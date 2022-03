Zacha odmítl další MS. Nedvěd: Skoro až ostuda, ale poradíme si

Tak ani letos ne. Přestože tým New Jersey nezasáhne do bojů o Stanley Cup, jeho hráč Pavel Zacha vrátil pozvánku na květnové mistrovství světa. „Mrzí mě to, není to bohužel poprvé. Ale poradíme si i bez něj,“ řekl k tomu generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. Klíčový důvod odmítnutí? „Pavel mi sdělil, že je to kvůli kontraktu, který mu po sezoně končí. Prý mu to agent nedoporučil,“ doplnil Nedvěd.

Lanařit Pavla Zachu do národních služeb se nevede. Nevyšlo to ani Petru Nedvědovi, který se přitom s centrem Devils před pár měsíci na účast ve Finsku předběžně dohodl. Ale o víkendu při společném telefonátu padlo na stůl zamítavé stanovisko. „Nevadí. Je to minus hlavně pro něj. Jsem si naprosto jistý, že i bez Pavla sestavíme velmi silný tým,“ řekl Nedvěd Sportu z New Yorku, kde s hráči NHL ladí účast na mistrovství.

Manažerův tón hlasu zněl výmluvně. Zklamání. Nepochopení. Ovšem nikoli naštvání. „Pavla dobře znám, měl jsem možnost s ním hrát v Liberci, je to dobrý kluk a hokej umí. Poslední dvě sezony se v NHL posunul úplně někam jinam, začal naplňovat očekávání, které do něj v Jersey po draftu vkládali. Předtím to nebylo to pravé ořechové. Ale teď už je to pro mě uzavřený příběh,“ prohlásil Nedvěd.

Zanedlouho pětadvacetiletý centr Devils měl prožít velkou národní premiéru mezi dospělými na únorových Hrách v Číně, ovšem z ní jak známo kolektivně sešlo. Nicméně Nedvěda zarazilo, že brněnský rodák zrušil původně domluvený šampionát, který startuje zhruba za šest týdnů v Tampere a Helsinkách. „Z mého pohledu je skoro až ostuda, že takhle mladý kluk nechce reprezentovat svoji zemi. Je to alarmující i z toho pohledu, že jsme se domluvili na olympiádu v Pekingu. Tu nakonec hráči NHL nehráli, nicméně jsem předpokládal, že uplatníme dohodu o tom, že na mistrovství pojede. Ale nestalo se tak,“ krčí Nedvěd rameny.

Zacha měl generálnímu manažerovi oznámit důvod: vypršení kontraktu. „Řekl mi, že nemá smlouvu a že mu agent nedoporučil jet na mistrovství. Opáčil jsem mu, že mi je jedno, co říká agent, ale zajímá mě, co si myslí a jak se rozhodne on. Pavel zopakoval, že nepojede. Já jeho rozhodnutí respektuji, každý na to má právo, ale mrzí mě to. Hlavně za něj.“

Nedvěd reprezentoval na olympiádě v Lillehammeru 1994 (stříbro) v dresu Kanady, kam jako sedmnáctiletý mladík emigroval a získal tamní pas. O dvacet let později navlékl český dres na olympiádě v Soči, vlastní bronz z MS 2012. Šance od kouče Aloise Hadamczika si velmi vážil. „Asi bych se na to díval jinak, kdyby Pavel v minulosti reprezentoval a bylo z něj cítit, že za nároďák hraje rád. Ale on se omlouval už v minulosti, nepřijel nikdy. A nejezdí ani teď,“ diví se Nedvěd.

Nakonec je rád, že ví, na čem je. „Mrzí mě to víc za něj než za nás. My se bez Pavla obejdeme, i bez něj sestavíme velmi silný, vynikající tým. Tím jsem si naprosto jistý,“ dodává generální manažer.