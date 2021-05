Žádná party, žádné hvězdy. Kanada i USA jsou na MS jiné, ale dál si věří

Miks Indrašis poslal Lotyše do vedení jen dvě vteřiny před koncem první třetiny • ČTK / AP / Sergei Grits

Miks Indrašis poslal Lotyše do vedení, z gólu se raduje i Ralfs Freibergs • Reuters

Fanoušci Lotyšska vyrazili výhru nad Kanadou slavit i přes přísná opatření do ulic • Profimedia.cz

Potkat je v plné palbě, křižujete se. Kanada a USA jsou titáni, kteří prakticky už na rozbruslení vedou 1:0. Mistrovství světa v Lotyšsku je ale jiný příběh. Projedete soupisky zámořských velmocí a mrazení v zátylku nepřichází. Covidová doba je zvláštní. Proto i hokejoví obři najednou vypadají jinak. Jsou k poražení. Silněji vypadají USA, sestavily zajímavý slepenec. Kanada nevyslala do Lotyšska B tým, spíš je to kategorie E nebo F. Ale stejně... Kanada!

Ano, Stanley Cup je před vrcholem, v NHL se rozjíždí play off. Ale zámoří se za poslední roky naučilo na mistrovství světa posílat nadupané výběry plné hvězd. Oba velikáni k turnaji přistupovali tedy malinko jinak. Kanada vozila mix top hráčů, USA spíš menší počet es, zato víc mladíků, kteří do nejvyšší kategorie míří.

Traduje se taky legenda, že při první části turnaje jsou hokejisté Kanady víc vysmátí, plus i víc k poražení. Oblíbili si jezdit do Evropy, poznávat při turnaji Prahu, Paříž, Vídeň a další města.

Ne vyloženě zbořit bary, ale trochu se pobavit? Udělat si příjemnou párty a u toho si zahrát hokej? Ano, tahle cestovka jménem Hockey Canada fungovala dobře. Večírky většinou ustaly ve druhé půlce MS. Za týmem dorazily rodiny, párty se škrtly, dostavily se procházky a větší koncentrace na hokej.

Proto na jarní turnaj létali v minulosti borci jako Seguin, McDavid, Crosby, Hall, Giroux... Vyhrát, samozřejmě. Ale taky se pobavit. Proč ne, chápete, když hokejově sídlí tahle země na jiné planetě. Od roku 2015 vždycky Kanada postoupila do semifinále, čtyřikrát z pěti turnajů prošla až do finále, dvakrát turnaj vyhrála. Fungovalo to.

Kapitánem všichni!

Teď evropskou turistiku stopnul covid. Navíc borci z NHL přes sezonu byli často zavřeni v klubových bublinách, hráli obden. Hokej? „Díky, nechci o něm moc slyšet...“ Takže nejproduktivnějším mužem NHL, kterého najdete na soupisce Kanady, je Connor Brown, až 94. nejvíc bodující hráč ligy. V posledních letech věc absolutně nemyslitelná.

V pátek se mluvilo o velkém šoku, když Lotyšsko porazilo Kanadu 2:0. Ale vážně šok? Drtivá většina hráčů nastupuje v NHL, jistě. Ovšem nikdo nepředstavuje bodový válec, navíc tenhle tým hrál poprvé na evropském letišti.

„Hřiště je opravdu veliké, nemůžete střílet z moc velké dálky. Než se puk dostane k brance, zabere to pár sekund navíc. Teď to všechno poznáváme,“ glosoval výsledek útočník Brandon Pirri. Mimochodem, v sezoně odehrál jen osm zápasů, v NHL jediný. „Ale víme, jak dovedeme hrát, a taky víme, jak budeme hrát další zápas,“ dodal s klasickým sebevědomím.

Spojené státy mají o něco talentovanější slepenec. Matthew Beniers by měl být v první pětce draftu, Jason Robertson se stal druhým nejproduktivnějším hráčem Dallasu. Ale ve výsledku je to stejný koncept. Pár lidí z Evropy, někdo z NHL a hlouček mladíků před branou nejlepší ligy světa.

Pro oba zámořské celky tak platí jediná cesta. Rychle se musí sladit, vyladit chemii, fungovat po dvojicích, trojicích, celých pětkách. Bleskově si zvyknout na obří kluziště v Lotyšsku. Všechno dokonale vystihuje scénka, když John Vanbiesbrouck, bývalý brankář a teď důležitá postava USA Hockey, oznamoval, kdo bude kapitánem.

Stál s rukama v kapsách u plátna, kde USA budou nejspíš rozebírat soupeře. „Kapitánem bude Justin Abdelkader,“ pronesl směrem k hráčům, kteří začali tleskat. Abdelkader se jemně usmál, kývl hlavou. Něco ve smyslu, že výzva přijata. Pak bývalý brankář ohlásil ještě dva zástupce.

Následně vytáhl pravou ruku z kapsy a pokračoval: „Tohle platí na ledě. Ve skutečnosti ale každý z vás bude muset zase o něco víc vystoupit a být kapitánem nebo asistentem. Protože myslím, pánové, že všichni víte, jak to chodí. Každý má svoji roli a musíme ji držet. Pokud to nebude dělat celý tým, nebudeme vyhrávat.“

Bude to v pohodě

USA čekají na zlato z MS od roku 1960. V minulých letech měly na turnaji daleko větší hvězdy. Ale když se tahle parta dovede spojit? „Když mi agent volal, že se mu ozvali z reprezentace, jestli bych neměl zájem jet na MS, hned jsem na něj vypálil: Okamžitě jim řekni, že ano, jedu,“ popisoval útočník Arizony Connor Garland. Na tomhle zámořské výběry budou stát, na chuti reprezentovat, ukázat se. Do města se dostanete leda prstem na tabletu přes Google Maps.

Dřív na šampionát dorazil třeba Brent Burns, teď je v Rize Mario Ferraro, tedy „ten, který hrál s Burnsem“ – a taková je teď celá Kanada. Neřeší problém, že i ve čtvrté lajně má hráče, který v NHL hraje přesilovku. Spíš to bude opačně, potřebuje, aby někdo ukázal, že je mnohem lepší než ukazuje jeho role v zámoří.

„Bylo frustrující, kolik jsme měli šancí a nic do branky nedostali,“ kroutil hlavou Connor Brown po facce 0:2 s Lotyšskem. „Ale jsme tady teprve pár dní, pořád se dáváme dohromady, lajny si teprve sedají. Bude to v pohodě. Lotyšsko je za námi, poučíme se ze zápasu a zlepšíme se. Třeba ve třetí třetině jsme se už zlepšili a začali konečně i chápat, jak si vytvořit něco vepředu,“ dodal s nadějí.

Nezapomeňte, je to Kanada. Sice ne nejsilnější, ale pořád Kanada. Favoritem MS není, USA taky ne. Ale oba se ještě zlepší.

Koneckonců, už dneska jeden z nich poprvé vyhraje. Od 19.15 totiž nastoupí proti sobě.

