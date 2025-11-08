Odejdu z Česka, přemýšlí Šumulikoski. Sportovní ředitel Slovácka své hráče tvrdě sepsul
Mluvil potichu, na první pohled klidně. Ale ostrá slova z něj jen létala. Takový on přece je. Veliče Šumulikoski, sportovní ředitel Slovácka, jenž vedl tým jako náhradní trenér při ostudné prohře 0:4 v Hradci Králové, se drsně pustil do podřízených. Makedonec také naznačil, že by se jeho české angažmá mohlo chýlit ke konci.
Jste výrazně rozladěný?
„Někteří hráči si asi neuvědomují, co znamená nosit dres Slovácka. Za mě se v tom někteří trošku spletli a bude se mnou mít v zimě co dělat.“
Jak si vysvětlujete trapný výkon?
„Na něco jsme se celý týden chystali, ale z jejich strany nebylo dostatečně uděláno, co jsme chtěli. Takhle se nemůže prezentovat někdo, kdo chce nosit dres Slovácka.“
Narážíte na přístup ke hře?
„První tři kola byla v pořádku, od té doby jako by se všechno sesypalo. Narážíme na to. Musíme zase zabrat.“
Byl jste takhle tvrdý na tým i v kabině?
„O poločase ano, ale teď už to nemělo cenu, protože je před námi reprezentační pauza. Od pondělí začne nový cyklus, který už povede nový trenér.“
Vy rozhodně nebudete pokračovat?
„Nemám ty ambice, protože chci pracovat, jak jsem pracoval. Doufám, že budeme mít nového trenéra od příštího týdne.“
Oslovili jste Petra Radu, Miroslava Koubka.
„Oba to odmítli z rodinných důvodů. Ale určitě jsme jednali s jinými trenéry. Víme, co chceme, takže je jen otázka, kdy se to vyřeší.“
Mám chuť skončit a odjet z Česka
Na lavici jste byl jako trenér. Byla to změna?
„Ani to nebylo nic nového. Občas jsem se zvednul, ale není to o mně. Je to bohužel o tom, že chceme pomoci klubu, ale jak vidím, tak na to někteří hráči nemají.“
Nesete to těžce?
„Hodně. Už jsem to říkal dávno. Bydlím tady a nechci, aby byl klub v takovém stavu, v kterém se nacházíme. Hodně mě to žere, není to správně. Musíme to vrátit zpátky. Ale na mně se to hodně projevuje tak, že mám chuť skončit a odjet z Česka.“
Opravdu?
„Přemýšlím o tom.“
Pojďme po jednotlivých hráčích. Není smutné, že je nejlepší Milan Petržela?
„Proto jsme ho tam dávali, aby trochu rozhýbal jejich obranu. Je smutné, že dvaačtyřicetiletý frajer ukáže, že na to má. Mladí kluci se na něj dívají, nevím, kam ten sport vede, ale není to správné.“
Do sestavy jste vrátil Korejce Kima. Proč?
„Měli jsme trochu jiné plány, ale Kim od úterka vypadal výborně. Techniku, co jsme chtěli, tam dával, ale o Kimovi to nebylo.“
Co Gigli Ndefe? Při prvním gólu včas nevystoupil, proto se nekonal ofsajd. To stejné se mu stalo už proti Bohemians a Liberci.
„Pořád se opakuje to samé, že nevyjde ven, je poslední hráč a my pak zápasy prohráváme. Neměl začít, jenže v týdnu nevypadal dobře Jonathan Mulder, a tak jsme se rozhodli pro Reinberka a Ndefeho.“
Ve druhé půli jste dostal žlutou kartu. Zdál se vám zákrok na Milana Petrželu opravdu penaltový?
„Milan si to výborně zpracoval a soupeř ho pak zalehl bez balonu. Za mě to určitě penalta byla. Bylo to penaltové, proto jsem dostal žlutou kartu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu