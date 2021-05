Thriller v montérkách, Sýkora u Běloruska trpěl: Není tam systém!

Nečekal a ani nechtěl vidět nějaký nádherný výkon. Někdejší dlouholetý trenér Marek Sýkora poprvé v roli hlavního experta ve studiu iSport.cz zdůrazňoval, že nejdůležitější bylo pro české hokejisty nad Bělorusy vyhrát, a to za každou cenu. Oslnivou českou hru nesledoval, ale vybojovaného vítězství se dočkal. Před startem utkání doporučoval Čechům, aby zbytečně nebláznili a hráli především zodpovědně do obrany.

„Víc bojovat, víc padat do rány. Chce to takový obyčejnější hokej, poprat se o to. Žádná krása, ale hlavně vyhrát. Musíme klást důraz na obranu. Pojďme v montérkách do obrany,“ narážel Sýkora na výrok trenéra Filipa Pešána po porážce 2:5 od Švýcarů, kdy hodně zaražený kouč zavelel k tvrdé práci, která národnímu mužstvu na šampionátu v Lotyšsku zatím chyběla.

Slova o tvrdé dřině v pracovním oděvu doplnil ve studiu redaktor deníku Sport Miroslav Horák. „Montérky moc často nenosím. Nicméně nemáme body, nemáme hru, pořádně ani sestavu, která se stále hledá. Potřebujeme se chytit a vyhrát, abychom se na sebe mohli podívat večer do zrcadla. Musíme, jak bych řekl pateticky, jít za národ na led, poprat se tam o to a vyhrát,“ řekl hokejový expert před utkáním. První vítězství se Čechům povedlo vydřít, ale kvůli pasivnímu výkonu se málem dostali do fatální situace.

Sýkora vzpomínal na zážitky z Minsku: Před místními jsem dělal válečného veterána

Oběma expertům, kteří duel sledovali, nejprve přišlo, že z tváří Bělorusů šla únava po nedělním senzačním triumfu nad Švédskem. Pondělní český soupeř však zápas nezabalil a dotáhl veledůležitý duel pro národní tým až do prodloužení, které rozhodl Dominik Kubalík .

„Byl to takový sportovní thriller. Člověk při tom hokeji hrozně trpěl. Nehráli jsme dobrý systém. Měli jsme tam chyby rázu juniorského. To se na této úrovní prostě nemůže stát, obzvláště v zápase o bytí a nebytí. Nakonec to dobře dopadlo, Kubalík proměnil a máme druhý bod. Ten nám ještě zaručil boj o čtvrtfinále,“ hodnotil zápas Sýkora. Uznal, že české mužstvo si ony „montérky“ ušpinilo lepším pohybem. „Bylo vidět, že kluci chtěli, ale jejich pohyb nebyl daný do systému.“

Horák po ušmudlané, ale nesmírně cenné dvoubodové výhře těžko hledal slova. „Nevím, co na to říct. Asi jen, že žijeme. Jestli nás to někam posunulo, ukáže příští zápas. Turnaj pokračuje v překvapivých výsledcích. Nevím, jak to zhodnotí hráči a trenéři, ale důležité jsou dva body. Ten hokej ale nikoho nebaví. Je to nepříjemná věc,“ prozradil sportovní redaktor svůj dojem ze zápasu.

S bývalým ostříleným koučem se nicméně Horák shodl, že trenéři udělali dobře, když správně vsadili na gólmana Šimona Hrubce v bráně. Nejzkušenější český brankář na mistrovství národní tým podržel, i přes dvě inkasované branky chytal výborně. Potřeboval především získat sebevědomí do následujícího zápasu s trápícími se Švédy, jenž v Rize stále neuhráli ani bod. Seveřané s nulou na kontě se ve čtvrtek proti Česku budou jistě snažit s bídným průběhem turnaje ještě něco udělat.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:44. Jan Kovář, 33:03. Zadina, 61:23. D. Kubalík Hosté: 25:52. Šarangovič, 51:30. Jerjomenko Sestavy Domácí: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Moravčík – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – M. Stránský, Špaček, J. Vrána – Sekáč, Chytil, Flek – Smejkal, R. Hanzl (A), A. Musil – Blümel. Hosté: Kolosov (Šostak) – Falkovskij, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Bailen, Korobov, Šinkevič, Jerjomenko – Prince, S. Kosticyn, Šarangovič (C) – Protas, N. Komarov, Drozd – Platt (A), Kodola, Paré – Lopačuk, Stefanovič, Nesterov. Rozhodčí Bjork, Frandsen – Lundgren, Yletyinen Stadion Olympic Sports Centre, Riga