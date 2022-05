Pastrňák je ve hvězdách. Sestavili jsme varianty útoků s ním i bez něj

Nejlákavější varianta. Co se tady stane, když přijede bostonský střelec David Pastrňák? Začne se tým stavět od něj, Matěj Blümel promine. Možná naposledy v kariéře by si tak zahrál vedle Davida Krejčího. Dál pak zůstane jedno místo v sestavě. Blümel má formu, s Michaelem Špačkem chvíli hrál v přípravě, mělo by logiku ho k němu nasadit do třetí formace. Matěj Stránský by potřeboval chytit střeleckou formu, aby své místo udržel. Jedno volné místo by zaplnil jeden z dvojice z NHL David Kämpf – Tomáš Nosek. Oba jsou silní bulaři, výborně pracují v defenzivě, nabízí se dalšího útočníka umístit do karlovarské pracovní čety.

Jezdí mu to, má dobrou střelu. V tu chvíli by se objevil prostor pro Davida Kämpfa i Tomáše Noska. Oba jsou velmi dobří na buly, čehož by šlo využít při oslabení. Ale úplně rozbít čtvrtou formaci, která si umí vyhovět a vytvořit defenzivní superkomando? Spíš ne. Moc velký risk.

Na rovinu, je to asi nejpravděpodobnější varianta. David Pastrňák je poklad Bostonu, ale aby klub riskoval, že se nenachystá dobře na další ročník a že by se mohl jeho zdravotní problém na mistrovství světa zhoršit? Odpovíte si sami. V tu chvíli zůstává Matěj Blümel vedle Davida Krejčího, může se stát objevem šampionátu.

Bez Pastrňáka II.

Tomáš Nosek válí v NHL v barvách Vegas Golden Knights • Foto Profimedia.cz

Blümel-Krejčí-Červenka

Vrána-Hertl-Simon

Smejkal-Kämpf-Nosek

Zohorna-Černoch-Flek

Příjezd hráčů po prvním kole Stanley Cupu by se dal čekat přinejlepším ve středu, možná i o něco později. Co z toho plyne? Že není pak moc velký prostor pilovat souhru. Variantou by i mohlo být, že Tomáše Noska s Davidem Kämpfem umístíte do jedné formace. Nedat ani jednoho doprostřed? To by byl hřích. Dát jednoho do druhé formace, jednoho do třetí, aby se rozbila i čtvrtá?

Taky moc zbytečného pohybu. Proto by se i pro zápasy play off na MS mohla hodit varianta je spojit a ještě k nim přihodit důrazného bojovníka Jiřího Smejkala, který ale umí i střílet góly. Defenzivně by Česko získalo silný třetí útok, který umí kousnout.

Pozn.: Tučně jsou vyznačeny případné další posily z NHL. V noci na dnešek se do boje o volné místo mohli přihlásit ještě Radek Faksa (Dallas) a Filip Chytil (NY Rangers).