Co ukázali Češi: Plekanec bez roláku i Moravčíkových plus pět

I bez odpočívajích opor zvládli čeští hokejisté federální derby se Slovenskem a vyhráli 7:3. Dobře se předvedl Filip Zadina i navrátilec do sestavy Michal Moravčík, z obranného páru Šulák-Šustr se blýskl jen jeden. Jak jsme zhodnotili výkony českých hráčů?

PLUS: Michal Moravčík

Plus pět

Vrátil se do sestavy, a odehrál báječný zápas! Splnil, co se od něj očekávalo. Byl aktivní směrem do ofenzivy, zdatně plnil úkoly i na druhém pólu ledu. Dvakrát asistoval u gólů. Svůj minizápas se Slováky vyhrál 5:0! Byl na ledě u pěti vstřelených branek. Když Češi inkasovali, seděl na střídačce.