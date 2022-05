Britská snaha o přežití, verze 3.0 bez střeleckého esa. Na úvod proti Česku

Zatímco při první účasti před třemi lety působili Britové na světovém šampionátu jako zjevení a zachránili účast pro další ročník až v posledním infarktovém zápase proti Francii, podruhé už ukázali větší hokejovou kvalitu. A hlavně kometu Liama Kirka, jenž se nakonec dělil o pozici nejlepšího střelce turnaje. Co lze čekat nyní? Zase boj o holý život. V těžké skupině se body nebudou sbírat snadno a půjde o bitvu do posledního duelu.

Budí respekt už jen svou fyzickou silou a dispozicemi. Seznamte se: Joshua Tetlow bude mít v sobotu odpoledne jediný úkol. Zastavit všechny české nájezdníky. Obrovitý zadák z Nottinghamu, jenž to kromě britské soutěže zkoušel třeba ve Finsku, už zkušenost se světovým šampionátem má z loňské Rigy. Tehdy se postavil i proti českému výběru, nicméně porážce 1:6 nezabránil.

Bez Liama Kirka to bude mít Velká Británie těžké

Bez Liama Kirka to bude mít Velká Británie těžké • Foto Profimedia.cz

Bez Liama Kirka to bude mít Velká Británie těžké • Foto Profimedia.cz

Zatímco česká reprezentace zamířila do Tampere s medailovým cílem, snaha Britů bude opačná. Bude se odehrávat podle motta: Zachraň se, kdo můžeš. Největší bitvu svedou až na závěr základní skupiny proti Rakousku. Právě tyto dva celky by se podle papírových předpokladů měly poprat o uchování příslušnosti v elitní skupině. Je tak šance, že se může odehrát podobný scénář jako v roce 2019, kdy Britové senzačně přetlačili Francii v prodloužení.

Sedmigólový fantom z posledního šampionátu Liam Kirk v sestavě chybí, nahradit ho musí jiné tváře. Kdo by mohl dělat protivníkům největší trable? Tak především Scott Conway, centr ze severoirského Belfastu. Borec se zkušenostmi z AHL zažil parádní ročník, kdy mu v britské soutěži patřilo druhé místo v produktivitě. Společně s ním by se o brankové hody měl postarat i Robert Dowd ze Sheffieldu.

Trenčín se na něj mohl maximálně spolehnout a podobné očekávání mají parťáci z reprezentace. O kom je řeč? O Benu Bownsovi, jenž před minulou sezonou opustil rodné ostrovy a zamířil nejprve do Rakouska, následně na Slovensko. V tamní extralize se prosadil, nešlo jen o žádnou exotickou posilu pro média. „Už tehdy, když jsem tam hrál, tak byl dobrý,“ pronesl na jeho adresu bývalý brankář Marek Pinc, jenž působil sezonu v Sheffieldu.

Slavná minulost

Ano, Libor Zábranský sice jasně řekl, že se nechce dívat do minulosti, ale pouze dopředu, nicméně je třeba objektivně říct, že historie tuzemského hokeje je protkána úspěchy a slávou. A pozor, ani britský hokej na tom není jinak, byť jde o historii notně zaprášenou. Ve 20. a 30. letech minulého století vyslanci z největšího evropského ostrova dokonce získali zlaté medaile z olympijských her v Ga-Pa, dvakrát na MS brali stříbro a dvakrát bronz. Pravda, především díky „posilám“ z Kanady. Nicméně úspěšné byly i britské kluby a hokej v jejich zemi není sportem, který by začínal na zelené louce.

Počty medailí z MS

Česko - 12 (6-1-5)

Velká Británie - 5 (1-2-2)