Hudler: 1:0? Nevím, no... Ale pro trenéra skvělé. Blümela už vidí v NHL

Výhra 1:0. Zajištěná obrana, držení hubeného výsledku a nakonec šťastné úsměvy. Vítězství nad Spojenými státy se odehrálo přesně podle not trenéra Kariho Jalonena. Expert studia iSport.cz Jiří Hudler však za předvedený hokej nechválil, naopak. „Měli jsme štěstí. Hra nebyla ofenzivní uragán, jak jsme možná čekali. 1:0 v hokeji, nevím no. Z pohledu trenéra je to ale skvělé,“ shrnul v pozápasovém hodnocení.

V každé z přestávek v bitvě Česka proti Americe sice kvitoval vedení a především styl vstřelení branky Matěje Blümela, ale jinak moc nechválil. Bývalý vynikající forvard Jiří Hudler se ve studiu iSport.cz společně s hokejovým redaktorem Miroslavem Horákem mnohdy až trochu podivoval hernímu pojetí reprezentace. „Zatím mě to moc nebaví, abych byl upřímný. Možná je snaha diváka uspat,“ řekl vítěz Stanley Cupu z roku 2008 po druhé třetině.

Nicméně sám po utkání uznal, že podobné nářky přebíjí výsledek, který je pozitivní. „Postup do čtvrtfinále je samozřejmě dobrý, stejně tak nula pro Karla Vejmelku, vzhledem k blížícímu se play off. Neudělali jsme kardinální chyby. A vše kryl Vejmelka, který byl perfektní. Mimochodem, to rozhodnutí bude i hodně na něm, ale já bych ho nechal dochytat celý turnaj,“ nabídl Hudler svůj pohled. „Je to naše velká jednička. Je strašně dobře, že se na Karla můžeme spolehnout,“ kýval souhlasně Miroslav Horák.

Hlavní expert Jiří Hudler chválil především dva muže. Kromě zmíněné české jedničky také jediného střelce národního celku, Matěje Blümela. „Jasně nejlepší hráč společně s Vejmelkou,“ přikývl bývalý hráč Detroitu, nebo Calgary. Experti ve studiu se také zamysleli nad blízkou budoucností jednadvacetiletého pardubického křídla.

„Vypadalo to, že mu to Hynek Zohorna dal dlouhé, ale on je naštěstí tak rychlý, že to stihl a pak to vyřešil krásně, hokejově. Myslím, že co se týče NHL, tak tam už by mělo být hotovo,“ řekl Hudler jasně. „Rozhodně si řekl o pozornost, trefil se už čtyřikrát. Dnešní situaci vyřešil skvěle, úplně v klidu,“ dodal Horák. „Ale takhle, bude mu dvaadvacet, a když půjde do NHL, tak ten klid už nyní musí mít, tak to je. Tam už bychom se neměli podivovat, že klid má,“ oponoval Hudler, jenž do nejvyšší české soutěže vtrhl už v šestnácti letech, takže k vývoji mladých hráčů má co nabídnout.

„To je i případ u Davida Jiříčka. Nic by nemělo být za zásluhy, ten hráč si místo na ledě musí zasloužit, ale namísto Michala Jordána bych mu místo sedmého beka dal,“ zmínil bývalý reprezentant pozici osmnáctiletého beka, který už druhý duel strávil pouze na tribuně.

Českou reprezentaci čeká v úterý večer poslední klání ve skupině proti Finsku. Roman Červenka a jeho družina se ještě může pokusit zaútočit na druhou příčku ve skupině, při prohře Švédů nad Lotyšskem dokonce na první. Vyplňuje se tak scénář, kdy obsadit první dvě místa je nejvýhodnější z důvodů, že se tým vyhne dvěma jasně nejsilnějším vahám ve druhé skupině, Švýcarsku a Kanadě, která se však po večerní prohře s Dánskem (2:3) na druhé místo možná nedostane.

„Kdybych si měl vybrat, tak bych si samozřejmě ze druhé příčky přál Němce, to je jasné,“ přikývl Hudler. „A kdyby se to rozhodovalo mezi prvními dvěma, tak já Švýcary. Oproti Kanadě bych našim věřil více,“ shrnul Horák.

Jisté je, že na rozdíl od minulých let, je pozice soupeře pro nejdůležitější duel turnaje nadále otevřená a právě klání s domácím Finskem určí, kdo to bude.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15 3. Česko 6 4 0 1 1 19:10 13 4. USA 6 2 2 0 2 14:10 10 5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 6 1 1 0 4 13:25 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1