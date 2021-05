Česká NOMINACE na šampionát podle Sportu: Kdo neprojde škrty?

Do oznámení nominace pro světový šampionát zbývá už jen pár hodin. Po dnešní odpolední partii s Ruskem (15) v rámci pražských Czech Hockey Games kouč Filip Pešán naposledy vezme tužku a definitivně proškrtá širokou soupisku. Ve večerním speciálu do Rigy mu zůstane na palubě 27, maximálně 28 hráčů. Kdo neprojde finálním zužováním? Deník Sport se do toho pustil s předstihem a nabízí konečný produkt pro lotyšskou misi, při níž se půjde za medailí. Přímo a bez kličkování. Všechna jména najdete v zamčené části článku.