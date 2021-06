Hrachovina o povaze Finů: Letci a dříči. Ale na jedno zajít neumí

Finy zná jako své boty. V severské zemi je doma, však tu s malými přestávkami žije od puberty. Z Dominika Hrachoviny se stal dospělý chlap v jezerním království. Dvojnásobný šampion tamní Liigy pro deník Sport popisuje lídry Jalonenova vojska, hlavně pak specifickou finskou náturu. Možná trochu zataženou, zato upřímnou. Poví i to, proč se švédští sousedé dívají na Finy spatra. „Navzájem se nemusí, ale jsou to Švédové, kteří neberou Finy vážně,“ líčí 26letý reprezentační gólman.

Smluvně už nějaký pátek patří Českým Budějovicím, ale na příští sezonu se zatím připravuje v Tampere. Tvrdě. Jak má ve zvyku každý Fin. Po rozlučce s klubovou sezonou Dominik Hrachovina najel na přísnou životosprávu a tréninkový dril. „Chci být perfektně nachystaný,“ vykládá do telefonu cestou z tréninkové haly. Dnes si s chutí zapne televizi a večerní hokejovou vřavu mezi jeho Čechy a jeho Finy.

Suomi obhajují světový titul, Jukka Jalonen vzal do Rigy 14 nováčků, přesto s přehledem zvládli skupinu a míří znovu vysoko. Žádné překvapení, že?

„Vůbec žádné. Trenér to zase dobře poskládal. Vzal kluky z domácí ligy, z Ruska, opírat se může jako obvykle o výborné gólmany. Nevidím tam hluchá místa. Proti nám se rozhodně budou opírat o obranu.“

Brankáři Olkinuora se Säterim vytáhli úspěšnost zákroků k 94 procentům a gólový průměr mají hluboko pod 1,5. Skvělá čísla. Jak to ti Finové dělají? Ať nasadí, koho nasadí, brankář je zeď.

„To je obehraná písnička. Oba chytají v KHL, jeden v Magnitogorsku, to vám samo o sobě řekne, že jde o špičkového gólmana. Säteri taky patří v ruské lize mezi nejlepší, v minulosti si zachytal i NHL. Tady je bota fakt netlačí.“

A už hromadu let. V NHL mají Finové 13 brankářů…

„Je to tak. Finští gólmani, to je to poslední, co by měli luštit. Není důvod. Oni si jen vybírají, koho vezmou na mistrovství. Není to těžká práce, nemohou se splést.“

V čem tkví kouzlo finské brankářské školy?

„Není to kouzlo. Jde o propracovaný systém, který má logiku a je úspěšný. Nestane se vám, že by ve Finsku vychovávali a vyučovali brankáře každý podle svého. Jede se podle jednotné metodiky. Není možné, aby deset brankářských trenérů mělo deset různých postupů. Finové jedou společný systém a jak vidno, má to opodstatnění.“

Co je DNA mančaftu v Rize, který dnes vyrukuje na Pešánův tým?