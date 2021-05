Chytil touží po úspěchu s reprezentací. Nepřijel si zlepšit smlouvu

Hráči přibývají, jiní tým zase opouštějí. Dopoledne propadli her sítem Michal Jordán a David Tomášek, do druhého duelu Českých hokejových se Švédy už naskočí tři posily z NHL. Útočník Filip Chytil z New York Rangers na rozdíl od týmového parťáka Libora Hájka do hry ještě nezasáhne. Ve 21 letech se však může představit na mistrovství světa už potřetí. „Jakmile jsem obdržel pozvánku, moje první myšlenka byla, že pojedu,“ přiznal.

Tak trochu věděl, do čeho jde. Pod Filipem Pešánem hrál už před třemi lety na dvacítkách v Buffalu. Šampionát dospělých okusil Filip Chytil prvně krátce poté v Dánsku, zúčastnil se i předloňského turnaje v Bratislavě. Na obou jako mladík ještě nepatřil k tvrdému jádru mužstva. Vrací se zase o něco starší. Svoji případnou pozici pro Rigu však rodák z Kroměříže moc neřeší. Ani to, kdo tým vede.

„Věřím, že jak jsem o ty dva roky vyzrálejší a zkušenější, tak o to jsem snad i lepší hokejista. Pro mě je hlavní, abychom hráli jako tým a já pomohl k úspěchu a já tomu pomohl. Ať dostanu v týmu jakoukoli roli, tak si s ní poradím. Nejdůležitější je úspěch, proto jsem tady,“ zdůraznil.

Za čtyři sezony v Rangers se podíval do play off jen v minulé sezoně, kdy postupovalo víc celků a hrálo se předkolo. Tentokrát se mezi čtveřici vyvolených v našlapané Východní divizi opět nevešli. „Naším cílem bylo play off, k tomu jsme směřovali od začátku, protože máme výborný tým, byť jeden z nejmladších v NHL. Bohužel se to nepovedlo. Definitivně jsme o naději na postup přišli pět zápasů před koncem, kdy jsme nezvládli dva klíčové zápasy s Islanders,“ připomněl Chytil.

Ovšem našel i pozitiva. „Výhodou bylo, že jsme nemuseli nikam daleko létat. Na New Jersey a Islanders jsme jezdili autobusem. Takřka všechny zápasy v divizi jsou derby, takže každý byl náročný. A čím víc se blížilo play off, bylo to ještě těžší. Začal se hrát víc fyzický hokej, přibývalo potyček,“ uvedl.

Týden starou řež proti Washingtonu moc probírat nechtěl. „Každý si o tom mohl udělat obrázek sám, jak to probíhalo. Nechci se o tom moc bavit,“ bránil se Chytil. „Já chtěl hrát hokej. A někdo to odehrát musel, nemohli jsme být všichni na trestné lavici,“ dodal s úsměvem.

V útoku s ním nastupovala jednička posledního draftu Alexis Lafreniere a předloňská dvojka Kaapo Kakko. Z trojice je zlínský odchovanec nejzkušenější. „Oba jsou nesmírně šikovní na puku. Ohromně chytří hráči a skvělí hokejisti, kteří mají před sebou velkou budoucnost. Bylo zvláštní být v jednadvaceti letech nejstarší v lajně. Ale sedli jsme si a sehráli výborné zápasy,“ pochvaloval si.

V Rangers se mezitím vyměnilo vedení, skončil i trenér David Quinn. Chytilovi končí tříletá nováčkovská smlouva, stal se chráněným volným hráčem. „S tím, že by mi šampionát měl pomoci k lepšímu kontraktu, jsem ale rozhodně nepřijel. Já jsem rád za každý hokej, co si můžu zahrát. To pro mě bylo hlavní. A hrát za reprezentaci pro český národ, to je ještě něco navíc. Chci dosáhnout s týmem nějakého úspěchu, proto jsem pozvánku přijal,“ dodal Filip Chytil.