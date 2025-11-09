Experti o šlágru Plzeň - Slavia: Rozhodnou chyby, pozor na Kušeje. Vydra je obrovská ztráta
Velký zápas je tu! Plzeň večer na závěr 15. kola Chance Ligy hostí Slavii. Kdo si povede lépe v trenérském souboji Martina Hyského s Jindřichem Trpišovským? Deník Sport a web iSport oslovil čtyři fotbalové experty se dvěma otázkami: Jak dopadne šlágr a proč? A kdo bude klíčovou postavou zápasu? Projděte si odpovědi oslovených osobností.
Stanislav Levý, expert Sportu
1. Neočekávám brankové hody
„Záleží na zdravotním stavu, v jakém budou oba týmy, to bude hrát velkou roli. Slavii chybí kompletní obrana, předpokládám, že na víkend ještě asi nebude nikdo z marodů k dispozici. Pokud ještě vypadnou Chorý, Oscar… Plzni zase chybí vykartovaný Adu, otázka, jak na tom budou Vydra a Červ. Plusovým bodem pro Plzeň je domácí prostředí, má navíc dobrou formu. Slavia měla po poháru o dva dny delší pauzu dát se dohromady, Plzeň odehrála ve čtvrtek těžký zápas proti Fenerbahce. Tohle může všechno hrát roli. Bude to určitě hodně emotivní, vyhecované utkání podobně jako v minulosti. Neočekávám brankové hody, přikláním se k remíze. Může to klidně skončit 1:1.“
2. Půjde spíš o individuální chyby
„Do sestavy Slavie se vrátí Vasil Kušej, velká tíha odpovědnosti na plzeňské ofenzivě bude na Durosinmim. Oba týmy vsadí na pevné obrany. Trenér Hyský změnil rozestavení na čtyřku vzadu, ti, co místo zraněných hráčů nastupují v obraně Slavie, se s tím srovnali relativně dobře, když tedy nekoukám na zápas s Arsenalem. Nevím, v jakém je tréninkovém procesu Durosinmi a zda je opravdu připravený tak, aby v krátké době odehrál takhle těžké zápasy. Sám jsem na to zvědavý, jak se s tím vyrovná. Tím, že se oba trenéři znají, nemají se mužstva po taktické stránce čím překvapit. Půjde spíš o nějakou individuální chybu nebo standardní situaci.“
Martin Fillo, expert, bývalý útočník Plzně
1. Věřím Plzni, ale…
„Nebude to jednoduché ani pro jednu stranu, oba mančafty odehrály v týdnu fyzicky extra těžké zápasy. Jsou tam i nějaká zranění, proti Fenerbahce odkulhal v závěru Červ. Uvidíme, jak to trenéři postaví. Plzni věřím, ale chybí jí Vydra, to je obrovská ztráta. Tipuju 2:1 pro Plzeň, vidím, že Slavia není v poslední době úplně v pohodě a třeba toho Viktorka využije. Každý den regenerace navíc je znát, je dobré, že oba týmy hrály doma a odpadlo jim cestování. Plzeň bude mít jeden regenerační trénink, v sobotu předzápasový a jdeš na to. Přišlo mi, že závěrečných deset minut proti Fenerbahce už ztrácela síly. Pro ni škoda, že přijde takový šlágr zrovna teď, kdy je fyzicky vysílená.“
2. Pozor na Kušeje
„Klíčové bude, jak zahraje Durosinmi, bude muset vzít prapor a táhnout plzeňskou ofenzivu, v téhle chvíli je to její největší zbraň. Chybí jí dva útočníci, to je obrovská ztráta. Výborný byl proti Fenerbahce Memič, líbil se mi i Jemelka, podal výborný výkon. V Teplicích zápas rozhodl, dlouhodobě je to hráč, co podává vyrovnané výkony. Choras asi nebude, ale nemá aktuálně formu jako Adu, který dal v 6 zápasech 5 gólů. Chorý se poslední dobou docela trápil, střelecky to není ono. Spíš bude Adu chybět Viktorce, než Chorý Slavii. Líbí se mi styl Vasila Kušeje, na něj bych si dal pozor.“
Petr Ruman, trenér, expert Sportu
1. Souboje a remíza
„Plzeň má výhodu v dobrém startu Martina Hyského, domácím prostředí a podpoře fanoušků. Slavia zase delší regeneraci po pohárových zápasech a širší, kvalitnější kádr. Očekávám atraktivní a rychlý zápas plný soubojů, kde si oba týmy vytvoří své momenty. Uvidíme velké množství šancí, a proto rozhodnou hráči v obou vápnech. Je to velký duel, který přitáhne pozornost celé republiky a přinese spoustu emocí. Tipnul bych remízu 1:1, což by podle mě odpovídalo dění na hřišti.“
2. Klíč budou trenéři a chladná hlava
„Jsem přesvědčený, že hlavními postavami budou oba trenéři – tím, jak zvolí sestavu i herní plán po náročném pohárovém týdnu. Bude důležité, jak jejich týmy zvládnou emoce, protože tyhle zápasy často rozhoduje to, kdo zachová chladnou hlavu. Hodně se bude hrát v obou šestnáctkách, kde musí útočníci i brankáři potvrdit kvalitu. Pokud nastoupí Chorý a Durosinmi, tak to bude velký souboj právě obou útočníků. A taky záleží na tom, jak se vyspí oba gólmani.“
Jaroslav Černý, bývalý záložník Slavie
1. Slavia má lepší kádr
„Věřím, že Slavia vyhraje. Má širší kádr a větší možnosti, jak hru oživit novými hráči, aniž by ztratila na síle. Bude to ale samozřejmě hodně náročné, protože Plzeň teď taky působí dobře, navíc Martin Hyský bude mít proti Slavii speciální motivaci a trenéra Trpišovského dobře zná, což může sehrát zajímavou roli v přípravě. Vidím to na vyrovnaný zápas s nízkým počtem branek, klidně to může skončit 0:0 nebo 1:1, i když srdcem samozřejmě fandím Slavii.“
2. Klíčem mohou být standardky
„Těžko vybrat jednoho konkrétního hráče, zvlášť když to vypadá, že Tomáš Chorý kvůli zranění nenastoupí. Rozhodujícími postavami navíc určitě nemusí být jenom ofenzivní hráči. Vůbec bych se nedivil, kdyby to nakonec rozsekla třeba jedna povedená standardka, ať už roh nebo přímý kop. Právě tyto momenty často rozhodují podobné zápasy, kde se týmy navzájem dobře znají. Bude to spíš zápas s menším počtem gólů, proto nechci nikoho konkrétního vyzdvihovat.“