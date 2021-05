Lotyšská hvězda o životě v Česku: NEJ pivo a silnice! Haly na MS se nebojte

Lotyšský obránce Ralfs Freibergs míří z Komety do Třince • profimedia.cz

V Česku strávil čtyři roky. Po mistrovském úspěchu s Třincem se ovšem lotyšský obránce Ralfs Freibergs loučí. Od příští sezony bude hrát KHL za mateřskou Rigu. Jak vnímá po letech pobytu Českou republiku, jací jsou podle něj Češi a jak se jeho země připravuje na hokejovou událost roku? To prozradil v rozhovoru pro iSport LIFE.

Pro Lotyšsko je to velká událost. Letos bude už podruhé ve své novodobé historii hostit mistrovství světa v hokeji. V dresu pořadatelské země se objeví také několik tváří, které čeští hokejoví fanoušci dobře znají z tuzemské nejvyšší soutěže. Mezi nimi i Ralfs Freibergs, nejproduktivnější obránce play off, který letos napomohl Třinci k zisku mistrovského titulu.

„V Česku jsem hrál čtyři roky, oblíbil jsem si tuto zem, lidi a celkový styl života. Teprve teď se mi ale podařilo splnit sen, kterým byl zisk mistrovského poháru. Ty tři měsíce v Třinci byly opravdu neuvěřitelné. Ať už se jedná o trenéry, spoluhráče či všechny lidi okolo týmu. Byla to čistá radost,“ řekl v rozhovoru pro web Ocelářů. Jeho další štací bude mateřská Riga, z které před čtyřmi lety přišel do Zlína.

Co vás na České republice nejvíce překvapilo?

„Jak je to tu rozvinuté. Je tu výborná silniční infrastruktura a spousta velkých závodů. Taky mě překvapilo, kolik je tu starých zachovalých budov, hradů a kostelů. V Lotyšsku je toho daleko méně, protože spousta historických staveb byla zničena válkou. Česko je opravdu moc pěkná země.“

Co je podle vás v Česku lepší než v Lotyšsku?

„Stoprocentně pivo. Musím říct, že v Lotyšsku taky není špatné, ale to české je prostě nejlepší. Taky mi tu víc chutnají masné výrobky. A znovu musím vyzdvihnout i české silnice. Ty jsou na daleko lepší úrovni než u nás.“

Co je naopak lepší v Lotyšsku?

„Máme moře a mnohem více jezer a řek. Chybí mi tu také velký výběr ryb. V každém lotyšském obchodě je obrovská police s nejrůznějšími druhy - marinované, vařené, smažené i sušené. V Česku je výběr opravdu hodně omezený. Z lotyšských obchodů mi chybí i tmavý žitný chléb. V Česku jsem žádný podobný druh zatím nenašel.“

Jací jsou podle vás Češi?

„Hodně se mi líbí, jací jsou Češi vlastenci. Ať už jsme v týmu diskutovali jakékoliv téma, vždy se snažili bránit svou zemi. Češi jsou taky vášniví sportovci. Snad každý tady jezdí na kole a chodí na túry. Byl jsem šokovaný v dobrém slova smyslu, že téměř 99 procent lidí tady pije pivo nebo víno. Samozřejmě příležitostně si někdo dá třeba slivovici, ale v Lotyšsku je mnohem více lidí, kteří pijí tvrdý alkohol.“

Jaký je největší rozdíl mezi Lotyši a Čechy?

„Velkým rozdílem je to, že v Lotyšsku se téměř každý mladý člověk většinou přestěhuje do Rigy, kde poté žije. V Čechách lidé obvykle začínají a končí svůj život ve stejném městě.“

Co vy a čeština?

„Myslím, že moje čeština se za poslední čtyři roky docela zlepšila. Dva roky jsme ve Zlíně chodili s moji ženou jednou týdně na lekce češtiny. Většinu jazyka se ale stejně naučíte v šatně. Vážím si země, kde jsem se rozhodl žít, a proto se učím jazyk od prvního dne tady. Poslední dva roky se snažím mluvit i s hráči v šatně v češtině. Taky je díky tomu o dost snazší pochopit, co od vás chtějí trenéři.“

Co říkáte na českou kuchyni?

„Tu jsem si opravdu zamiloval. Mám hodně rád maso, takže tradiční česká kuchyni je pro mě naprosto perfektní. Moje nejoblíbenější jídlo je asi tlačenka a kyselice.“

Lotyšsko je letos pořádající zemí mistrovství světa v ledním hokeji. Jak se na to země připravuje?

„Přípravy potrvají do posledního dne. Všechno je stále v procesu, ale jsem si naprosto jistý, že se všechno stihne včas. Opravdu chceme světu ukázat, že zvládneme i takto velký turnaj uspořádat za pár měsíců.“

Zápasy mistrovství světa se budou kromě hlavního stadionu hrát i na provizorním, který vznikl narychlo kvůli odebrání spolupořadatelství Minsku. Myslíte, že improvizovaný stadion bude pro takovou akci dostačující?

„Lotyšsko bude hrát naštěstí na hlavním stadionu, takže tohle mě úplně netrápí. (směje se) Dělám si legraci. Několik let zpátky byla podobná situace na mistrovství světa v Dánsku a nebyl s tím vůbec žádný problém. Takže myslím, že se mí čeští kamarádi nemají čeho obávat.“

Pokud to vyjde, zahrajete si na mistrovství možná i proti některým ze svých bývalých spoluhráčů z Česka.

„Na posledním mistrovství světa na Slovensku jsem hrál proti Čechům a bylo to úžasné! Už před tím jsem měl možnost zahrát si proti svým bývalým spoluhráčům ze Zlína a Komety, ale na tak velké hokejové akci je to daleko větší zábava.“