SOUHRN: Kanada podlehla Německu 1:3. Slovensko má skalp Ruska

Hokejisté Německa se radují ze vstřelené branky do sítě Norska • ČTK/AP/Sergei Grits

Hokejisté Německa po jedné ze vstřelených branek do sítě Norska • ČTK/AP/Sergei Grits

Šarvátka, do níž se zapojil i Bělorus Jegor Šarangovič (vlevo) v zápase se Slovenskem • Profimedia.cz

Ruský kapitán Anton Slepyšev dává sekeru do zad Slováka Róberta Lantošiho • ČTK / AP / Roman Koksarov

Čtvrtý hrací den měl kromě souboje Česka s Běloruskem na programu ještě další tři utkání. V odpoledním zápase skupiny A zaskočilo Slovensko Rusko 3:1. Skóre otevřela posila Mladé Boleslavi Miloš Kelemen, ve třetí třetině rozhodl třinecký obránce Martin Gernát a gólem do prázdné potvrdil vítězství o bek Komety Marek Ďaloga. Lotyšsko dokráčelo k výhře 3:0 nad Itálií. Kanada dál čeká na vítězství, prohrála i potřetí. Německo jí zdolalo 3:1.

Skupina A

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:00. Kelemen, 53:19. Gernát, 58:59. Ďaloga Hosté: 31:06. Barabanov Sestavy Domácí: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Rosandić, Bučko, Ďaloga (C), Gachulinec, Ivan, Kňažko, Jánošík – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši – Holešinský, Krištof (A), Pospíšil – Studenič, Miloš Roman, Kelemen – Skalický, Sukeľ, Liška. Hosté: Samonov (Bočarov) – Zadorov, Zub, Provorov, Gavrikov (A), Rafikov, Ožiganov, Dronov – Voronkov, Šalunov, Barabanov – Tolčinskij, P. Karnauchov, Slepyšev (C) – Burdasov (A), Ivan Morozov, Kuzmenko – Timkin, Kameněv, Švec-Rogovoj – E. Galimov. Rozhodčí Ansons (LAT), Vikman – Nikulainen, Sormunen (všichni FIN). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Slovenskou výhru nad Ruskem řídili extraligoví hráči

„Byl to pro mě speciální zápas, protože prakticky všechny ruské hráče znám. Navíc u reprezentace působí i lidé ze Spartaku. Je to velké vítězství,“ řekl brankář Július Hudáček, který si připsal 27 úspěšných zákroků. „Důležití je, že jsme hráli jako tým a byli jsme lepší než Rusové. Dobře jsme bruslili, hráli na puku a vytvářeli si šance. Když budeme takhle hrát i nadále, můžeme porazit na šampionátu každého, což je pro nás nejdůležitější zpráva.“

Slováci posíleni úspěšným vstupem do turnaje začali proti sborné aktivně a brankář Samonov měl stejně práce jako jeho protějšek Hudáček. Oba gólmani ale chytali od začátku spolehlivě a neinkasovali ani při prvních přesilových hrách soupeře.

V polovině utkání se Slováci dostali do vedení. Kuzmenko sice stihl zaskočit za Samonova a odehrát puk směřující za brankovou čáru, v pokračující akci ale otevřel skóre Kelemen, který se dnes představil na šampionátu poprvé a zároveň debutoval v reprezentaci.

„Dostal jsem skvělou přihrávku do tandemu od Miloše Romana, vystřelil jsem a spadlo to tam. O takové premiéře se mi ani nezdálo. Gól a k tomu vítězství nad Ruskem, co více si přát,“ usmíval se Miloš Kelemen, který v příští sezoně posílí Mladou Boleslav.

Rusové však rychle vyrovnali. Hned po následném buly fauloval Skalický a sborná druhou početní výhodu využila. Střelu Tolčinského tečoval bruslí Barabanov. Gólu ale předcházela hra rukou útočníka Šalunova. „I takové věci se stávají. Rozhodčí asi zaspali, nebo nevím, co dělali,“ řekl útočník Marián Studenič. „Čárový rozhodčí to viděl a už to chtěl zapískat, ale rozmyslel si to,“ řekl Hudáček.

