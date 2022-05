Nominace na MS v hokeji: Český tým s Hertlem i Krejčím, Chlapík nejede

A je to venku! Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen po příletu ze Švédských her odhalil jména českých reprezentantů, kteří vyrazí na mistrovství světa ve Finsku. Národní tým povedou na turnaji v Tampere a Helsinkách útočníci Tomáš Hertl, Roman Červenka či David Krejčí. Do nominace se procpal talentovaný obránce David Jiříček. Po návratu ze zámoří se k mužstvu ještě připojí brankář Lukáš Dostál. Do finální soupisky se naopak nevešel podobně jako při olympiádě v Pekingu král poslední extraligové sezony Filip Chlapík.