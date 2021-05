Finský mistr Klok: Poničený pohár, zavřené město a 120 kilo bagáže

Jaké byly oslavy titulu? Už jste stihl vystřízlivět?

(úsměv) „Docela jo. Nejvíc jsme slavili hned po posledním zápase, to bylo dost intenzivní, to si člověk něco dopřeje. Pak už to tak divoké nebylo. Věděl jsem, že mě čeká nároďák, tak jsem to nepřeháněl. Oslavy byly super. Vyšlo to tak, že jsme ve finále hráli proti Turku, což je náš největší rival. Užili jsme si jízdu městem, tolik piv pak nepadlo. Ve čtvrtek jsem si večer kupoval letenku, měli jsme ale ještě oslavu s vedením. Domů jsem přišel až ráno, všechno jsem sbalil, protože nevím, jestli tam budu i další rok, a v 10 hodin už jsem jel na letiště do Helsinek. Bylo to hektické.“

Kolik jste toho s sebou vezl?

„Přes 120 kilo báglů. Kufry, dvě tašky přes rameno, hokejky… šílené. Nesnáším balení, strašně mi všechno trvá. Byl jsem z toho už dopředu v nervech. Z tohohle jsem byl zmuchlaný víc než z alkoholu.“

Spoluhráči ještě slaví?

„Ano, ti ještě pokračují. Lidi tím neskutečně žijí. Celé město si ve čtvrtek vzalo dovolenou, fakt úplně všechno bylo zavřené. Všichni slavili, užívají si to ještě teď. Titul se vyhrál po 58 letech, ta sláva je obrovská. Nejvíc dojatý byl náš 78letý kustod, který v klubu už pracuje desítky let. Byl dojatý, šťastný. Od spoluhráčů mi pořád chodí fotky. Trochu mě mrzí, že tam nemůžu být s nimi, ale jsem strašně rád, že jsem dostal možnost reprezentovat. Když už jsem tušil, že dostanu pozvánku, věděl jsem, že se musím krotit a být zodpovědný, abych si udržel formu.“

Na internetu jsem zachytil video, jak vašemu spoluhráči spadl na ulici na zem pohár a poškodil se. Řešilo se to nějak?

„To jsem v šoku, že se to dostalo až sem do Česka. (smích) On ten pohár je hrozně těžký, není to jako ten český, který chytnete z obou stran a zvednete. Ten ve Finsku se skládá ze čtvercových dřevěných pater, které jsou hrozně těžké. Celé se to převažuje. Nahoře je pak kovová mísa. Jeden spoluhráč to vzal nad hlavu. Převážilo ho to dopředu, pak dozadu. Neustál to, a už byl pohár na zemi. Na jízdu městem další den museli kustodi trofej opravit.“

V sezoně jste říkal, že jste soupeře zaskočili svým rybníkářským stylem bez systému. Základ vaší hry bylo barcelonské držení puku. Platilo to po celý rok?

(úsměv) „Je to tak. Takhle jsme to hráli. Soupeři nevěděli, co od nás měli čekat. My jsme jim vůbec nepůjčovali puk, drželi jsme ho po celý zápas. Oni hráli bez něj, což je hrozně deprimující. Byl jsem až překvapený, jak to celou sezonu šlapalo. Každého soupeře jsme hrozně přestříleli, často až dvojnásobně. Systém nesystém fungoval.“

Nepřijde vám zvláštní, že finský národní tým nikoho z vašich spoluhráčů nepovolal?

„Je to hodně zvláštní, mrzí mě to. Čekal jsem, že určitě pojede Vili Saarijärvi, který měl výbornou sezonu. Byl z toho trochu zklamaný, po té sezoně si nominaci zasloužil. Byl na Karjale a Švédských hrách, hrál tam výborně. Trenér mu řekl, že nestihne přípravu, proto ho nepovolal. Na druhou stranu je ročník 1997, takže to má ještě všechno před sebou.“

Je pro vás nominace na mistrovství světa zatím největší hokejovou událostí kariéry?

„Je to pro mě obrovská věc. Žádné náznaky jsem ale neměl. Doufal jsem, že by to mohlo přijít. Na druhou stranu mi bylo jasné, že čím déle budeme hrát, tím menší je moje šance, abych o to mohl zabojovat. Jsem strašně šťastný, že se mě trenéři i tak rozhodli nominovat. Beru jakoukoli pozici, jsem nadšený, že tu můžu být.“

Naskočíte hned odpoledne proti Rusku?

„Nebudu. Jednání trenérů bylo skvělé. Chtěli mě vidět, ale zeptali se mě, jak se cítím, co mi pomůže víc. Řekl jsem, že mi teď po tom dlouhém cestování víc dá pořádný trénink. Jsem jim vděčný, že mi vyšli vstříc, že mi dali možnost volby.“