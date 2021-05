Pešán po nominaci: Odtajnil jedničku i první útok! Co Pastrňák a Krejčí?

Hotovo! 28 jmen, která ještě v sobotu večer odlétají do Rigy, je známo. V místě konání šampionátu je čeká nejdřív karanténní samotka, pak pobyt v uzavřené bublině. Na poslední chvíli o letenku přišla trojice Jan Ščotka, Rudolf Červený a překvapivě také Hynek Zohorna. „Vybírali jsme hráče podle struktury týmu, do každé role, kdo kam zapadá,“ říká trenér národního týmu Filip Pešán po výhře 4:0 nad Ruskem, která Česku přinesla i vítězství v domácím turnaji. Je šance, že by mohl přijet ještě někdo z NHL?

Co rozhodlo o posledních škrtech v nominaci?

„Rozhodly malé detaily, ty nám ale pomohly složit mozaiku výsledného týmu. Chceme mít rychlost, chceme mít mládí. Proto jsme se například rozhodli podržet v týmu Matěje Blümela, který odehrál velice dobrý turnaj. Týmu dodává obrovskou energii. Bohužel jsme se museli rozhodnout pro vyřazení z týmu jiných tří hráčů. Rozdíly ale byly malinké. Detailně to rozebírat nechci, ta analýza by byla o něco širší. Museli jsme se ale nějak rozhodnout.“

Možná se zastavme u jednoho jména. Poměrně překvapivě o letenku do Rigy přišel Hynek Zohorna. Rozdělil jste ho od bratra Tomáše, proč? Nenašli jste pro něj roli?

„Od Tomáše jsem ho rozdělil, protože jsem chtěl, aby k sobě mladí kluci měli na centru zkušeného hráče. Tomáš se přímo nabízel, aby šel k Filipům Zadinovi a Chytilovi. Výkonnostní důvod nebyl tím, proč jsme bráchy roztrhli. Fungovalo to dobře. Do prvních útoků se nám nevešel, do čtvrté a páté lajny pak potřebujeme jiné typy hráčů, než jakým je Hynek. Vybírali jsme hráče podle struktury týmu, do každé role, kdo kam zapadá.“

Jak těžké pro vás bylo poprvé u dospělého týmu hráčům oznamovat, že těsně před začátkem šampionátu končí?

„Není to nic snadného, je to velice těžké. Tým byl po celou dobu přípravy velmi konsolidovaný, měli jsme výbornou partu. Říct teď někomu, že neletí, je složité.“

Z jakého důvodu jste se rozhodli pro variantu devíti obránců a šestnácti útočníků, namísto kompletních pěti formací?

„Jsou tam utkání, která budeme hrát obden. Chceme mít variantu okysličit, čerstvou energií nakopnout útok, kde by se to mohlo více točit. Vliv útočníků na chod turnaje se dá využít víc, proto jsme se rozhodli vzít jich šestnáct.“

Hráči, které jste do kempu pozval z NHL, měli nominaci dopředu jistou, nebo jste i někoho z nich do poslední chvíle zvažoval?

„Ne. Když už jsme hráče z NHL do kempu pozvali, měli jistou nominaci. Tahali jsme je sem přes celý svět, nebylo by od nás fér je pak vykopnout.“

Počítám, že zatím na soupisku pro mistrovství světa nezapíšete všechny nominované hráče, ale nějaká volná místa si ještě necháte.

„Přesně tak. Uvidíme, kdy a jakým způsobem budeme na soupisku hráče dopisovat. Už v noci na neděli začne první série play off NHL mezi Bostonem a Washingtonem, po které bychom ještě teoreticky mohli přivítat Davidy Krejčího a Pastrňáka, případně Vítka Vaněčka z Capitals. Existuje varianta, že by někdo dorazil, byť je podle mě na rovinu téměř nulová. Pořád si ale v hlavě nechávám myšlenku, jak bych mohl během turnaje reagovat.“

Jste s touto trojicí v kontaktu?

„V kontaktu je s nimi Petr Nedvěd.“

Máte jasno o gólmanské jedničce? Budete ji vůbec určovat?

„Chceme, aby do turnaje vstoupil jako jednička Šimon Hrubec. Neznamená to ale, že turnaje začne a odchytá ho celý. Neznamená to ani, že nastoupí do prvního utkání s Ruskem, byť se tak nejspíš stane. Uvidíme, jak budeme reagovat dál. Jsem rád, že vezeme vyrovnanou trojici brankářů.“

Dovede říct, co by mohla být největší síla vašeho týmu na šampionátu?

„Je to opravdu vynikající kolektiv, což Čechy v minulosti přivedlo k úspěchu. Jsme silní v brankovišti, hodně dobře se namixovala dravost z NHL spolu se zkušenostmi z Evropy.“

Z pohledu na soupisku dravost a energie vyloženě srší.

„Ano, tohle přesně chceme. Nechceme hrát zbabělý, ustrašený hokej. Chceme být aktivní, zároveň ale nemůžeme úplně bláznit. Budeme mezi tímto najít balanc.“

Kapitánem bude Jan Kovář, co si od něj jako od lídra slibujete?

„Věříme, že si tým vezme pod svoje křídla. Že mu spolu s asistenty Tomášem Zohornou a Filipem Hronkem bude velet, že bude Honza naše pravá ruka při řízení týmu.“

Nabízí se vytvoření elitního útoku s Kovářem, který by mohl mít na křídlech Dominika Kubalíka a Jakuba Vránu. Máte to v hlavě, nebo jsem vedle?

„Přesně tak o tom velice vážně přemýšlíme. Takhle by první útok mohl fungovat, zatím jsme to ale neměli možnost vyzkoušet. Vyhověli jsme klukům v tom, že si chtěli odpočinout. Dominik a Kuba potrénují a připraví se na utkání.“