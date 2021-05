Slováci bitvu s dánským betonem zvládli. Teď je na řadě Česko

Slovensko zvládlo tuhou bitvu s dánskou defenzivou. Na první gól čekalo až do 48. minuty, pak přišla úleva, když se trefil Peter Cehlárik a je s osmi body nejproduktivnějším hráčem na turnaji. Zápas poslal ale i jasný vzkaz pro výběr Filipa Pešána: pozor, tenhle hustý les čeká i v pondělí na Česko. Bude to bolet! Dánsko do zápasu půjde s vědomím, že pokud po Švédsku senzačně skolí ještě jednoho favorita, bude dál žít jeho šance na postup do čtvrtfinále. Jinak zhasne.

Od roku 1992 a nečekané výhře Dánska na fotbalovém Euru dědí národní týmy většinou populární třaskavou přezdívku. Je jedno, jestli jde o fotbal, nebo hokej, prostě dánský dynamit! Ale na MS v Rize je lepší si tohle spojení poupravit. Tady nic nebouchá, tohle je dánský beton, hodně pevný materiál, který se nezačíná drolit ani pod tlakem.

Slovensko si s totální defenzivou docela užilo. Bušíte do soupeře a nic, akorát marná snaha, která bere energii a čas letí. Ukázek dánské obětavosti byste v zápasu našli hodně. Když se třeba hnal do brejku bek Adam Jánošík, mohl zakončit, okamžitě klekl metrákový kolos Oliver Lauridsen, střelu chytil na svoje tělo, k brankáři ji ani nepustil. „Celý zápas se do nich tlačíte, snažíte si udělat šance. Ale oni opravdu výborně bránili. Hraje se proti nim těžko, dvakrát za třetinu se stane, že vám ujedou, což je nebezpečné. Pořád musíte mít oči na stopkách,“ popisoval náročný boj Jánošík.

Dánský hokej proti ofenzivnějším týmům na turnaji spočívá v jednoduchém modelu. Má soupeř puk? Zpátečka a na modrou, tam vyroste les. Jedete do plných, proti sobě máte pět chlapů. A když se na ledě sejdou téměř dvoumetroví chasníci bek Oliver Lauridsen a útočník Alexander True? Jako kdyby těch chlapů na modré bylo sedm.

Tohle bylo i velké varování pro českou partu na pondělí. Hokej proti Dánsku nemůže končit v rotacích na mantinelech, musíte si najít místo před brankou jako Peter Cehlárik ve 48. minutě, kdy konečně zlomil tuhý odpor. Do té doby čas šíleně letí, stav 0:0 je hodně ošidný. Velkým nebezpečím v sestavě navíc je Nicklas Jensen, útočník, který odehrál v NHL 31 zápasů, ale chytil se v Jokeritu, kde působí už čtyři sezony. Zařadil se mezi největší hvězdy finského týmu v KHL, jen v jedné sezoně se nestal nejlepším střelcem Jokeritu. Na mistrovství světa taky válí, po 6 zápasech je na 7 bodech. Proti Slovensku zůstal ale na suchu. Jen ale cítíte, jak hodně na jeho první útok Dánsko spoléhá.

Pondělní český soupeř působí hodně čitelně, je zatažený, brání, hráči blokují do úmoru střely. A čekají na díru, až se otevře. Švédsku vstřelil Jensen hattrick a měl obrovský podíl na výhře 4:3. Jeho nesmí čeští beci pustit z dozoru ani na moment, jinak hrozí velké potíže.

Slovensko se oklepalo z debaklu 1:8 proti Švýcarsku. V bráně byl znovu Július Hudáček, který po přídělu vychytal nulu. „S každým brankářem zamává, když dostane osm gólů. Ale bojoval jsem do konce. Snažili jsme se z toho poučit, nedělat hloupé fauly. Hráli jsme teď opravdu dobře. Nejtěžší pro mě byl začátek třetí třetiny, kdy měli Dánové za bezbrankového stavu nějaké šance,“ hodnotil utkání gólman.

Jeho tým se výhrou dostal na nejlepší výsledek v základních skupinách mistrovství světa od roku 2012, kdy se dostalo až do finále. O rok později pak Slovensko ještě postoupilo do čtvrtfinále, od té doby nikdy. Cesta končila vždy před play off, v roce 2017 dokonce málem spadlo. Teď mu chybí už buď jen jeden bod k definitivní jistotě. A kdyby ho nezískalo? Bude potřebovat, aby Švédsko ztratilo s Ruskem. „Nechceme se spoléhat na druhé, chtěli bychom si ten postup uhrát sami,“ plánuje Hudáček. Tak v neděli proti Švédsku, nebo v úterý s Českem. Stačí už jen jeden bod.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 47:13. Cehlárik, 52:25. Jánošík Hosté: Sestavy Domácí: J. Hudáček (Húska) – Gernát, Kňažko, Bučko, Ďaloga (C), Grman, Jánošík, Gachulinec, Ivan – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši (A) – Studenič, Krištof, Faško-Rudáš – Skalický, Miloš Roman, Kelemen – Slafkovský, Buc, Liška – Sukeľ. Hosté: Dahm (Sogaard) – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – From, True, Asperup – Olesen, Madsen, Poulsen. Rozhodčí Arsons (LAT), Heikkinen – Sormunen (oba FIN), Zunde (LAT). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Slovensko 5 4 0 0 1 13:12 12 3. Švýcarsko 5 3 0 0 2 15:14 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

