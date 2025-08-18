Kuchta vs. Hlavatý: gesto, karty, debata. Není to nic, co bych měl řešit, řekl Priske
Šlo o hodně emotivní chvíli, která skončila po hodině hry zápasu mezi Libercem a Spartou (0:2) žlutými kartami pro Michala Hlavatého a Jana Kuchtu. Střeďák Slovanu se s útočníkem Sparty poštěkali, proto byli potrestáni. Hostující fotbalista se totiž gesty ohradil proti nadávkám z tribuny, domácí tahoun reagoval. Bylo to hodně vyhrocené?
Jan Kuchta takové postavení má. Fanoušci soupeřů zkušeného sparťana nesnáší, jeho styl hry, nepříjemnost, provokativnost plus kvalita jsou důvodem.
Bylo to znát také v Liberci, kde se přitom vlastně odrazil k perfektní kariéře. Do té doby spíše paběrkoval, po sezoně ve Slovanu se odrazil do základní sestavy Slavie. Přesto na severu neměl klid: „Ču… Kuchta!“ Tenhle pokřik se opakoval především ve druhém poločase. Diváky naštvala interakce s Tomášem Koubkem, kterého forvard obtěžoval před zahráním rohového kopu.
Nenávist se vracela znovu a znovu, pak přišla Kuchtova reakce. Směrem k divákům zvednul ruku, měl zvednuté dva prsty, podle všeho demonstroval stav.
Ihned k němu přiběhl Michal Hlavatý a začalo to. „Dal jsem mu tu ruku dolů, podle mě to není za žlutou,“ divil se domácí záložník. Sudí Jan Všetečka ji nakonec ukázal oběma. „Myslím, že to není nic, co bych měl řešit,“ reagoval trenér Sparty Brian Priske.
Kuchta tak zapsal třetí statistický fakt v utkání. Napomínání přihodil ke dvěma asistencím, byl jednou z tváří utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu