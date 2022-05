Do Zábranského se pustil finský novinář: Proč odletěl Simon?

Odlet Dominika Simona z Tampere je téma, které rezonuje i jinde než v Česku. Národní tým se tématu musel postavit i na dopoledním rozbruslení před utkání s Lotyšskem. Sem obyčejně cizí novináři nechodí. Ale teď se přišel finský redaktor přeptat, co je tedy pravdy na konfliktu mezi Simonem a Filipem Hronkem, jestli tohle je důvod, proč musel útočník opustit dějiště turnaje.

Asistent trenéra Libor Zábranský odpovídal klasicky v češtině na věci spojené s přípravou na večerní zápas s Lotyšskem. Po zhruba třech minutách si vzal slovo finský novinář a zeptal se, proč výpravu opustil útočník Dominik Simon a co oznámil jako důvod. „Neřeknu vám nic. Je to osobní důvod a to je celé. Dál říkat nic nebudu,“ uvedl Zábranský.

„Ano a byl tam konflikt mezi ním a Filipem Hronkem?“ padl další dotaz. „Ne, opravdu nic nebudu komentovat. Ondro?“ přivolal si český asistent na pomoc media manažera Ondřeje Kaláta. Ten finskému novináři vylíčil postoj českého týmu k celé kauze: „Vydali jsme prohlášení a to je celé. Je to osobní důvod a já vás prosím, abyste to respektoval. Ano?“

Národní tým už několikrát prohlásil, že věc kolem odletu Dominika Simona domů je z jeho pohledu ukončená. Jako poslední tohle téma chtěl ve středu uzavřít trenér Kari Jalonen: „Prosíme v tomto směru i média, abyste respektovali naše rozhodnutí celou záležitost dále nekomentovat. Všichni hráči, kteří tady jsou, a i ti, kteří prošli tréninkovými kempy, patří do naší hokejové rodiny. A i v rodině ctíte zásadní pravidla. Tak to děláme taky. Chápeme sledovanost MS a snahu o co největší informovanost směrem k našim fanouškům. Ale vše má své limity. Děkujeme za pochopení.“

Prostřednictvím serveru Idnes.cz se k situaci vyjádřila pak ještě rodina Dominika Simona. „Dominika to jako týmového hráče moc mrzí a omlouvá se týmu i vedení. Dominik po náročné sezoně opustil kvůli osobním a rodinným důvodům mistrovství světa po dvou zápasech v národním mužstvu. Nervy a emoce z ledu a osobního života vynesl i mimo led, když zkoušel vyvolat potyčku se spoluhráčem,“ stálo v prohlášení rodiny.

Taky proto je situace zajímavá pro zahraniční média. Nejspíš ještě nějaká podobná otázka směrem k českému týmu padne.

