PĚT bodů pro Pešána na Švédy: dost testů, žolík Vrána a neměnit gesta

Klíčová fáze mistrovství světa je tady, Česko potřebuje vyhrávat. Každý porážka už může znamenat konec v turnaji. Server iSport.cz nabízí pohled na 5 zásadních témat, kterým by měl trenér Filip Pešán věnovat pozornost. Někde by měl zůstat konzistentní, jinde by se měl ze svých chyb poučit. V první řadě potřebuje ustálit sestavu. Sice se říká, že kdo hledá, najde. Jen nemůžete hledat věčně.

1. Zacházení se sestavou: konec testování Uragán v útočných formacích je dost vidět. Jen páry Kubalík+Kovář a Musil+Smejkal spolu začaly všechny tři zápasy. Nikdo další. Žádná trojice spolu nedrží celý turnaj. Na mistrovství světa nepřeučíte nikoho hrát hokej, to ani trenér dělat nesmí (snad ani nechce). Vzal si hráče do rolí, tak je přesně do nich potřebuje dosadit. Věřit jim. Tři pokusy už Filip Pešán vystřelil. Jestli stejnou věc udělá i počtvrté a zase to nebude ono? Bude to takový dort od pejska s kočičkou: povidla, cukr, avokádo, tlačenka, třesně, mléko... Tohle už ne! Ideální by bylo už trefit čtyři trojice na Švédy a už u nich zůstat, měnit je jen minimálně. Na turnaji typu mistrovství světa je souhra klíčový aspekt. Tady zatím není na čem stavět.

2. Přístup k chybě: vybrat si a věřit Působí to hodně zvláštně. Lukáš Radil udělal chybu s Ruskem, padl gól, od té doby nehraje. Michal Moravčík v závěru zápasu s Ruskem špatně nahodil puk, padl vítězný gól a další zápas nehrál. Oba jsou zkušení borci, žádní kaskadéři. Myslíte, že sami nevědí, že tohle bylo špatně? Samozřejmě, že ano. Ale když je Filip Pešán hned vystřihl, tak jasně ukázal: nevěřím vám. Na tribuně kromě Radila zase skončil zase Andrej Šustr a taky Tomáš Zohorna (když kouč mluví o chemii, tady se o ni připravil, když vynechal bratra Hynka). Ano, všichni tři jsou inteligentní mládenci, kteří leccos pochopí. Ale upřímně, vážně je kouč nedovedl odhadnout už před MS? Vzít třicátníky do karantény v Rize, vyškrtnout je a postavit mimo sestavu? Je to trenérova chyba. Stejné jako bláznění kolem sestavy v prvním zápase, kde nechal mimo sestavu sehranou Lencovu partu, pak ji nasadil, Radan Lenc udělal zbytečné fauly a Pešán ho taky odeslal na tribunu. Další trest. Přitom teď má útočník životní sezonu, dovedl by být platný, kdyby... Kdyby měl důvěru? Tohle jsou tahy, které v sestavě musí působit nervozitu. Už se nesmí opakovat. Trenér by si měl už vybrat a svým hráčům věřit.

3. Jakub Vrána mimo první útok: udělat z něj žolíka Vypadá to, že Jakub Vrána v prvním útoku hrát nebude. To samozřejmě není žádný problém, zásadní je, aby se podařilo hráče jeho kvalit využít. Má dobré zrychlení, bleskové zakončení, tvrdou střelu. S tím se musí pracovat, najít pro něj vhodné spoluhráče, vedle kterých vyniknou jeho ofenzivní přednosti. Vhodným centrem pro něj opravdu může být Michael Špaček, jen to souvisí s předchozími body, Filip Pešán potřebuje sestavu ustálit. Vránovi by mohlo sedět, kdyby vedle sebe neměl dalšího střelce, kdyby směrem dopředu lajna hrála vyloženě na něj. Takže Špaček a kdo k nim? Třeba včelka Jakub Flek. Nechtěli byste tohle vidět?

4. Nasazování brankářů: věřit Orctovi Česko na šampionátech většinou začínalo s dvojicí brankářů, kteří se střídali a jeden z nich si řekl o čtvrtfinále. Nechat bránu vyloženě na jednom gólmanovi? Naposledy v roce 2014, kdy všechno odchytal Alexander Salák a jen jednou byl v akci Jakub Kovář. Teď se nabízí podobný scénář. A proč ne. Gólmany má v malíku Zdeněk Orct, mluví s nimi, hlavnímu trenérovi se zase vyplatí naslouchat jeho pohledům. Zná brankářskou duši nejlépe z celého trenérského štábu, jestli Orct dá zprávu, že Hrubec potřebuje být celou dobu v akci a dát si oddech třeba jen s Británií? Nemá cenu vymýšlet nic jiného.