Museli jsme si toho dost vyříkat. Pasta přinesl energii, přiznává Jalonen

PŘÍMO Z TAMPERE | Z deprese rovnou do euforie. Češi se dokázali z úterní trapné prohry s Rakouskem otřepat. Třeba to bylo příjezdem Davida Pastrňáka, třeba upřímnou rozpravou, kterou hráči za zabouchnutými dveřmi kabiny během volného dne měli. „Od rána jsem cítil pozitivní energii. Přivezl ji taky Pasta,“ popsal kouč Kari Jalonen.

Svému týmu vyčítal špatné vstupy do zápasů. První třetiny. To byl v Tampere problém národního týmu. Platilo to až do čtvrtečního večera. Češi úvodní dvacetiminutovku ovládli 5:0, lotyšského soupeře znemožnili a rovnou odstavili na vedlejší kolej.

„Mluvili jsme o tom, že tady nemáme dobré začátky. Takhle by to mělo vypadat, byla to super první třetina. Není to jen o tom, co hráči předvedli na ledě. Tým byl připravený, fanoušci taky. Všichni byli pohlcení, každý dělal svou práci. Bruslili jsme dobře, bojovali jsme všichni. Viděl jsem, že můžeme hrát takhle. Byla tam spousta pozitiv. Potřebovali jsme vyhrát, dostat do šatny vítěznou energii, musíme v tom pokračovat i v sobotu,“ přeje si Kari Jalonen.

Po rakouské blamáži se s týmem zavřel v kabině. Proslov k hráčům měl Finův asistent Libor Zábranský. Své si pověděli i sami hokejisti. „Bylo načase si něco v šatně po posledním utkání říct. Do konverzace se zapojili úplně všichni. Na led vyjel pak úplně jiný tým,“ přiznal David Krejčí.

Právě on si báječně sedl s parťákem Davidem Pastrňákem. Oba brali po dvou bodech. Faktor Pasta jistě sehrál svou roli. Na ledě byl famózní. „Souhlasím. Hlavně má skvělý charakter, všem v kabině dodal pozitivní energii. Jsme samozřejmě strašně rádi, že ho tady máme. Znám historii, jakou má s Krejčím. Každý mi o tom říkal, ale teď jsem to opravdu poznal sám na vlastní kůži,“ usmíval se Jalonen.

Krejčí fantastickou přihrávkou našel Pastrňáka, ten si připisuje první gól na turnaji Video se připravuje ...

„Nikdy to není o jednom hráči, ale Pasta je borec světového kalibru. Zapadne výborně na ledě i v kabině. Jeden zápas však nedělá nic, budeme se snažit být ještě lepší, to nejtěžší máme před sebou,“ upozornil Krejčí.

A pokračoval. „My si s Pastou rozumíme parádně, hraje se mi s ním dobře. Jsem rád, že se nám podařil první zápas. Pořád je tam takové to ale. Musíme pokračovat dál. I s Romanem jsme se doplňovali. Jeden zápas nám vyšel, nejdůležitější je to před námi. Teď se musíme soustředit na Nory.“

Trenér Jalonen se pak rozpovídal o tom, že od rána cítil správné mentální nastavení mančaftu. „Udělali jsme ranní trénink, kterých jsme zatím moc neměli. Měl jsem z toho dobrý pocit, cítil jsem dobrou energii.“ Zafungovalo také promíchání lajn, ani jedna nezůstala oproti minulému utkání stejná.

Teď kouč doufá, že nebude muset útoky proházet zase. V utkání měl těžký střet Jakub Vrána. Po úderu na koleno ze hry odstoupil, aby se do ní následně zase vrátil. Po utkání měl koleno zatejpované páskou. „Zasáhlo to nějaký sval nad kolenem, ale není to nic vážného. Což je dobře, protože nemáme moc útočníků navíc,“ říkal Jalonen, který už dnes v tréninku bude mít Davida Kämpfa, forvarda Toronta.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11 2. Finsko 4 3 0 1 0 13:5 10 3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8 4. Česko 4 2 0 1 1 14:9 7 5. Norsko 4 1 1 0 2 11:14 5 6. Rakousko 4 0 1 1 2 8:12 3 7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:13 3 8. Velká Británie 4 0 0 1 3 4:18 1