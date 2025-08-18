Předplatné

Kuchta vs. Hlavatý: gesto, karty, debata. Není to nic, co bych měl řešit, řekl Priske

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec – Sparta 0:2. Kadeřábek prvním gólem od návratu poslal Pražany do čela
Michal Hlavatý z Liberce si vyměňuje názory se sparťanem Janem Kuchtou
Fotbalisté Sparty se radují z trefy Pavla Kadeřábka v Liberci
Smutnící liberečtí fotbalisté po prohře se Spartou děkují fanouškům za podporu
Souboj o míč mezi fotbalisty Liberce a Sparty
Liberečtí fotbalisté se chytají za hlavu v utkání proti Spartě
Liberecký kouč Radoslav Kováč udiveně rozhazuje rukama směrem k čárovému sudímu
24
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Šlo o hodně emotivní chvíli, která skončila po hodině hry zápasu mezi Libercem a Spartou (0:2) žlutými kartami pro Michala Hlavatého a Jana Kuchtu. Střeďák Slovanu se s útočníkem Sparty poštěkali, proto byli potrestáni. Hostující fotbalista se totiž gesty ohradil proti nadávkám z tribuny, domácí tahoun reagoval. Bylo to hodně vyhrocené?

Jan Kuchta takové postavení má. Fanoušci soupeřů zkušeného sparťana nesnáší, jeho styl hry, nepříjemnost, provokativnost plus kvalita jsou důvodem.

Bylo to znát také v Liberci, kde se přitom vlastně odrazil k perfektní kariéře. Do té doby spíše paběrkoval, po sezoně ve Slovanu se odrazil do základní sestavy Slavie. Přesto na severu neměl klid: „Ču… Kuchta!“ Tenhle pokřik se opakoval především ve druhém poločase. Diváky naštvala interakce s Tomášem Koubkem, kterého forvard obtěžoval před zahráním rohového kopu.

Nenávist se vracela znovu a znovu, pak přišla Kuchtova reakce. Směrem k divákům zvednul ruku, měl zvednuté dva prsty, podle všeho demonstroval stav.

Ihned k němu přiběhl Michal Hlavatý a začalo to. „Dal jsem mu tu ruku dolů, podle mě to není za žlutou,“ divil se domácí záložník. Sudí Jan Všetečka ji nakonec ukázal oběma. „Myslím, že to není nic, co bych měl řešit,“ reagoval trenér Sparty Brian Priske.

Kuchta tak zapsal třetí statistický fakt v utkání. Napomínání přihodil ke dvěma asistencím, byl jednou z tváří utkání.

KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů