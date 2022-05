Slovensko postupuje, soupeře mu „určí“ Češi. Nielsen se loučil v slzách

Chůzi po tenké hraně mezi úspěchem a blamáží slovenští hokejisté na mistrovství světa zvládli s přehledem. Po třech prohrách v řadě třikrát vyhráli, klíčový duel o postup do čtvrtfinále nad vyšťavenými Dány urvali 7:1. V prvním kole vyřazovacích bojů se utkají s nejlepším týmem skupiny B. To může být Švédsko nebo Finsko, které ještě hraje s českou reprezentací (19.20). V emocích a slzách se s reprezentační kariérou loučil dánský útočník Frans Nielsen (38).

Obětovat zápas s Kanadou a šetřit síly a klíčové borce pro rozhodující bitvu se Slovenskem? Dánští trenéři takto původně uvažovali. Přece jenom, na šampionátu mají věkově vůbec nejstarší výběr. Matadoři Frans Nielsen, Peter Regin a brankář Sebastian Dahm ovšem řekli jednoznačné ne. „Chceme proti Kanadě hrát!

Úřadující mistry světa sice Dánové v pondělí večer senzačně porazili 3:2. Jenže času na regeneraci měli minimum, méně než 18 hodin. Slováci odpočívali dva dny. V rozhodující bitvě o čtvrtfinále to bylo znát. Svěřenci Craiga Ramsayho byli hladoví, živí a plní energie. Dvěma góly je nastartoval kapitán Tomáš Tatar. Dánové šlapali vodu.

„Asi nám to pomohlo, Dánové bojovali s Kanadou až do konce, nic nevypustili a neměli tolik sil,“ přitakal obránce Šimon Nemec v rozhovoru pro Českou televizi. „Vyběhli jsme na ně a nestačili nám celý zápas. Rozhodlo i naše nastavení v hlavách. Neměli jsme na výběr, museli jsme vyhrát. Šli jsme do toho naplno.“

Teprve osmnáctiletý obránce Nemec si proti Dánsku, stejně jako mnohem zkušenější parťák Mislav Rosandič, připsal první reprezentační gól na mistrovství světa. K tomu přidal tři gólové asistence. Znovu ukázal, o jaký kus se po bronzové olympiádě herně posunul. „Neřekl bych, že postup ze skupiny byla povinnost. Ale je pravda, že byla velmi hratelná (distancované Rusko v ní nahradila Francie). Postoupili jsme, to je fantastické.“

Slováci dramatický finiš skupiny zvládli. Po prohrách s Německem (1:2), Kanadou (1:5) a Švýcarskem (3:5) si nemohli dovolit zaváhat. Zvládli to, byť třeba proti Kazachstánu to byl hodně velký a dramatický boj (4:3).

„Zvládli jsme to jako velký a zkušený tým,“ těšilo centra prvního útoku Michala Krištofa. „Během turnaje jsme byli lepší a lepší, dnes jsme hráli jeden za druhého. Dáni nestíhali, bylo vidět, že za sebou mají těžký zápas. Zejména díky pohybu jsme byli lepší.“

Na čtvrtfinále se Slováci stěhují do Tampere. „Koho za soupeře?“ uvažoval Nemec. „Osobně si přeju Finy. Hrají doma, byla by plná hala, to by mohl být zážitek. Porazit je doma. Švédy umíme taky zahrát, vyhráli jsme s nimi na olympiádě zápas o bronz. Takže to je celkem jedno.“

Hodně emotivní byl zápas pro dánského útočníka Franse Nielsena. Osmatřicetiletý matador, který startoval na svém devátém mistrovství světa, dopředu hlásil, že končí. A chtěl se loučit postupem. „Mrzí mě to, Frans je skvělý chlapík, výborný defenzivní centr, byl to jeho poslední šampionát, ale my jsme chtěli postoupit,“ krčil rameny Tomáš Tatar v rozhovoru pro sport.sk.

S Nielsenem hrával Tatar v Detroitu a byl i u senzační dánské demolice na šampionátu 2010. Dánové tehdy Slovensko vypráskali 6:0 a šli do čtvrtfinále. To se jim povedlo i v roce 2016. „Pamatuji si to velmi dobře, tehdy nám vyšlo všechno a Slovensku nic,“ pousmál se Nielsen pro sport.sk.

Teď to bylo naopak. Když ke konci začali fanoušci skandovat Nielsenovo jméno, neubránil se slzám. Stejně pak při rozlučce s parťáky na ledě. Kromě devíti světových šampionátů (58 zápasů/ 11+15) si zahrál na olympiádě 2022 (5/ 2+1), na Světovém poháru 2017 za Evropský výběr (6/ 0+2) a v NHL za patnáct sezon (925/ 167+306, Stanley Cup 24/ 4+5) nastupoval za New York Islanders (2006-16) a Detroit (2016-21).

Letošní sezonu odehrál v Eisbärenu Berlín, slavil německý titul. „Reprezentaci jsem si vždy užíval, ale už je čas pro mladší. Jenom mě mrzí, že jsem se neloučil postupem ze skupiny,“ dodal Nielsen.