Obětavě hrající Slováci nepouštěli soupeře do velkého tlaku a ve třetí části se opět dostali do vedení, kdy se v přesilové hře prosadil tečovanou střelou Gernát. Rusové se pokusili vyrovnat při power play, ale naopak sami potřetí inkasovali. Slovenskou výhru zpečetil střelou do prázdné branky Ďaloga.

„Dnes jsme hráli výborně a musíme v tom pokračovat. Věřím, že to nebyla naše poslední výhra a ještě na šampionátu něco pěkného zažijeme. Situace ve skupině je hodně zamotaná a ani dvanáct bodů nemusí k postupu stačit,“ řekl Hudáček, který se posunul na post brankářské jedničky místo zraněného Branislana Konráda. „Myslím si, že Rusové dnes byli naší hrou překvapeni. Nečekali, že budeme tak aktivní a půjdeme po nich,“ dodal dvaatřicetiletý gólman.

Podle ruského kouče Valerije Bragina doplatili jeho svěřenci na laxní výkon. „Nyní víme, na čem zapracovat. Soupeř zvítězil díky odhodlání. Pro nás je to dobrá lekce. Bez touhy po úspěchu nemůžete vyhrát,“ prohlásil Bragin.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Slovensko 3 3 0 0 0 10:4 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 12:7 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 6:2 6 4. Bělorusko 3 1 0 1 1 5:8 4 5. Dánsko 2 1 0 0 1 4:4 3 6. Česko 3 0 1 0 2 8:11 2 7. Švédsko 2 0 0 0 2 3:5 0 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 2:9 0

Skupina B

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:08. Karsums, 58:48. Darzinš, 59:49. Karsums Hosté: Sestavy Domácí: Punnenovs (Kalninš) – Balinskis, Rubins, Sotnieks, Cibulskis, Freibergs, A. Kulda, Zile – Darzinš (A), Abols, Daugavinš (C) – Roberts Bukarts, Džerinš (A), Rihards Bukarts – Keninš, Indrašis, Dzierkals – Marenis, Meija, Krastenbergs – Karsums. Hosté: Fazio (Fadani) – Glira, Spornberger, Pietroniro, Casetti, Miglioranzi, Marchetti, Gios, Soracreppa – Frank (C), Petan (A), Miceli – Giliati, Pitschieler, Hochkofler – Frigo (A), Bardaro, Magnabosco – Deluca, Andergassen, Galimberti. Rozhodčí Bruggeman (USA), Gouin (CAN) – Constantineau (FRA), McCrank (CAN) Stadion Riga Arena

Lotyšsko zdolalo Itálii 3:0

Celý zápas se hrál pod taktovkou favorizovaných Lotyšů, ti si však nedokázali vypracovat výraznější náskok, aby statečně bojujícím Italům odskočili. Celkově přitom vyhráli na střely na branku drtivým poměrem 44:12, jenže od úvodních minut ztroskotávali na výborně chytajícím Faziovi.

„V defenzivě jsme byli velmi silní, ale mám takový pocit, že nejlepší na naší hře bylo, jak jsme dokázali kontrolovat hru v útočném pásmu,“ prohlásil kouč Lotyšů Bob Hartley.

Frigo s Casettim hned na začátku zahřáli Punnenovse. Fazio musel už ve druhé minutě vytáhnout parádní zákrok betonem proti Keninšovi. V polovině třetiny proti němu neuspěl tváří v tvář ani Abols. Před přestávkou na strážci italské branky ztroskotal ze sóla i Džerinš.

„Po utkání jsem za ním zašel a pochválil ho, jak dobře chytá. Odchytal vážně skvělý zápas a právě on byl italským hrdinou,“ ocenil Punnenovs.

V dohrávané přesilovce Lotyšů na začátku druhé části zachránila Fazia po Karsumsově pokusu tyčka. Chuť si spravil ve 33. minutě díky svému důrazu, kdy po úspěšné dorážce potrestal zaváhání Italů při rozehrávce uvnitř vlastního obranného pásma. O chvíli později se z dorážky prosadil i Indrašis, jenže skóroval evidentně nohou a gól nebyl uznán.

Na začátku třetího dějství Italové skórovali, jenže ani jejich zásah neplatil. Trenérská výzva domácí střídačky odhalila ofsajd. Ve 47. minutě předvedl nádhernou individuální akci Petan, Punnenovs si však s jeho bekhendem z otočky poradil. Italové to v závěru zkusili bez gólmana, místo vyrovnání však dvakrát inkasovali.

„Máme tady kluky, kteří hrají na svém prvním mistrovství světa, mladé hráče, před nimiž se otevřela nová příležitost. Myslím, že každý z nich odvedl opravdu dobrou práci. Je patrné, jak se zlepšujeme,“ prohlásil útočník Alex Petan.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:46. Loibl, 11:24. Plachta, 57:59. Holzer Hosté: 18:19. N. Paul Sestavy Domácí: Niederberger (Brückmann) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), Brandt, Nowak, Wagner, Gawanke, J. Müller – Rieder, Krämmer, Kühnhackl – Reichel, Pföderl, Noebels (A) – Loibl, Plachta, Eisenschmid – Kastner, Bergmann, Tiffels. Hosté: Hill (DiPietro) – C. Miller (A), Ferraro, Power, Stecher, S. Walker, Beaudin, Schneider, Bernard-Docker – Henrique (C), Co. Brown (A), Comtois – Danforth, Hagel, Pirri – Vilardi, N. Paul, Bunting – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti. Rozhodčí Gofman, Romaško – Lazarev (všichni RUS), Goljak (BLR) Stadion Riga Arena

Kanada padla i potřetí, s Německem prohrála 1:3

Hokejisté Kanady prohráli na mistrovství světa v Rize s Německem 1:3 a stále čekají na první bodový zisk na turnaji. Němci jsou naopak stoprocentní a s devíti body vedou skupinu B. Německo nasměrovaly za první výhrou nad Kanadou na MS od roku 1996 dvě branky v rozmezí 38 sekund v první třetině. Kanada si poté vytvořila místy drtivý tlak, měla řadu přesilových her, ale dokázala pouze snížit na 1:2. Na konečných 3:1 upravil při power play soupeře Korbinian Holzer.

Kouč Kanady Gallant i přes dva předešlé nezdary a trápení týmu v ofenzivě vsadil prakticky na totožnou sestavu jako v minulém utkání. Jeho svěřenci v úvodu nevyužili první přesilovou hru, poté neproměnil slibnou šanci útočník Bunting.

V rozmezí 40 sekund se pak dvakrát prosadili Němci. Skóre otevřel Loibel, vzápětí se Plachtova střela odrazila od Powerovy brusle za bezmocného brankáře Hilla. Na konci první třetiny se ale Kanaďanům podařilo snížit, když za záda gólmana Niederbergera prošla Paulova střela.

Ve druhé třetině si zámořští hráči i díky přesilovým hrám vytvořili místy drtivý tlak. Dvakrát však promarnili dlouhou početní výhodu pět na tři. Nejprve měli výhodu dvou hráčů 1:55 minuty, poté rovné dvě minuty. Gól ale nedali. Danforth trefil pouze tyč. Při druhé přesilovce se Němci ubránili i v situaci, kdy Kühnhacklovi chyběla hokejka. Niederberger si jen ve druhé dvacetiminutovce připsal 19 zákroků.

Ve 46. minutě mohl Německo přiblížit výhře Rieder, Hill ale jeho brejk v oslabení zastavil. Gólman Eisbären Berlín Niederberger svůj tým podržel při dalších kanadských šancích a nakonec si připsal 39 úspěšných zákroků. V 58. minutě Kanada odvolala gólmana, soupeř ale její risk za pět sekund potrestal. Třetí německou výhru pojistil obránce Holzer.