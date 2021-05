Zadina: Do Rigy jedu kvůli hokeji, ne za památkami. Je rád, že velí Pešán

Nad oceánem udělali otočku, ale nakonec dorazili, byť se zpožděním. Filip Zadina nad účastí na mistrovství světa neváhal ani vteřinu. Pod Filipem Pešánem zazářil už před třemi lety na šampionátu dvacítek v Buffalu. Se sedmi trefami druhý nejlepší střelec, zvolili ho do All-Star týmu, Češi postoupili do semifinále. „Byl bych rád, kdybychom to přenesli i sem,“ přeje si 21letý útočník Detroitu Red Wings.

Vaši týmoví parťáci Jakub Vrána a Filip Hronek už na velkém šampionátu hráli. Vyzvídal jste, co vás čeká?

„Ani ne. Už jsem byl na osmnáctkách a dvacítkách. Vím, že tohle bude něco trošku jiného, ale nějaká podobnost se tam možná najde. Hokej budeme hrát tak nějak pořád stejný. Jde o to si turnaj užít, připravit se pořádně na každý zápas a hrát na sto procent.“

Tahali naopak oni z vás rozumy ohledně trenéra Pešána, jehož jste zažil už na dvacítkách?

„O tom jsme se ani nebavili. Jenom, že poletíme, jak a podobně. Samozřejmě jsem na jednu stranu rád, že to teď má na starost. Už jsme spolu byli v Buffalu, kdy se mi pod ním nadmíru dařilo. Byl bych rád, kdybychom to přenesli i sem. Ale bude to určitě jinačí level. Nad účastí jsem však neváhal ani vteřinu. Hned jsem řekl, že když bude zájem, stoprocentně pojedu. To je samozřejmost, to se neodmítá.“

Nevadilo vám, že půjdete z jedné bubliny zase do druhé?

„Budeme hrát hokej, to je důvod, proč tam jedu. Ne abych něco vymetal nebo si prohlížel památky. Jen je velká škoda, že na šampionátu nebudou fanoušci. Byla by krásná atmosféra, hnali by nás dopředu. Když se to začalo uvolňovat v NHL, i pár lidí na zimáku udělá hodně. Na extralize to taky bylo znát, když tam směli. Je to lepší, než hrát před prázdnou halou“

Šampionát bude jiný taky v tom, že se nebudete často střetávat se stále stejnými soupeři jako v NHL. Nebylo to už trochu na palici?

„Je to tak. Hráli jsme spolu osmkrát, už se znali nazpaměť, co kdo dělá, jakou má taktiku. Bylo to náročné i po psychické stránce.“

S českým týmem jste trénoval druhý den po příletu. Bylo lepší jít rychle zase na led?

„Pomůže to dostat se z té cesty a časového posunu. Teď jsem se vytrápil, potřebuju jen trošku přehodit hodiny, abych spal ještě trochu víc, o čtyři, pět hodin. A v sobotu už bych určitě rád hrál.“

Titul Třince? Svůj mini podílek na tom mám

V zámoří o vás psali, že jste komplexnější hráč, nejen rozený střelec. Cítíte to tak?

„Udělal jsem krok dopředu, říkali mi to trenéři i Steve (generální manažer Yzerman). Zlepšil jsem se ve hře s pukem i bez něj, vím líp, do jakých pozic chodit, abych byl nebezpečnější, vytvářel šance sobě a spoluhráčům. Myslím, že jsem se posunul, pokud jde o celoplošnou hru. Tahle sezona byla taková nahoru, dolů. Důležité však bylo hrát dobře od obrany, abychom měli puk a mohli přejít do útoku. Čím líp budu hrát v obraně, tím víc budu na kotouči. Takže jsem rád, jaký jsem udělal pokrok. Ale ještě důležitější bude příští ročník.“ (končí mu smlouva)

Pár hráčů vypadlo kvůli zraněním. Pomohlo vám to, dostal jste ještě větší prostor?

„Od začátku jsem hrál docela dost. Nastupoval jsem ve druhé lajně, celkem se nám dařilo, a když se Bert (Bertuzzi) chudák zranil, dostal jsem šanci v první s Larkinem. A už tam zůstal. Larkin se ke konci taky zranil, takže to bylo o tom, kdo vydrží zdravý, lajny se mixovaly. Ale hrál jsem hodně, patnáct, šestnáct minut každý zápas.“

Detroit se proti předchozí sezoně zlepšil, už nebyl v NHL za otloukánka. Nicméně, byli jste zklamaní, že pokračoval trend posledních let a s Red Wings jste nepostoupili do play off?

„Neřekl bych, že to bylo zklamání. Na jednu stranu nás to štvalo, ale zase jsme udělali pokrok ve hře. Neskončili jsme úplně poslední, odrazili jsme se a stoupáme. Do dalších sezon to vidíme pozitivně, můžeme se přiblížit k týmům, které mají play off skoro jisté každý rok. Třeba proti Tampě nebo Carolině jsme měli na zápasy vyrovnanou bilanci. Zvedáme se, občas nám to ujede, vybouchneme, prohrajeme o hodně. Ale to je hokej. Koukal jsem na to, na poslední postupující jsme ztráceli dvanáct bodů, to je šest vyhraných zápasů.“

Klub chce urychlit přestavbu týmu, posílil ho Jakub Vrána, mluví se o dalších jako Jack Eichel, budou přibývat hráči z prvního kola draftu. Přinese to taky větší tlak na hráče?

„Budou chodit noví, ale to je přirozený proces. Mantha i Larkin byli první kola, já taky. Záleží, jak se s tím každý vypořádá. Pokud to nezvládne, jsou jiné možnosti jako trejd nebo farma. Ale týmu to pomůže, zlepšuje se a zkvalitňuje.“

Třinec se v českém měřítku pohyboval na opačném pólu. Měl jste vedle NHL čas taky sledovat vítězné tažení Ocelářů s vaším otcem coby asistentem na střídačce?

„Stihl jsem snad všechny finálové zápasy. Možná pár jiných jsem neviděl, ale jinak jsem se koukal, fandil a prožíval to s nimi.“

Cítíte se být taky být českým mistrem, když jste sezonu v Třinci rozjížděl?

(směje se) „Nějaké zápasy jsem tam hrál, svůj mini podílek na tom mám. Hlavně, že to dotáhli. Hráli výborně a já jim gratuluju.“

Přichystají v Třinci medaili taky pro vás?

„Zatím nevím. Taťka něco říkal, že by se měla přidělávat i nám, klukům, co jsme tam hráli dřív. Uvidíme. Kdyžtak si aspoň pořídím fotku s medailí.“