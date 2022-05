SESTŘIH: Norsko - Česko 1:4. Pastrňák pálil dvakrát, trefil se i Vrána

Čeští hokejisté v pátém utkání skupiny B na mistrovství světa ve Finsku porazili Norsko 4:1. Vítězství řídil dvougólový David Pastrňák, který pálil v přesilovce a z trestného střílení. První branky na šampionátu se dočkal další útočník z NHL Jakub Vrána. Výhru potvrdil trefou do prázdné branky nejproduktivnější hráč MS Roman Červenka (3+8 v pěti duelech). Co svěřenci Kariho Jalonena potřebují ve dvou zbylých zápasech skupiny k postupu do čtvrtfinále? Čtěte ZDE>>>.