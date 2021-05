Česká zbraň hromadného ničení. Jak tenhle útok může dobýt MS v hokeji

Držte si klobouky, tohle bude jízda! Národní tým hokejistů připravuje těžkotonážní zbraň, s níž míní dočasně anektovat území lotyšské Rigy. Zprava palba Jakuba Vrány, zleva smrtonosné údery Dominika Kubalíka. A mezi nimi vyhlášený distributor černé gumy Jan Kovář. Česko už se nemůže dočkat pátečního startu mistrovství světa. Mužstvo má co nabídnout. A čím ničit. V čem by byla největší síla elitní lajny a jak ji vidí Martin Straka či Pavel Patera?

Tady snad nemůžete sáhnout vedle. Áčková reprezentace dělá vše pro to, aby české publikum přikovala na dva týdny k obrazovkám, tabletům a chytrým telefonům. Signály z útrob elitní hokejové jednotky hlásí velkou touhu konečně uškrtit devítiletou ostudnou éru bez medaile. Libě zní i způsob plánovaného dobývání. Přehrát. Přestřílet. Bavit!

Dost z toho má mít na svědomí chystaná výkladní formace hokejových zabijáků.

Vrána, Kovář, Kubalík. „Na tenhle útok určitě hodně spoléháme,“ řekl Sportu přímo z dějiště trenér Martin Straka.

Neříkejme mu asistent. Jeden z členů zlaté naganské armády, bývalý renomovaný útočník NHL, má ke skladbě ofenzivy co říci. Má silné pravomoci. Dostal do péče přípravu přesilových her, byť konečné slovo logicky třímá šéf střídačky Filip Pešán.

Je jasné, že Straka se nevzpírá sestavení trojky, v níž má plzeňská hokejová škola dva silné produkty. Spojení frontmana Kováře a Kubalíka se má za tutovku. K tomu přidejte všeobecně silný požadavek na přiřazení Jakuba Vrány. Byť během přípravného bloku spolu ani jednou nenastoupili.

V tom může být lehký zádrhel.