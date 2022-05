Vysmátý Jalonen: 1:0? Dobrý výsledek ve fotbale i hokeji. Chválí Blümela

Určitě budete spokojený, že?

„Rozhodně! Našich nejlepších šedesát minut v turnaji. Opravdu se mi líbilo, jak jsme hráli. Byl to play off hokej. Tým měl duši, bojovnost, každý nechal na ledě všechno. Hráli jsme náročný hokej. Toho si cením nejvíce. Vidím, jak hráči společně rostou. Celý zápas se mi líbil. Vejmelka nám dal šanci vyhrát. Má velké sebevědomí, tohle gólman potřebuje. Snažíme se před ním nedat soupeři superšance. Měli jsme velké srdce.“

Takový hokej můžeme očekávat i dál?

„Hledali jsme to, takhle musíme hrát.“

Je výsledek 1:0 vaším ideálem?

„1:0 je vždycky dobrý výsledek! Ve fotbalu i v hokeji.“ (směje se)

Celkově jste měli jen 16 střel na branku. Jasně, nejdůležitější je výhra, ale není to málo?

„Tak to prostě je. Když je zápas náročný, musíte proměňovat i to málo šancí, co máte. Musíte najít balanc. My jsme ho tentokrát měli.“

Co zatím říkáte na výkony Matěje Blümela? Mladík je aktuálně nejlepším střelcem týmu.

„Matěj je hokejová budoucnost Česka. Hraje úžasný turnaj. Jsem strašně šťastný, že se po hitu nezranil. Potřebujeme ho. Dal vítězný gól, velká věc. Výjimečným dělá Matěje hlavně jeho bruslení. Na téhle úrovni tohle potřebujete. Umí si najít šance, je šikovný a pokorný. A hrozně rychle se učí, když mu něco řeknu.“

První nulu na šampionátu zapsal Karel Vejmelka.

„Už byl několikrát blízko, teď mu to konečně vyšlo. Jak jsem říkal, sebevědomí má vysoko, ale tohle ho ještě posune. Tohle potřebuje. Kluci před ním musí hrát solidní obranu, což dělají.“

Minule jste si stěžoval na rozhodčí, že nešli k videu po jasném faulu na Blümela. Tentokrát po zákroku na Radima Šimka šli. Zapůsobil váš tlak?

„Je to možné. Víte, když se někdo zraní, má se jít podívat. Byl to úplně stejný případ jako s Blümelem. Proti Norsku to byla chyba, teď to udělali správně. Řekl jsem okamžitě Romanu Červenkovi, ať za rozhodčími jede, že to je úder do hlavy. Pískali dobře.“

Hned v úterý vás čeká vaše domovské Finsko. Jak to prožíváte?

„Zatím nijak. Opravdu jsem o tom ještě nepřemýšlel. V hlavě jsem měl doteď jen utkání s Amerikou. Určitě se ale těším.“

Co zatím říkáte na podporu českých fanoušků v Tampere?

„Jsou úžasní. Snad nám pomůžu i proti Finsku. Byť možná domácí budou mít v hale asi přesilu. (usmívá se) Je skvělé, že tu jsou a podporují nás.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 07:53. Blümel Sestavy Domácí: Swayman (Mann) – Megna, Se. Jones (C), Schmidt (A), Peeke, Hughes – Hartman, Galchenyuk, Boldy – Kuhlman, Bellows, Tynan – Meyers, Farrell, Gaudette – Lettieri, Lafferty, Watson (A) – Hayden. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Šimek, Sklenička, Jordán – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Špaček, Stránský, Flek – Černoch. Rozhodčí Lassi Heikkinen (FIN), Jeff Ingram (CAN) – Maxime Chaput (CAN), Nathan van Oosten (CAN) Stadion Nokia aréna, Tampere Návštěva 5270 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15 3. Česko 6 4 0 1 1 19:10 13 4. USA 6 2 2 0 2 14:10 10 5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8 6. Norsko 6 1 1 0 4 13:25 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 6 0 0 1 5 7:28 1

Jiří Hudler o Blümelovi: Faul to nebyl, na NHL je připraven Video se připravuje ...