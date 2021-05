Slovenský výprask: Krutá prohra... Na českého sudího se zlobili zbytečně

Po hodech přišla...střevní problémy. Slovenský tým zápas proti Švýcarsku nezvládl. Klíčový problém byla disciplína. Potom nedostatečná práce na vlastním brankovišti. A nakonec neproměňování šancí. Jakkoliv to zní po takovém výsledku paradoxně, tak Slováci byli dlouho lepší. Jenže nedokázali proměnit vyložené šance. Případně trefovali tyčky jako Marek Hrivík a Róbert Lantoši.

„Co rozhodlo? Disciplína! Herní i osobní,“ měl jasno slovenský útočník Miloš Roman v rozhovoru pro Českou televizi. „Měli jsme moc vyloučených a prohrávali jsme osobní souboje. Přitom jsme dlouho hráli vyrovnaně, celkem jsme se drželi i v pětiminutovém oslabení. Ale nevím, co se po prvním nešťastném gólu (vlastní gól po smolné teči Diazovy rány od modré) s námi pak vlastně stalo.“

Slovenský trenér Craig Ramsay nebyl spokojený s výroky rozhodčích. Nelíbily se mu především dva větší tresty pro útočníka Kristiána Pospíšila (7. minuta) a obránce Mislava Rosandiče (52. minuta). Oba dostali trest pět plus do konce. Po právu.

Pospíšil sestřelil u mantinelu Andrese Ambühla s loktem nahoře. Povyskočil si a švýcarského soupeře trefil rukou do hlavy. Rosandič pro změnu v souboji soupeře nebezpečně podrazil nohou, takže padl hlavou na led. Marně se Rosandič snažil vysvětlovat, že soupeře trefil předloktím.

„Upřímně, já nevím, co se tam stalo, neviděl jsem to,“ krčil rameny Miloš Roman. „V každém případě se na to musíme podívat a říct si, co bylo špatně. Vylepšit to a pro příště musíme být lépe připravení. Také jsme si měli daleko zodpovědněji rozebírat hráče před bránou. Je třeba lépe komunikovat a být důraznější v soubojích.“

60 Tolik trestných minut inkasovali Slováci v duelu proti Švýcarsku (1:8). Na pět minut plus do konce byli vyloučení Kristián Pospíšil a Mislav Rosandič. Švýcaři dali z přesilovek pět branek.

Z výroků sudího Fraňa byli Slováci rozladění. Nelíbil se jim třeba ani nepotrestaný ostrý nájezd do mladého beka Samuela Kňažka hned v počátku zápasu. Na druhou stranu, český sudí s kolegou přehlédli třeba jasnou simulaci obránce a kapitána Marka Ďalogy. Když si prostrčil puk mezi dva beky, cuknul hlavou, jako by dostal hokejkou do obličeje. Jenže tu měl od své hlavy hodně daleko. A když se Fraňo přijel ke slovenské střídačce po osmé brance zeptat, jestli si trenéři vezmou výzvu na ofsajd, který podle všeho předcházel švýcarskému gólu, Ramsay jen rezignovaně máchnul rukou. „To nemá cenu...“ mluvilo jeho gesto jasně. Přitom i konečné skóre může hrát v našlapané tabulce na konci základní skupiny v boji o čtvrtfinále roli.

V konečném důsledku se ovšem Slováci na sudí nevymlouvali. Jsou si dobře vědomí, že své šance nevyužili a brankáře Júlia Hudáčka nechali při soupeřových přesilovkách vykoupat. V drtivé většině situací měl dokonale zakrytý výhled.

„Krutá prohra, která se těžko tráví,“ komentoval asistent trenéra Ján Pardavý pro RTVS. „V první třetině jsme hráli solidní hokej, Švýcary jsme přestříleli, ale pětiminutové vyloučení nás srazilo dolů. Po něm už jsme nebyli takový tým. V obranném pásmu jsme dělali spoustu chyb, dostali hodně gólů. Výsledek hovoří za vše.“

Vyloučení podle Pardavého pramenila i z toho, že Švýcaři měli lepší pohyb. „Přebruslili nás, byli všude rychleji,“ přitakal. „Vyloučení bylo hodně, ale i tak jsme dostali gólů v oslabení až moc.“ Nad střídáním brankáře Hudáčka trenéři neuvažovali. Branislav Konrád je zraněný, na lavičce je talentovaný Adam Húska ze zámořské AHL. „Za góly nemohl. Musíme ho držet v tempu, aby cítil, že je pro nás důležitý,“ dodal Ján Pardavý.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:47. Diaz, 20:25. Andrighetto, 25:17. Loeffel, 36:11. Hofmann, 40:38. Meier, 44:34. Kurashev, 52:39. Hofmann, 54:03. Loeffel Hosté: 45:12. Krištof Sestavy Domácí: Berra (Genoni) – Diaz (C), Geisser, Untersander, Moser, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl (A), Hischier (A), Kurashev – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Herzog, Bertschy – Mottet. Hosté: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Rosandić (A), Nemec, Ďaloga (C), Jánošík, Kňažko, Ivan, Gachulinec – Lantoši, Hrivík (A), Cehlárik – Krištof, Pospíšil, Holešinský – Kelemen, Miloš Roman, Studenič – Skalický, Sukeľ, Liška. Rozhodčí Stadion

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 2. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 3. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 4. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 5. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 6. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 7. Švédsko 3 1 0 0 2 10:5 3 8. Česko 3 0 1 0 2 8:11 2

