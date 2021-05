MS ONLINE: Slovensko - Dánsko 0:0. Finsko hraje 1:1 s Německem

Kromě výhry 6:1 českých hokejistů nad Velkou Británií se dnes hrají na mistrovství světa i další zápasy, které hodně napoví o postupujících do čtvrtfinále. Významně se postupu přiblížilo Rusko, které porazilo Švýcarsko rozdílem 4:1 a se 12 body ve skupinu A. Stejně bodů mají ve skupině B i hráči USA, kteří přehráli Norsko 2:1 a dostali se tak do čela. Kazachstán v souběžně hraném duelu s Čechy rozdrtil Itálii 11:3 a dál živí velkou šanci na čtvrtfinále. Důležité utkání hrají rovněž Slováci proti Dánsku. Ve skupině B se od 19:15 utká Německo s Finskem. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.

Střelec Tolčinskij přiblížil sborné čtvrtfinále

Do dějiště turnaje dnes dorazil hvězdný ruský brankář Sergej Bobrovskij, jemuž v NHL skončila s Floridou sezona po vyřazení v úvodním kole play off, nastoupit ale kvůli povinné šestidenní karanténě nemohl. Branku tak strážil opět Samonov, jenž dosud zastával post týmové jedničky.

V oboustranně opatrném boji to byl právě Samonov, kdo musel vytáhnout první výraznější zákrok. V deváté minutě při útoku tři na tři nebezpečně zakončoval Diaz. O chvilku později minul při přesilovce ranou z úhlu jeho spoluhráč Meier.

Ve druhé části se Rusové ubránili při svém druhém a zároveň posledním oslabení. Skrumáž před brankovištěm ležícího gólmana Berry nepropálil po polovině utkání tvrdou ranou Něstěrov. Rusové pak potrestali jediný prohřešek Švýcarů v celém utkání. Burdasov se protáhl podél hrazení, využil místa před sebou a nechytatelně zakončil k pravé tyčce.

Hodně vzruchu nabídla 39. minuta. Voronkov v ní orazítkoval tyčku, hned vzápětí na druhé straně našel Hofmann skvěle Herzoga, jenže ten netrefil zblízka kotouč ideálně. Puk jen díky teči jednoho ze soupeřů mířil na branku, ale skončil rovněž na její konstrukci.

Přečíslení ve 47. minutě zakončoval Andrighetto, jenže z ideální pozice mezi kruhy těsně minul. Jen o chvilku později vyrovnal po skvělé Ambühlově nahrávce Hischier. Švýcaři si ale vyrovnání dlouho neužili - jen dvě minuty a 14 sekund.

"Do třetí třetiny jsme měli výborný nástup, vyrovnali jsme, ale pak nám ten zápas přesto utekl," řekl mladý švýcarský útočník Nico Hischier. "Nebyli jsme dostatečně precizní. Rusům stačily jedna dvě šance a měli jsme puk v brance," mrzelo Hischiera.

Karnauchov využil nabídku od Tolčinského, jenž mu nahrál jednoruč vsedě, a zakončil bekhendem zblízka mezi Berrovy betony. Sám Tolčinskij zvýšil o dvě a čtvrt minuty později bekhendovým blafákem. Při závěrečné power play Švýcarů zachránila Samonova horní tyčka při teči Kurasheva. Poslední slovo měl v čase 59:58 opět Tolčinskij.

"Nebyl to pro nás vůbec snadný zápas," připustil ruský útočník Pavel Karnauchov. "Švýcaři mají velmi dobrý tým s šikovnými hráči, kteří jsou navíc i rychlí. Byl to tvrdý zápas, my jsme ale dokázali využít jejich chyby a potrestat je," dodal autor vítězného gólu.

