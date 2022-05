Červenka o hře s Pastrňákem: Jako v Moskvě 2016? Teď je to jiný Pasta

Kdy se potkal Červenka s Pastrňákem? MS 2016 Moskva Trenér Vladimír Vůjtek vytvořil tohle trio už před startem mistrovství světa. Romana Červenku posunul na křídlo, do centru postavil Tomáše Plekance. Na pravou stranu zvolil mladého Davida Pastrňáka, pro kterého to byl ve dvaceti letech první dospělý šampionát. Útok si sednul. Pospolu tihle tři odehráli celý turnaj. V osmi zápasech uhráli osmnáct bodů. Skvěle šlapající tým vypadl ve čtvrtfinále s USA, utkání bylo hrubě ovlivněno rozhodčím, konkrétně neodpískaným ofsajdem, který předcházel vyrovnávacímu gólu Austona Matthewse ve třetí třetině. MS 2017 Paříž Na šampionátu se kolem Romana Červenky spoluhráči často střídali. Do turnaje vstoupila pospolu lajna Pastrňák-Plekanec-Červenka. Po dvou utkáních je ale kouč Josef Jandač rozdělil. Na poslední dva zápasy ve skupině pak znovu tandem Pastrňák, Červenka spojil. S nimi naskočil Jan Kovář. Na čtvrtfinále s Ruskem se pak mezi ně do středu útoku postavil Robin Hanzl. Na sbornou však Češi nestačili, padli 0:3. Pasta byl u dvou inkasovaných branek, Červenka u jedné. Z osobního hlediska to ale bylo pro oba povedené mistrovství. Dohromady v osmi zápasech uhráli třináct kanadských bodů. Kdy se potkal Červenka s Krejčím? ZOH 2010 Romanu Červenkovi tehdy bylo čtyřiadvacet let. V extralize byl suverénně nejproduktivnějším hráčem. Nebylo překvapením, že ho kouč Vladimír Růžička v záplavě hráčů z NHL vzal jako jediného z domácí soutěže do Vancouveru. Nasadil ho do formace po bok Jaromíra Jágra a Petra Čajánka. Ideálně to však neklapalo. Po základní skupině šli Češi v osmifinále na Lotyše, tam už naskočil Červenka s Davidem Krejčím a Tomášem Fleischmannem. Zahráli skvěle, zařídili dva góly včetně vítězného v nervním prodloužení. Ve čtvrtfinále prohře 0:2 od Finů nezabránili.