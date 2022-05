Jordán po těžkých zápasech a chybách: Dřív jsem si strašně nakládal

Tomáš Hertl se dostal do křížku s Oliverem Ekmanem-Larssonem • Pavel Mazáč (Sport)

Obránce Michal Jordán má v národním týmu pozici, že byste si ho neměli vůbec všimnout. Ucpává díry, drží systém, jistí ofenzivnější parťáky. Pokud se něco pokazí? Je to hned vidět. Proti Švédsku mu nepomohlo, jak se rozpadl systém. „Mám třeba povahu, že nejsem úplně splachovací. Dřív jsem si všechno hrozně bral, strašně si nakládal,“ rozpovídal se den po porážce 3:5. Mluvil o tom, jak hokejista potřebuje s chybou pracovat. Když to nedovede? Sežere ho to.