"Je to trochu frustrující. Skvěle jsme bojovali a nedali soupeři nic zadarmo. Dostali jsme gól z přesilovky při našem jediném vyloučení. Když jsme soupeři dopřáli jen trošku prostoru, dokázal skórovat. Byl to hodně náročný zápas. Nevzdávali jsme se, nehráli jsme špatně, ale musíme se poučit z malých chyb, které jsme udělali," prohlásil Hischier.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48:12. Hischier Hosté: 35:01. Burdasov, 50:26. P. Karnauchov, 52:38. Tolčinskij, 59:59. Tolčinskij Sestavy Domácí: Berra (Nyffeler) – Diaz (C), Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Frick, Heldner, Alatalo – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl (A), Hischier (A), Kurashev – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Herzog, Bertschy – Rod. Hosté: Samonov (Bočarov) – Zadorov, N. Nestěrov, Gavrikov (A), Provorov, Ožiganov, Rafikov, Dronov – Voronkov, Slepyšev (C), Šalunov – Tolčinskij, P. Karnauchov, Barabanov – Ivan Morozov, Burdasov (A), E. Galimov – Timkin, Švec-Rogovoj, Kameněv. Rozhodčí Bruggeman, Gouin – Constantineau, McCrank Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Kňažko, Bučko, Ďaloga (C), Grman, Jánošík, Gachulinec, Ivan – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši (A) – Studenič, Krištof, Faško-Rudáš – Skalický, Miloš Roman, Kelemen – Slafkovský, Buc, Liška. Hosté: Dahm (Sogaard) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – From, True, Asperup – Olesen, Madsen, Poulsen. Rozhodčí Arsons (LAT), Heikkinen – Sormunen (oba FIN), Zunde (LAT). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 5 3 0 0 2 15:14 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

Desetigólová třetí třetina!

"Věděli jsme, že to bude především na začátku těžký zápas poté, co jsme včera hráli. Rozjezdili jsme nohy a zápas jsme si užili. Je skvělé, že někteří kluci dali góly," prohlásil rodilý Kanaďan Valk.

Kazaši hrají mezi elitou poprvé od roku 2016, kdy v Rusku sestoupili z 16. místa zpět do skupiny A divize I. Na světových šampionátech je jejich nejlepším počinem 12. místo z roku 2005 z turnaje v Rakousku. Čtvrtfinále si zahráli jen na olympijských hrách v Naganu v roce 1998, kde nakonec skončili osmí.

Kazaši se ujali vedení ve 3. minutě, kdy v přesilové hře při vyloučení Stefana Giliatiho uvolnil Valk Starčenka a pětatřicetiletý útočník si připsal desátý gól ve 28. duelu mezi elitou na MS. V 25. minutě nejprve nevyužil možnost na zvýšení náskoku Anton Sagadějev a vzápětí Italové vyrovnali. Alex Petan našel bekhendovou přihrávkou volného Angela Miceliho, který si přehodil puk na forhend a zasunul je za bezmocného Nikitu Bojarkina.

Po polovině utkání italský brankář Justin Fazio nestačil na zakončení nekrytého Jegora Petuchova. Za 148 sekund překvapil z pravé strany z úhlu Fazia Jevgenij Rymarev.

Po 91 sekundách třetí třetiny získal už tříbrankový náskok pro Kazachstán při Petanově vyloučení Nikita Michajlis, který u levé tyče proměnil Starčenkovu ideální přihrávku a připsal si třetí gól na turnaji. Hned za 12 sekund sice po průniku Markuse Gandera snížil z dorážky Peter Hochkofler, ale ve 47. minutě při trestu Stefana Marchettiho Kazaši využili další přesilovku díky Valkovi.

Za 49 sekund ujel Arťom Lichotnikov a vyzrál na Fazia blafákem do forhendu. Po své premiérové brance ve třetím utkání na MS přidal v 50. minutě po rychlém průniku i další a Fazia nahradil Davide Fadani. Za 73 sekund se prokličkoval ke korekci stavu Petan, ale v 55. minutě tři vteřiny po skončení italského oslabení překonal náhradníka v brance tečí Kirill Panjukov.

Kazaši si proti odevzdanému sokovi ještě s chutí zastříleli. Hochkoflerovo vyloučení potrestal Starčenko, z levého kruhu se trefil Viktor Svedberg a osm sekund před koncem dovršil výsledek v přesilovce pět na tři Jegor Šalapov.

