na tiskové konferenci.

Příprava na mistrovství světa vrcholí tento týden Českými hokejovými hrami. Tým se střetne ve středu s Finskem, ve čtvrtek se Švédy (oba zápasy ve 20 hodin), turnaj zakončí v sobotu 15. května střetnutím proti Rusku, které začne v 15 hodin. Hned po utkání odletí všechny celky do dějiště šampionátu. Na zápasy turnaje v pražské O2 aréně je povolena kapacita 1000 diváků, všichni musí mít negativní výsledek PCR testu.

Aktuální sestava

Brankáři: Šimon Hrubec (Omsk/KHL), Petr Kváča (Liberec), Roman Will (Čeljabinsk/KHL)

Obránci: David Musil (Třinec), Jakub Galvas (Jukurit/FIN), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL), Michal Jordán, Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL), Libor Šulák (Oulu/FIN), Andrej Šustr (Kunlun/KHL), Jan Ščotka (Litvínov), Ondřej Vitásek (Liberec), Michal Moravčík (Tappara Tampere/FIN)

Útočníci: Adam Musil, Radan Lenc (oba Liberec), Matěj Stránský, Michal Špaček (oba Třinec), Matěj Blümel, Tomáš Zohorna (oba Pardubice), Rudolf Červený (Lahti/FIN), Jakub Flek (Karlovy Vary), David Tomášek (Sparta), Robin Hanzl, Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL), Šimon Stránský (Jukurit/FIN), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL), Jiří Sekáč (Omsk/KHL), Jiří Smejkal (Tappara Tampere/FIN).

S kým se ještě počítá

Libor Hájek (o) NY Rangers/NHL

Filip Hronek (o) Detroit/NHL

Filip Chytil (ú) NY Rangers/NHL

David Kämpf (ú) Chicago/NHL

Lukáš Klok (o) Rauma/FIN

Jan Kovář (ú) Zug/SUI

Dominik Kubalík (ú) Chicago/NHL

Josef Kořenář (b) San Jose/NHL

Jakub Vrána (ú) Detroit/NHL

Filip Zadina (ú) Detroit/NHL

Kdo je s otazníkem

Radim Šimek (o) San Jose/NHL

Kdo je mimo hru

Roman Červenka (ú) Rapperswil/SUI

Radek Faksa (ú) Dallas/NHL

Tomáš Hertl (ú) San Jose/NHL

Jakub Voráček (ú) Philadelphia/NHL

Pavel Zacha (ú) New Jersey/NHL