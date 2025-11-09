Předplatné

Schick vyrovnal Berbatova, po zranění zase září. Musíme dál hrát takto, chválil kouč

Daniel Konečný
Německo - Bundesliga
Po zranění je opět ve formě. Patrik Schick proti Heidenheimu navázal na skvělé představení s Benfikou a dvěma góly řídil kanonádu Leverkusenu 6:0. V historické tabulce střelců klubu se český šutér posunul na čtvrtou příčku. V počtu ligových tref vyrovnal Dimitara Berbatova, nejlepšího cizince v dějinách Bayeru. „Přirozeně je to speciální okamžik. Máme před sebou ještě spoustu zápasů, takže doufám v ještě lepší umístění,“ má Schick jasné plány.

V Lize mistrů potřeboval po střídání na otevření skóre osm minut. V bundeslize stačilo Schickovi dokonce jen pouhých pětasedmdesát sekund. Z první střely na bránu zaznamenal nejrychlejší gól Leverkusenu v sezoně. Ostrou ránou na zadní tyč rozjel koncert favorita.

„Byl to perfektní vstup do zápasu. Už ve dvaadvacáté minutě jsme vedli 3:0, s čímž jsme velice spokojení. Přesně jsme plnili náš plán a jen těžko hledám něco, v čem jsme mohli být lepší,“ těšil silný úvod Jonase Hoffmana. Německé křídlo zvýšilo na 2:0 a svým centrem vyvolalo takový zmatek v obraně soupeře, že Schick už jen pohodlně zvyšoval do prázdné branky na rozdíl tří tref.   

Asi nejjednodušší zásah Schickovy kariéry jej posunul na historicky čtvrtou příčku mezi nejlepšími střelci Leverkusenu. V bundeslize vyrovnal bulharskou legendu Dimitara Berbatova.

„Jsou přede mnou samá velká jména. Jsem šťastný, že mohu být v takové společnosti. Máme před sebou ještě spoustu zápasů, takže doufám v ještě lepší umístění,“ byl Schick v dobrém rozmaru. Realisticky vypadá pouze překonání Berbatova, jenž napříč soutěžemi nasázel jen o tři branky více.

Nejlepší střelci v historii Leverkusenu

Poř.

Hráč

Góly

Zápasy

Minut na gól

1.

Ulf Kirsten

240

448

148

2.

Stefan Kießling

162

444

200

3.

Dimitar Berbatov

91

202

157

4.

Patrik Schick

88

180

124

„Všichni ví, jak dobrým hráčem Berbatov byl. Přirozeně je pro mě výjimečné, že jsem za tento klub nasázel tolik branek, že jsem ho v lize vyrovnal a celkově jsem blízko,“ cení si Schick srovnání.

Na rozdíl od domácího souboje s Heidenheimem v loňském listopadu však na hattrick nedosáhl. Dvěma góly mu aspoň sekundoval teprve osmnáctiletý Alžířan Ibrahim Maza.

„Je to skvělý pocit. Hlavně, když jsem pomohl týmu k vítězství. Zápas jsme dohráli na vysoké úrovni a můžeme jít do reprezentační přestávky s dobrým pocitem,“ radovala se letní posila z Herty Berlín, pro niž šlo o premiérové zásahy v nejvyšší německé soutěži.

Leverkusen pod vedením Kaspera Hjulmanda začíná šlapat. V posledních pěti ligových kolech získal více bodů pouze Bayern. Právě mnichovský kolos spolu s PSG byli jedinými přemožiteli Leverkusenu od říjnové reprezentační přestávky.

„Moc doufám, že se po pauze vrátí všichni hráči zdravotně v pořádku, abychom mohli pokračovat v rozběhnutém trendu. Nadále musíme hrát s takto vysokou intenzitou a silným presinkem,“ přeje si dánský kouč.

I v reprezentačním dresu může Schick pomýšlet na posuny v historických tabulkách. Proti Gibraltaru a San Marinu mu stačí tři branky na dorovnání Vladimíra Šmicera na osmé příčce nejlepších střelců v národním dresu.

Výtečná forma nejlepšího šutéra v nominaci je povzbudivou zprávou pro českou ofenzivu. Ta se ve třech podzimních zápasech prosadila pouze dvakrát. Schickova gólová potence, kdy si v reprezentaci drží průměr půl gólu na zápas, by měla být zárukou klidných vítězství.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern1091035:628
2Lipsko1071220:1322
3Dortmund1063116:721
4Leverkusen1062224:1420
5Hoffenheim1061321:1619
6Stuttgart960314:1018
7Werder1043315:1815
8Frankfurt942322:1914
9Köln1042417:1514
10Union Berlin1033413:1712
11Freiburg924311:1310
12Mönchengladbach1023513:199
13Hamburger102359:169
14Wolfsburg1022612:188
15Augsburg921612:217
16St. Pauli92168:187
17Mainz912610:175
18Heidenheim101278:235
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

