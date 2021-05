SESTŘIH: Česko - Dánsko 2:1sn. Rozhodl Chytil. Postup do čtvrtfinále!

Zpráva dne zní: Česko je ve čtvrtfinále! Přežilo přitom další soudný den, na mistrovství světa zase brnkalo na nervy. Do 46. minuty prohrávalo s Dánskem 0:1, když hrozil obří malér, zapnulo. Takový výsledek by tým Filipa Pešána škrtal z play off, už bez opravek. Pak srovnal ale Dominik Kubalík a Česku vyšly nájezdy. „Jsem šťastný, ale hrozně vyčerpaný,“ pronesl kouč. Večer pak dostal dárek, výhra Rusů nad Švédskem doručila do jeho kabiny postupovou jistotu. Uf.

Rusko pomohlo, spasíba! Sebralo Švédsku dva body, takže českému týmu už nemůže nikdo vyfouknout čtvrtfinále. Dnes proti Slovensku to konečně nebude žádný boj o přežití, v klidu se budou moci ladit zbraně na další den D. Na ten opravdový, který ve čtvrtek rozhodne, zda si Česko zahraje o medaile.

Klidový zápas zažije výběr Filipa Pešána dnes vlastně poprvé. Namočil se na začátku MS, když padl s Ruskem a Švýcarskem, od té doby válčil o přežití. Papírová síla se objeví vždycky na chvíli, pak se ztratí. Když je zase extra zle, podaří se hrozbu konce v turnaji odvrátit. „Vezměte to z druhé strany, způsobem, jakým bych si představoval, jsme neodehráli v podstatě žádný zápas. Přesto jsme vážně ve hře o postup. Co se teprve může stát, až ten zápas opravdu takhle odehrajeme?“ položil otázku Pešán.

Ano, co se stane? Ale hlavně kdy velká česká erupce přijde?

Vlastně jedno pozitivum na divočině kolem místenky do play off najdete: už si neřeknete, že základní skupina je jen nudná zívačka a čekání na čtvrtfinále. Tenhle bylo je všechno jinak.

Po dvou porážkách a výhře v prodloužení nad Běloruskem vždycky blikalo před nástupem na led: dnes MUSÍTE vyhrát! Pravda, daří se to. Jen nervy Filipa Pešána musí být už tak vytahané, že byste se na nich mohli houpat jako Tarzan a doma u televize možná okusujete křeslo.

„Hokej přináší bláznivé zápasy. Na střídačce prožíváte jako kouč každé utkání, tady máte ale v zádech celý národ. Ten zápas byl šílený, nezestárl jsem jenom já, tady zestárlo celé mužstvo,“ dodal kouč výhře nad Dánskem. Byl to podobný nervák jak proti Švédsku, tam Pešánova banda prohrávala 0:2 a po 40 minutách se smrákalo nad českou účastí ve čtvrtfinále. Proti Dánsku bylo zataženo zase, temná obloha trvala od 4. do 46. minuty, kdy se konečně podařilo najít kolem brankoviště volnou českou hokejku. Obří utrpení ukončil pas Filipa Chytila a gólová reakce Dominika Kubalíka znamenala spásné vyrovnání na 1:1.

„Každý zápas si děláme takové malé play off,“ pronesl trochu ustaraně Filip Chytil, jeden z králů zápasu. Kromě gólové akce pro Kubalíka pak rozhodl i nájezdy. „Věděli jsme, že v obranném pásmu hraje Dánsko jeden na jednoho. Máme celý turnaj problém s tím, že nechodíme do míst, kde to bolí a kde padá nejvíc gólů. Bohužel to víc tlačíme po mantinelech, zbytečně si s pukem hrajeme. Musíme to do sebe dostat, protože v úterý je tady poslední zápas ve skupině a není na co čekat,“ dodal.

Analýzu české hry trefil přesně. Protože abyste řekli, že národní tým na MS opravdu válel? Posledních dvacet minut se Švédskem, tam se rozjel parní válec. Pokud odmyslíte slabou Velkou Británii, vždycky Česko řešilo problém. Teď to byly znovu zbytečné fauly Lukáše Kloka s Michalem Špačkem. Po prvním šlo Dánsko do vedení, po druhém mohlo klidně vést o dvě branky. Pak byste defenzivní konzervu soupeře neotevřeli už asi ani beranidlem. V tu chvíli by se řešilo ostudné vyřazení v základní skupině. Tenhle scénář rozcupoval Kubalíkův gól.

„Jsou tady kluci, kteří hrají opravdu skvělý hokej, jsou vítězové. Pak tam jsou kluci mladších ročníků, kteří se musí naučit být těmi vítězi. To znamená zablokovat střelu, vyhodit puk z pásma, jít brzy střídat, zaclonit naši střelu před bránou. Je to třeba práce, která oku fanouška unikne, ale pro tým je hodně důležitá. Bez takových věcí se z našich mladých hráčů lídři nestanou,“ poznamenal pak Pešán. Se Slovenskem to bude poprvé bez nervů, další thriller tedy až zase ve čtvrtek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:23. D. Kubalík, . Chytil Hosté: 03:41. Nicklas Jensen Sestavy Domácí: Hrubec (5. nájezd Will) – D. Musil, Hronek (A), D. Sklenička, Klok, Šustr, Šulák, Hájek – D. Kubalík, Lenc, Jan Kovář (C) – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Zadina, M. Stránský, Špaček – Smejkal, R. Hanzl (A), T. Zohorna – Flek. Hosté: Dahm (4. nájezd Sogaard) – Lassen (A), M. Lauridsen (C), O. Lauridsen, Jensen Aabo, Kristensen, Nicholas Jensen, O. Larsen – True, Nicklas Jensen, Meyer – Storm, Jesper Jensen, Hardt – Jakobsen, Bau Hansen, From – Madsen, Poulsen (A), Olesen – Andersen. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Česko 6 2 2 0 2 20:15 10 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

Kteří Češi by měli jít do NHL: Špaček, Sklenička, co Flek?