Flek: za tři roky z první ligy na MS. Do budoucna výborný signál, říká Pešout

Filip Pešán vysvětluje svým svěřencům, jak by si představoval řešení některé z akcí • Jakub Poláček (Blesk)

Kapitán Jan Kovář převzal po výhře nad Ruskem trofej pro vítěze Českých hokejových her • Pavel Mazáč (Sport)

Odlet české hokejové reprezentace na MS do Rigy z pražského letiště. Současně s nimi odlétají z Českých hokejových her stejným letadlem i reprezentace Finska, Švédska a Ruska. • ROBERT KLEJCH / CNC

Trenér národního týmu Filip Pešán při odletu do Rigy • ROBERT KLEJCH / CNC

Generální manažer národního týmu Petr Nedvěd odletěl s týmem na MS do Rigy • ROBERT KLEJCH / CNC

Ještě před třemi lety hrál jen první ligu. V minulé sezoně se Jakub Flek dostal poprvé do reprezentace. A hned zaujal. Šanci dostal i v aktuálním ročníku. Ve 28 letech si řekl o nominaci na první velký turnaj kariéry. Dostal se do nominace na mistrovství světa.

„Věřil jsem, že by se na šampionát mohl dostat. Tahle sezona pro něj byla výborná, ať už v první půlce, kdy hrál s Davidem Kašem a Kubou Laukem, nebo i potom, když odešli. Dvojice Kaše – Flek nám táhla celé mužstvo. Když má vedle sebe kvalitní spoluhráče, jeho výkon ohromně roste. Už na Švédských hrách to ukázal. Moc mu přeju, aby v Rize aspoň pár zápasů odehrál,“ komentuje pro iSport.cz jeho nominaci trenér Martin Pešout.

V Karlových Varech ho koučuje už čtyři roky. Sám byl zvědavý, jak zvládne Flek tuhle sezonu, před kterou mu odešli parťáci Rachůnek s Grígerem. „Z toho jsme měli strach všichni, asi největší obavu měl on sám. Na sezonu se ale dokázal dobře připravit, Kašička mu hodně pomohl. Obavu dokázal přetavit ve vynikající výkony. Nikdo nevěřil, že by mohl prožít ještě lepší ročník než minule, ale jemu se to povedlo,“ přidává Pešout.

Flek v sezoně nastřílel 18 branek a posunul si své osobní maximum. Do Rigy mu pomohl také styl, kterým Energie dostává svému jménu. Aktivita, rychlost, útočení. „Tohle je základní prvek pro dnešní hokej, my ho ve Varech už nějakou dobu razíme. Na mezinárodním poli se takhle hraje. Samozřejmě tomu pomohli i trenéři nároďáku. Kluci z Plzně i Filip Pešán v Liberci se snažili a snaží hrát stylem podobným.“

Kouč reprezentace Filip Pešán avizoval, že tým skládal s ohledem na roli každého. Je jasné, že pokud bude první čtyři zápasy sedět na tribuně Flek, kousne to. Je nadšený, že s týmem vůbec odletěl. Jinak to tomu třeba bylo u jiných. Možná proto dostali Černého Petra legionáři Hynek Zohorna a Rudolf Červený.

„Byl jsem přesvědčený o tom, že v nominaci nějaké překvapení bude. Momentální forma některých hráčů nebyla taková. Jsem rád, že trenéři ukázali, že nesází jen na jména, ale na aktuální stav. Jsem rád, že měli odvahu vzít hráče, kteří sice nehrají v KHL nebo ve Skandinávii, ale mají lepší formu a můžou se tam dostat. Pro budoucnost je to výborný signál,“ tvrdí Pešout.

Podobný styl jako Flek přinese i pardubický útočník Matěj Blümel. Jednoduchý, poctivý, s tahem na branku. Blümel je mimochodem prvním hráče v historii národního týmu na MS, jehož rok narození začíná dvojkou. Je ročník 2000.

„Na šampionátu přijdou i zápasy se slabšími soupeři. Tam trenéři budou chtít využít kluky s obrovskou chutí ukázat se. Matěj takový bude. Je talent nejen pardubického, ale celého českého hokeje. Jsem rád, že tihle kluci tu šanci dostávají. Odchody do Švédska a Finska jsou dnes trochu zbytečné. I v našich podmínkách můžou vyrůst hráči pro mistrovství světa,“ uzavírá Pešout.