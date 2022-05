Sestavili jsme tým pro MS: otazníky s brankáři, Vrána do druhé řady

Před blížícím se mistrovství světa ve Finsku schází českým hokejistů ještě jedna prověrka na závěrečné rýsování sestavy. Na Švédských hrách se trenér Kari Jalonen s kolegy rozhodne, které hráče nominuje na turnaj v Tampere a Helsinkách. Deník Sport šel ale napřed a již vybral ideální složení národního týmu pro šampionát. Podívejte se, kteří reprezentanti ze současné soupisky by měli podle Sportu vyrazit na turnaj do země tisíce jezer.

Oba si pomohli navzájem, jak to má v obranné dvojici být. Jasně nejlepší beci na Českých hrách, společně nasázeli pět branek, platní byli i do defenzivy. Jediná varovná kontrolka občas zablikala u Jiříčka, mnohdy totiž rozehrává u vlastní branky na velké riziko.

3. obrana

Tomáš Kundrátek, David Musil

Hrají spolu v Třinci, jsou na sebe zvyklí, dává smysl na tuhle souhru navázat i v národním týmu. Navíc čistě defenzivnímu Musilovi by vyloženě mohl sedět Jalonenův styl, kdy má soupeř jezdit do zavřenější obrany. Neměl by s nikým sprintovat, o to víc vynikne jeho síla.