Pozor na Rakousko: bratrská chemie, legenda na lavičce i česká stopa

Rakousko • FOTO: Sport

Na začátku šampionátu spousta expertů předpovídala, že Rakušané si to při své třetí účasti mezi elitou po sobě rozdají v závěru základní skupiny s Brity o to, kdo se vyhne bojům o udržení. Mezi elitu povýšili společně s Francií po vyřazení Ruska a Běloruska. Na závěry je brzy. Do výšin sice nepatří, nicméně po vychrtlé porážce 1:3 se Švédy ukradli bod Američanům. Dokonce vedli o dva góly a mohli doufat, že urvou víc. Raději pozor na ně, určitě bude dobré zůstat ve střehu.