Nejlepší střelec týmu! Blümel dál září: Sebe neřeším, strašně si to užívám

PŘÍMO Z TAMPERE | Už je na čtyřech gólech. Matěj Blümel chytil v Tampere parádní formu. Má střeleckou slinu. Proti USA se postaral o jediný gól zápasu a přiklepl Česku důležité tři body. Aktuálně je 21letá senzace z Pardubic nejlepším střelcem nabitého týmu. „Popravdě, já tohle fakt moc neřeším. Kdybych to řešil, třeba by to nebylo takové. Neřeším to. Chci jen, abychom vyhrávali,“ říká s upřímnou pokorou forvard.

Začněme u vaší trefy. Neměl jste strach, že puk nestihnete dojet?

„Musím říct, že jo. (směje se) Myslel jsem si, že půjde daleko. Ale zastavil, naštěstí tam asi bylo víc sněhu. Možná se k nám obrátilo štěstí tím, že led nebyl úplně dobrý. Myslel jsem, že s Hynkem Zohornou pojedeme dva na nikoho, ale pak mi říkal, že měl dlouhé střídaní a viděl mě, tak mi to hodil. Dal jsem do toho všechno a jsem rád, že to spadlo.“

K praktikování vašeho defenzivního systému je vedení hodně důležité, že?

„Určitě. Neříkám, že jsme se pak zatáhli, ale nedělali jsme zbytečné chyby a ztráty. A když jsme mohli, šli jsme do útoku. Zase jsme nikde nebláznili. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas.“

Už dříve jste ale poznali, jak ošemetné je vedení 1:0. Proti Rakousku se ho udržet nepovedlo.

„Ošemetné to je, ale fakt jsem věřil, že to po takovém zápase zvládneme. Jasně, chodili přes brankoviště nějaké nahrávky, ale že by nám ujeli nebo něco, to se nám nestalo. Myslím, že jsme skvěle odbránili zápas. Bylo to super.“

Řekl bych, že jste poprvé odehráli kompletních šedesát minut bez výraznějších výkyvů.

„Jo, myslím, že jo. Když zapátrám v paměti, nebyl tam žádný výpadek nebo nic. Vždycky jsme hráli v pěti kompaktně, skvěle jsme bránili. Jak říká Kari: Když máte dobrou obranu, pak to jde.“

Byla tohle typická výhra, jakou můžeme od českého týmu čekat i v dalším běhu turnaje? Žádné přestřelky se zřejmě konat nebudou.

„Je to možné, můžeme to tak brát. Ale abych řekl pravdu, po prvním gólu jsem nevěřil, že uhrajeme výsledek 1:0. Pak mě to vyvedlo z omylu, jak jsme hráli. Neříkám, že jsme zaparkovali autobus a bránili. Měli jsme dobrou obranu, ale dokázali jsme z toho zaútočit. Byl to skvělý zápas, skvělá systémová hra od nás.“

Není těžké z toho pak nesklouznout k pasivitě? Měli jste jen 16 střel na branku, z tribuny to opravdu nebyl úplně líbivý hokej.

„Chápu, že pro vás to asi nebylo tak pohledné. Možná akorát ty přesilovky. Hokej se ale ubírá tímto směrem. Když to umíme zahrát i my, tak je to skvělé. Věřím, že se toho chytneme a budeme takhle hrát až do konce turnaje.“

Se čtyřmi góly jste nejlepším střelcem týmu. Jak vám to zní?

„Popravdě, já tohle fakt moc neřeším. Kdybych to řešil, třeba by to nebylo takové. Neřeším to, chci, abychom vyhrávali. Když to tam padá, je to skvělé, ale důležitá je výhra. Jsem vděčný, že jsem v sestavě a nastupuju pravidelně. Snad to takhle půjde dál.“

Na sociálních sítích jste hitem. Vnímáte to?

„Docela jo, hlavně na Instagramu. S tiskovým mluvčím Ondrou Kalátem jsme se vsadili, že se dostanu na 10 tisíc followerů. Už jsem překročil tu hranici, to jediné sleduju. Lidé mi píšou, vnímám to, ale je těžké všem odepsat.“ (usmívá se)

Taky mezi námi novináři jste v mixzóně štamgastam. Vypadáte, že si to užíváte.

„Je to tak. Vždycky jsem na to koukal v televizi. Říkal jsem si, že bych tam jednou chtěl být, teďka tady jsem. Je to skvělé, patří to k mé práci a já si to opravdu užívám. Nejen to, zápasy, celý turnaj i to, že Tampere je krásné město a člověk může vyrazit někam na procházku. Všechno skvělé. Doufám, že budeme hrát až do neděle.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 07:53. Blümel Sestavy Domácí: Swayman (Mann) – Megna, Se. Jones (C), Schmidt (A), Peeke, Hughes – Hartman, Galchenyuk, Boldy – Kuhlman, Bellows, Tynan – Meyers, Farrell, Gaudette – Lettieri, Lafferty, Watson (A) – Hayden. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Šimek, Sklenička, Jordán – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Špaček, Stránský, Flek – Černoch. Rozhodčí Lassi Heikkinen (FIN), Jeff Ingram (CAN) – Maxime Chaput (CAN), Nathan van Oosten (CAN) Stadion Nokia aréna, Tampere Návštěva 5270 diváků