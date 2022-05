Expert Čutta: Pastrňák nemá strop. Hlavně je zdravý člověk, pak až hráč

Když poprvé sledoval národní tým ve studiu iSport.cz, byl svědkem „podvyživeného“ výkonu. Po prohře s Rakouskem hodně těžko Jakub Čutta hledal slova k hodnocení české hry bez energie a tempa, ze sobotního představení měl ale od úvodního buly zcela jiný dojem. Bývalý reprezentační bek viděl od svěřenců kouče Kariho Jalonena dobrý pohyb. Vyzdvihl také českou chytrost, kterou prezentovalo hlavně skvěle sehrané duo Pastrňák - Krejčí .

„Měli jsme takový ten moment překvapení, který oba Davidové výborně ovládají. Byť chytrosti v naší hře bývalo daleko víc, pořád ji máme. Myslím, že vychází hlavně z hravosti. Hokej je přeci jen pořád hra. A pokud vás baví, stále máte prostor ke zlepšování. Improvizace na ledě je velká specialita Pastrňáka i Krejčího,“ prozradil Čutta své postřehy o členech elitní reprezentační lajny, kteří po další ukázkové akci v přesilovce otevřeli skóre utkání.

Někdejší zadák Washingtonu či Liberce musel s radostí ještě jednou připomenout, jak Pastrňák až neuvěřitelně dokázal proměnit český tým na šampionátu. „On nemá strop. Neměl by mít. Máme navrch, protože on má navrch. Co dokázal do týmu vnést: nejen hokejovost, ale i lidskost. To je něco nevídaného. V takové míře se to snad v historii mistrovství světa žádnému hráči nepovedlo,“ neskrýval úžas.

Ve studiu iSport.cz se Čutta společně s redaktorem deníku Sport Janem Denemarkem věnovali Pastrňákovi nejen jako geniálnímu hráči, který Norům nasázel dva góly, ale i jako člověku, jehož při životní cestě nejvíc formovala matka.

„Až budete dělat nějakou příručku, jak vychovat profesionálního sportovce, zeptejte se jí. Jak je možné, že je Pastrňák tak rozdílový hráč, ale i člověk? Matka měla na něj největší vliv. Hokejista je druhořadý, základ je zdravý člověk. To je největší rozdíl mezi Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou . Zatímco o jednom je snad i natočený film, jak z něj udělat profíka, o Davidově cestě není nic. V Bostonu ho ale budou milovat navěky. Tohle úplně není Zachův případ,“ řekl Čutta na adresu útočníka New Jersey.

Experti ovšem neřešili pouze českého snajpra. Obrovskou radost měl Čutta také z poslední posily z NHL – útočníka Davida Kämpfa. Defenzivně laděného centra Toronta označil za jednoho z nejlepších nosičů vody, tedy dříčů, bez kterých by mužstvo nemělo šanci k úspěchu.

„Mně se právě takoví hráči líbí. Jsou mi bližší. Mám k nim rozhodně mnohem blíž než k Pastrňákovi. Je to poctivý dříč, ale i hráč schopný vytvořit šance. Myslím si, že až zpětně doceníme, jaký měl pro tým přínos,“ má jasno Čutta.

Podle Denemarka přinesl Kämpf podobně jako Pastrňák typ energie, kterou dokázal rozproudit spoluhráče ze třetí lajny.

„Zafungovalo to i na Jakuba Vránu . Začal u základních věcí, hrabal a byl odměněn. Dal gól, což pro něj byl takový dárek. Dostal trefu za to, jak se zakousnul,“ uznal redaktor Sportu směrem k probuzenému útočníkovi. Střelec Detroitu se v Tampere dočkal prvního, a rovnou vítězného gólu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:27. Hoff Hosté: 06:26. Pastrňák, 22:21. Vrána, 40:48. Pastrňák, 58:34. Červenka Sestavy Domácí: Arntzen (Haukeland) – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull – Rosseli Olsen, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes (A), Hoff – Fladeby, Salsten, Henriksen – Rönnild. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Pastrňák – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Flek, Černoch, Stránský – Špaček. Rozhodčí Frandsen (DEN), MacFarlane (USA) – Niittyla (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Nokia Arena, Tampere