“Hráli jsme první dvě třetiny dobře, ale nemůžeme si dovolit tak hloupá vyloučení, po kterých jsme dostali góly. To se prostě nesmí stávat," prohlásil kapitán Italů Daniel Frank.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:37. Miceli, 41:43. Hochkofler, 50:59. Petan Hosté: 02:12. R. Starčenko, 32:31. Petuchov, 34:59. Rymarev, 41:31. Michajlis, 46:17. Valk, 47:01. Lichotnikov, 49:46. Lichotnikov, 54:38. Dietz, 56:07. R. Starčenko, 57:44. Svedberg, 59:53. Šalapov Sestavy Domácí: Fazio (50. Fadani) – Pietroniro, Trivellato, Glira, Spornberger, Miglioranzi, Casetti, Marchetti, Gios – Miceli, Petan (A), Frank (C) – Gander, Bardaro, Frigo (A) – Hochkofler, Giliati, Andergassen – Pitschieler, Deluca, Magnabosco. Hosté: Bojarkin (Šutov) – Dietz (A), Makljukov, Blacker, Svedberg, Šalapov, Stěpaněnko – Akolzin, Sagadějev, Ševčenko – Michajlis, Valk, R. Starčenko (C) – Šin, Šestakov, Rymarev – Paňukov, Savickij, Asetov (A) – Lichotnikov, Petuchov. Rozhodčí Gofman (ROC), Sidorenko – Goljak (oba BLR), Šalagin (ROC) Stadion Riga Arena

Seveřané bez šance na postup

Norové potřebovali po pátečním vítězství nad domácím Lotyšskem 4:3 po samostatných nájezdech proti Američanům uspět, ale v polovině úvodní části nabídli soupeři špatným střídáním přesilovou hru a inkasovali. Po střele Zaca Jonese uspěl nadvakrát před Henrikem Haukelandem Garland, k němuž se po prvním nepřesném pokusu odrazil puk zpět od zadního mantinelu.

Zvýšit náskok mohl Kevin Rooney, ale neuspěl. V závěru první třetiny nevyužili Norové přesilovku. Ve 24. minutě dostal při vyloučení Maxe Krogdahla puk do Haukelandovy branky Garland, ale sudí si ověřili u videa, že ho tam posunul rukou. V čase 27:12 se po akci Ryana Donata dostal k puku Thompson a na druhý pokus skóroval.

Při trestu Matta Roye mohl ještě před polovinou utkání snížit Mats Rosseli Olsen, ale Oettinger jeho bekhendový pokus dokázal vleže ukrýt v lapačce. V závěru druhé části pomohla po protiútoku Rooneyho Norům levá tyč.

Ve 48. minutě mohl pojistit náskok Američanů Connor Mackey, ale trefil také tyč. V čase 54:57 přišel Jake Oettinger o čisté konto, když se na levém kruhu dostal k puku Ken André Olimb a bekhendem trefil bližší horní roh branky. Těsný náskok ale favorit uhájil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54:27. K. A. Olimb Hosté: 10:30. Garland, 27:12. Tage Thompson Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Holos (C), Lilleberg, Lesund, Espeland, Krogdahl, Kaasastul, Bjorgvik Holm – Pettersen, K. A. Olimb, Rosseli Olsen – Trettenes (A), Lindström, Haga – Solem, M. Olimb (A), Valkvae Olsen – Kristiansen, Salsten, Röymark – Hoff. Hosté: Oettinger (Petersen) – Roy (A), Wolanin, Tennyson, Z. Jones, Mackey, Clendening, Hellickson – Beniers, Rooney, Robinson – Donato, Drury, Tage Thompson – T. Moore, Robertson, Garland – Blackwell (A), Labanc, Abdelkader (C) – B. Boyle. Rozhodčí Sternat (AUT), Tscherrig (SUI) – Merten (GER), Obwegeser (SUI) Stadion Arena Riga

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:58. Holzer Hosté: 06:17. Lundell Sestavy Domácí: Niederberger (Treutle) – Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Nowak, Wagner, Gawanke – Rieder, Krämmer, Kühnhackl – Peterka, Pföderl, Noebels – Loibl, Plachta, Eisenschmid – Fischbuch, Tiffels, Eder – Kastner. Hosté: Olkinuora (Säteri) – Sund, Koivisto, Määttä, Kaski, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, Lindbohm – Anttila, Björninen, Mäenalanen – Lundell, Ojamäki, Ruotsalainen – Innala, Kontiola, Pakarinen – Ruohomaa, Turunen, Sallinen. Rozhodčí Fraňo, Šír – Ondráček (vš. CZE), Synek (SVK) Stadion Arena Riga Návštěva 0. diváků