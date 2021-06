Hrubec v zóně, večer kapitána i trefené šachy. Co dovede Čechy k postupu?

Po dvou letech to znovu přichází. Duel, který bez nadsázky rozhodne o výsledku reprezentační sezony. Potřetí v historii se ve čtvrtfinále MS postaví národnímu týmu Finsko. Předchozí dvě setkání zvládlo vždy české mužstvo. Pro postup mezi nejlepší čtyři musí celek Filipa Pešána v zápase konečně zodpovědět několik otázek, které se podle deníku Sport vyrojily vzhledem k matným výkonům ve skupině. Když to zvládne, přetlačí Finy i potřetí.

Bude v bráně zeď? Parta okolo Jana Kováře potřebuje formu Šimona Hrubce ze závěru finálové série v KHL. Čerstvý šampión z Omsku se v zápasech o titul na konci dubna rozhodl, že zkrátka branku zamkne. A CSKA mělo utrum. Hotovo, šmytec, vymalováno. V klíčových chvílích se Hrubec bez nadsázky proměnil v zeď, která přiváděla protivníky k zoufalství. Podobně tomu bylo třeba i v prodloužení proti Bělorusku. Nervy drásající závěr český celek zvládl především díky jistotě v brance, která soupeři vychytala několik jasných loženek. Jakýkoliv úspěch na takhle krátkém turnaji musí podpořit bezchybný výkon brankáře. „Gólman je naprostý základ. Bez něj nemáte šanci,“ zopakoval mnohokrát dvojnásobný trenér mistrů světa Vladimír Růžička. Čeští hokejisté věří, že se jednička dostane do stejné zóny, jako v Omsku. Jde o jasně největší předpoklad pro úspěch. Brankářská úspěšnost na MS Cal Petersen 95,96 %

Harri Sateri 95,52 %

Adam Reideborn 94,57 %

Alexander Samonov 94,37 %

Mathias Niederberger 93,85 %

...

14. Šimon Hrubec 88,99 % Český gólman Šimon Hrubec během úvodního utkání šampionátu v Rize • Foto ČTK / Šimánek Vít Mladé pušky z NHL a jistota v brance: tohle je tým, který jede na MS pro medaili

Vyjdou šachy Pešána? Málokdo nepozvedl obočí už před bitvou s Ruskem. To, když mimo sestavu zůstalo fungující trio z přípravy Stránský, Špaček, Lenc. „Já byl hodně překvapený, že tihle kluci nehrají. Byla to jedna z nejlepších, ne-li nejlepší lajna, co odehrála přípravu,“ řekl ve studiu deníku Sport Martin Ručinský. Jako by tohle rozhodnutí předznamenalo další tahy vytažené odnikud. Při následujícím výplachu se Švýcary se v sestavě najednou objevil zmíněný Radan Lenc, aby si poté zase sedl na lavičku a vzápětí znovu naskočil. Pro hráčovo sebevědomí nic moc. Podobně se v sestavě šibuje s Michalem Moravčíkem, Jiřím Sekáčem, nebo s Adamem Musilem. Díky širší nominaci měl český lodivod možnost sáhnout do záloh při prvním nepovedeném individuálním výkonu, ale zdá se, že to mnohdy bylo spíš na škodu. Zlepšení výkonů to nepřineslo. Pešánova nevydařená šachová partie se sestavou se ale celá může zapomenout, pokud si pěšce rozestaví v ideální formaci ve čtvrtek večer. Pak se sluší jen smeknout. Počet utkání, kdy se neměnila sestava: 0 Úsměv českého reprezentanta Radana Lence po vstřelení premiérového gólu na mistrovství světa • Foto ČTK / Šimánek Vít Kteří Češi by měli jít do NHL: Špaček, Sklenička, co Flek?

Ožijí zámořské dvojičky? „Zkusili jsme nějakou sestavu, zkusili jsme spojit kluky z NHL do dvojic. Bohužel mi chybí v každé pětce tvrdá práce,“ popisoval výběr útoků po porážce od Švýcarů český kouč. Trenér se snažil ryzí hokejový talent spojit. Nejprve spolu nastupovali Vrána s Kubalíkem a Zadina s Chytilem. Pak se křídla z Detroitu prohodila. Ale, ruku na srdce, od většiny zámořských posil se čekalo víc. Ne snad, že by hvězdy k zápasům přistupovaly lehkomyslně, to vůbec ne. Chuť i nasazení nechybí. Na rozdíl od lehkosti a uvolněnosti. Především ve vzájemné spolupráci. Vždyť, kolikrát si borci z NHL vychutnali soupeře nějakou vtipnou narážečkou, nebo nějakým signálem při přesilovce, kdy byste na hráčích viděli rozjařené úsměvy a čirou radost z hokeje. Zatím jejich výkony působí nesmírně upracovaně. Pokud se lehkost v kombinaci zámořských hvězd objeví, má tým vyhráno. Nejproduktivnější hráči na turnaji z NHL Connor Brown (Kanada) 10 bodů

Adam Henrique (Kanada) 9 bodů

Andrew Mangiapane (Kanada) 8 bodů

Alexander Barabanov (Rusko) 8 bodů

Conor Garland (USA) 8 bodů

...

10. Dominik Kubalík (Česko) 6 bodů Čeští hokejisté se radují z gólu útočníka Filipa Zadiny (vpravo) • Foto ČTK / Šimánek Vít Obrat na MS jako v roce 2010? Tehdejší opory byly lepší oproti současnému týmu, hlásí Sýkora

Vymažou se hrubky? „Udělali jsme strašně moc chyb v jasném držení kotouče. Tři ze čtyř branek jsme soupeři darovali,“ nebral si servítky Filip Pešán po první prohře s Ruskem. O prohře se Švýcarskem se vůbec nemá cenu zmiňovat, tam se chyb objevily mraky a konečný výsledek byl nakonec ještě horší. Ale ani při dalších, výsledkově vydařenějších bitvách, se české partě nepodařilo odehrát šedesát minut tak, že byste si mohli říct: Ano, jistý výkon po všech směrech. Tu se objevila laciná ztráta kvůli nízké koncentraci, tu se objevilo naprosto zbytečné vyloučení. Ta mimochodem sráží tým dlouhodobě, Česko je čtvrté nejhorší, pokud jde o dvouminutové tresty. I atraktivní obrat proti Švédům ve třetí třetině nastal poté, co Češi seveřanům vedení sami nabídli. A například poslední duel ve skupině se Slovenskem může být v tomhle směru velikým varováním. Bohorovnost obránců především ve druhé části by ve čtvrtfinále měla naprosto katastrofální důsledky. Toho se musí národní tým vyvarovat. Celky s nejvíce dvouminutovými tresty Itálie 28

Bělorusko 27

Velká Británie 27

Česko 25 Filip Pešán během utkání proti Dánsku • Foto ČTK / Šimánek Vít Ručinského pětka: koho by vybral do své lajny snů?