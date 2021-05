Zmar Kanady: Jsme mimo... Hrozí ostuda, kouč překvapil vyjádřením

Kanaďané nepřivezli do Lotyšska nikterak silný tým. Kádr z velké části složený z hráčů třetí či čtvrté formace klubů NHL nebo i farmy se zatím nedokázal vyrovnat s houževnatými soupeři. Gallantův výběr působí navenek, jako by si myslel, že na evropské protivníky bude stačit výkon „na půl plynu“.

Na úvod šampionátu prohra 0:2 s domácím Lotyšskem, v neděli výbuch 1:5 v zámořském derby proti USA a o den později další pád 1:3 s Německem. Právě pondělní duel byl pro Kanadu už kritický. Tři prohry v řadě ještě tým z kolébky hokeje na úvod turnaje nikdy v historii neseskládal. A navíc reálně hrozí, že se poprvé nedostane ani do čtvrtfinále.

„Tři prohry v řadě od Kanady, to neočekáváte,“ nechápe kouč Gerard Gallant. Kanadu teď čeká trojboj snadnějších zápasů proti Norsku, Kazachstánu a Itálii. Na závěr skupiny se v repríze posledního finále utká s Finskem. „Musíme to teď otočit, vyhrát zbývající čtyři zápasy a pak uvidíme, jak to dopadne.“

I přes dvě úvodní prohry vsadil Gallant proti Německu na téměř totožnou sestavu. Ve 12. minutě ale zámořský výběr prohrával už 0:2. Naději ještě vykřesal snížením Nick Paul, na víc se Kanaďané nezmohli. A to ani ve druhé třetině, ve které hráli necelé čtyři minuty v dvojnásobné přesilovce. Při druhé možnosti navíc německý útočník Tom Kühnhackl přišel o hokejku. Jenže ani místy drtivý tlak nepomohl, Justin Danforth nastřelil jen tyčku.

„Musíme najít způsob, jak skórovat. Je to jednoduché, když dáme jen jeden gól, nemůžeme vyhrávat,“ je si vědom útočník Gabriel Vilardi. „Překonáme všechny kromě brankáře. Máme rezervy ve střeleckých pozicích. Jsme trochu otřesení, trochu mimo,“ dodal Connor Brown.

Naopak Němci zůstávají i po třech zápasech stoprocentní a míří za postupem do čtvrtfinále. „Je to zvláštní turnaj. Myslím si, že je možné všechno,“ řekl šťastný gólman Matthias Niederberger, který pochytal 39 střel. Kanadu na světovém šampionátu zdolali naposledy před 25 lety (5:1). Jeden z gólů tehdy vstřelil i Peter Draisaitl, bývalý kouč Hradce či Pardubic a otec hvězdy Edmontonu.

Kanada se topí v krizi, experti a fanoušci v zámoří nechápou. „Dříve nebo později získáme trochu štěstí s pukem,“ zůstává optimistický Gallant. Do středečního utkání už by se mohly zapojit posily z Calgary, útočníci Dillon Dubé a Andrew Mangiapane ještě minulý týden dohrávali základní část NHL.

Na sociálních sítích už ale kolují meme obrázky, že nejúspěšnějším Kanaďanem v Rize je Craig Ramsay, trenér zatím úspěšných Slováků...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:46. Loibl, 11:24. Plachta, 57:59. Holzer Hosté: 18:19. N. Paul Sestavy Domácí: Niederberger (Brückmann) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), Brandt, Nowak, Wagner, Gawanke, J. Müller – Rieder, Krämmer, Kühnhackl – Reichel, Pföderl, Noebels (A) – Loibl, Plachta, Eisenschmid – Kastner, Bergmann, Tiffels. Hosté: Hill (DiPietro) – C. Miller (A), Ferraro, Power, Stecher, S. Walker, Beaudin, Schneider, Bernard-Docker – Henrique (C), Co. Brown (A), Comtois – Danforth, Hagel, Pirri – Vilardi, N. Paul, Bunting – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti. Rozhodčí Gofman, Romaško – Lazarev (všichni RUS), Goljak (BLR) Stadion Riga Arena

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Německo 3 3 0 0 0 17:6 9 2. Lotyšsko 3 2 0 1 0 7:3 7 3. Kazachstán 2 0 2 0 0 5:3 4 4. Finsko 2 1 0 1 0 3:3 4 5. USA 2 1 0 0 1 6:3 3 6. Norsko 2 1 0 0 1 5:6 3 7. Kanada 3 0 0 0 3 2:10 0 8. Itálie 3 0 0 0 3 5:16 0

