Šampionát jako odraz do NHL. Kdo zaujal a jaké jsou šance Čechů letos?

Je to veskrze zvláštní šampionát. V bublině, zatím stále bez diváků. Spousta hráčů se svým reprezentacím omluvila, po brutálních sezonách chtěli raději nabrat síly, být s rodinami. Také proto zůstala velká světová jména doma. Konkurence není taková. Že by tím pádem opadl i zájem elitních zámořských klubů, které na šampionátu často našly vhodné doplnění svých kádrů? To se říct nedá.

„Kluby z NHL šampionát určitě i tak zajímá, je to podobné jako v minulých letech. Celková úroveň letošního mistrovství je možná menší, než bývala dřív, ale to nějakou zásadní překážkou není. Když je nějaký hráč dobrý, skaut to pozná. Vyskočí na vás, sám si řekne o pozornost. Že hrajete třeba proti slabšímu soupeři, na to nemá vliv. Podepsat NHL kontrakt je ale strašně těžké. Aby se to povedlo, ten skaut o hráči musí být opravdu přesvědčený,“ říká hráčský agent Michal Sivek.

Na minulých šampionátech se pravidelně stávalo, že některý z českých hráčů svými výkony nečekaně zaujal. Výkonnostně vyskočil, vzbudil zájem. Ukázal, že má na mezinárodní hokej. Mnohým hráčům obrátilo povedené mistrovství světa kariéru k lepšímu.

Vliv jednoho turnaje na případný podpis smlouvy v NHL je velký, podle Sivka však nikoli zcela určující.