Simon nečekaně odjel z MS. Důvod? Prý citlivý, mluví se o incidentu

PŘÍMO Z TAMPERE | Byl to šílený den pro českou reprezentaci. Příšerně skončil, když národní tým padl po 90 letech na velké akci s Rakouskem (v roce 1932 prohrál 0:3 na ME), mizerně začal. Od mužstva se ve Finsku oddělil Dominik Simon. Nešlo o žádné zranění, byl fit. O to víc zpráva o jeho konci na mistrovství světa šokovala.

Fanoušci už dopoledne žasli, že vidí v letadle českého reprezentanta. Poznali Dominika Simona a hned se šířila šeptanda, že se něco stalo. Za národní tým poskytl v úterý odpoledne nejdřív dost tajemné vyjádření generální manažer Petr Nedvěd: „Jelikož jde o velmi citlivou osobní záležitost a respektujeme Dominikovo soukromí, prosíme o pochopení, že se k celé záležitosti nebudeme více vyjadřovat.“

Ihned se začalo spekulovat, co se stalo, mluvilo se například o tom, že mělo dojít k incidentu v kabině, do kterého měli být prý zapleteni právě Dominik Simon a Filip Hronek. Deník Sport se snažil informace ověřit u hráčova agenta Michala Sivka. Kontaktoval ho, jestli by mohl potvrdit, nebo naopak dementovat zmíněné spekulace. „Dominik odcestoval z MS z osobních důvodů a nezlobte se, dál bych taky nic nechtěl komentovat. Poprosil bych, aby všichni respektovali Dominikovo soukromí,“ řekl pouze.

SESTŘIH z MS: Česko - Rakousko 1:2 sn. Nepovedený duel s nováčkem, rozhodl Schneider Video se připravuje ...

Když pak po zápase mluvil trenér Kari Jalonen, na útočníka přišla řeč taky. Mluvil o tom, jak to byl pro jeho tým těžký den, který začal právě odletem útočníka z dějiště šampionátu. „Nebyla to nejlepší situace pro tým. Jsme tu, abychom hráli hokej. Toho bychom se měli držet,“ odvětil.

Simon má za sebou sedm let v NHL, na mistrovství světa přiletěl bez smlouvy, když mu skončila sezona v Anaheimu. Ve dvou zápasech si nepřipsal ani bod. „Odpojil se z osobních důvodů. Je to pro nás ztráta, ale vliv na chod mužstva to nemá. Zkrátka se stalo,“ pokrčil ještě rameny Nedvěd.

Tým do zápasu s Rakouskem tak šel pouze s 11 útočníky. Podle generálního manažera se neuvažovalo o tom, že by se na Simonovo místo přesunul některý z 8 beků, než přijede David Pastrňák: „Takhle jsme se rozhodli a myslím, že to dává smysl.“

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4 5. Rakousko 3 0 1 1 1 5:7 3 6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 7. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1