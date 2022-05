Svíčka v modrém moři. Švédy nadchl fanoušek osamocený mezi Finy

Když švédský útočník Joel Kellman vyrovnal ve 47. minutě stav utkání na 2:2, žlutě odění fanoušci v hale vyskočili ze sedaček. V Tampere jich bylo několik stovek. V naprosté většině tvořili početné zlaté ostrůvky. Až na jednu výjimku.

Osamocený švédský fanda seděl přímo uprostřed finského moře. Všude kolem něj byli do bílomodrých dresů odění domácí Finové. Ani to mu však nebránilo, aby bujaře oslavil důležitou trefu. V té době už na něj mířila jedna z kamer, která taky zachytila jeho výbuch nadšení.

Video se na sociálních sítích stalo okamžitě hitem. Během několika hodin ho viděli stovky tisíc lidí. Slavícího odvážlivce si v hale všimli taky švédští hokejisté. „Takováhle podpora hřeje u srdce. Byl tam černou ovcí, ale stejně slavil. Moc si toho vážíme. I když neseděl ve švédské partě, dal nám najevo svou podporu,“ říkal útočník Max Friberg.

Hvězdný obránce Oliver Ekman-Larsson se pak se smíchem ptal: „Nekoupil si špatný lístek? Je to každopádně fantastická podpora, všechny nás to pobavilo. Vidím v tom trochu paralelu s naším týmem. Nezáleží na tom, kde sedíte nebo jak vypadáte, ale prostě bojujete.“

Novináři listu Expressen pak fanouška hned po utkání vyhledali. Neměl tušení, že se v hokejové komunitě stal internetovým fenoménem. „Opravdu? To jsem nevěděl. Je to sranda,“ culil se Patrik Dejve, fanoušek v ofsajdu.

Když viděl video, rozesmál se. „Vidím se jako žlutá tečka v modrém moři. Je to krásné! Na druhou stranu to není úplně fér vůči ostatním fanouškům Švédska. Trochu to vypadá, že jsem byl v hale úplně sám, ale takhle to určitě nebylo,“ zavrtěl hlavou.

A jak to bylo s lístkem? „Pracuji ve finské firmě. Spolupracujeme s týmem IFK Helsinki, skončil jsem s dalšími kolegy v jejich sponzorském sektoru. Na sebe jsem si ale samozřejmě vzal švédský dres. Takhle to celé vzniklo,“ usmíval se.

S finskými soupeři problém neměl. Naopak. „Všichni Finové se ke mně na tribuně chovali senzačně. Pokaždé, když Švédsko dalo gól, plácli si se mnou. Všichni jsme si ten zápas užili.“ Nakonec kromě skvělého hokejového představení viděl taky výhru svých Tre Kronor v nájezdech 3:2. O rozhodující trefu se postaral Emil Bemström. „Paráda! Nikdo mě nebude v práci šikanovat. Všechny si můžu dobírat já,“ zubil se šťastný fanoušek.