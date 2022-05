SESTŘIHY: Slovensko - Dánsko 7:1, Německo - Švýcarsko 3:4sn

Skupina A (Ice Hall, Helsinky)

Německo - Švýcarsko

Švýcarští hokejisté zdolali v souboji o vítězství ve skupině A Německo 4:3 po samostatných nájezdech a prošli základní částí bez porážky. Ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí v Helsinkách na čtvrtý tým skupiny B z Tampere Spojené státy americké. Němci mají jisté druhé místo a jejich soupeřem bude buď česká reprezentace, nebo domácí Finsko.

SESTŘIH z MS: Německo - Švýcarsko 3:4 sn. Švýcaři si pojistili vítězství ve skupině Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:51. Wissmann, 15:30. Loibl, 47:57. Plachta Hosté: 01:37. Ambühl, 21:26. Suter, 38:31. Malgin, . Hischier Sestavy Domácí: Grubauer (Niederberger) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Wissmann, Wagner, Gawanke – Plachta, Michaelis, Ehliz – Pföderl, Reichel, Noebels (A) – Fischbuch, Loibl, Karachun – Soramies, Kastner, Schmölz – Ehl. Hosté: Berra (Genoni) – Kukan, Siegenthaler, Fora (A), Moser, Egli, Geisser, Marti – Riat, Hischier (C), Meier – Simion, Malgin, Suter – Ambühl (A), Corvi, Herzog – Bertschy, Miranda, Kurashev – Thürkauf. Rozhodčí Öhlund (SWE), Stano (SVK) – Špůr (CZE), Yletyinen (SWE) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 862 diváků

Slovensko - Dánsko

Slovenští hokejisté ve svém závěrečném vystoupení v základní skupině A přehráli Dánsko 7:1 a posouvají se do čtvrtfinále. V posledním duelu museli Slováci zvítězit a to se jim povedlo, když svého severského oponenta v přímém souboji o postup rozdrtili 7:1. Důležitý podíl na výhře měl kapitán Tomáš Tatar, který vstřelil dvě branky a nasměroval svůj tým mezi nejlepší osmičku turnaje.

SESTŘIH z MS: Slovensko - Dánsko 7:1. Hrdina Slafkovský, Slováci zvládli přímý boj o postup Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:00. Tatar, 19:37. Tatar, 21:57. Regenda, 32:17. Rosandić, 38:20. Slafkovský, 58:53. Nemec, 59:19. Regenda Hosté: 47:43. Blichfeld Sestavy Domácí: Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandić, Gachulinec, Jánošík – Tatar (C), Krištof (A), Slafkovský – Regenda, Roman, Takáč – Lantoši, Tamáši, Liška – Sýkora, Kollár, Lunter. Hosté: Dahm (Dichow) – M. Lauridsen, Lassen, Kristensen, Jensen Aabo (A), N. Jensen, Larsen, M. Jensen – Bau Hansen, Nielsen (A), Ehlers – Aagaard, Regin (C), Storm – Blichfeld, Wejse, Bjorkstrand – Asperup, Jakobsen, Poulsen – Meyer. Rozhodčí MacFarlaine, Rekucki (oba USA) – Sormunen (FIN), van Oosten (CAN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 084 diváků

Kanada - Francie

Kanaďané se na závěr skupiny naladili na play off výhrou nad Francouzi 7:1. Tým země javorových listů si v úterním duelu helsinské skupiny komfortně poradil s Francií, výhru zámořského celku řídil Drake Batherson, který si připsal čtyři gólové asistence, svůj účet na letošním mistrovství vylepšil také Pierre-Luc Dubois. Ten přispěl dvěma brankami a jednou přesnou přihrávkou. Ve vyřazovací fázi čeká na tým Claude Juliena výběr Švédska. Francouzi v turnaji končí se ziskem pěti bodů na šestém místě skupiny A.

SESTŘIH z MS: Kanada - Francie 7:1. Drtivá výhra favorita, Kanaďané zůstali třetí Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:40. Cozens, 17:31. Comtois, 22:07. Dubois, 35:10. O'Dell, 45:29. Whitecloud, 51:16. Dubois, 55:19. Severson Hosté: 48:20. Rech Sestavy Domácí: Driedger (Tomkins) – Graves, Chabot (C), Severson, Sanheim, Whitecloud, Holden, Mayo – Batherson, Dubois (A), Cozens – Anderson (A), Barzal, Sillinger – Roy, Lowry, Comtois – Mercer, Geekie, Johnson – O'Dell. Hosté: Ylönen (Papillon) – Gallet, Auvitu (A), Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Bault, Guebey – Texier, Claireaux (A), T. Bozon – Rech, Bertrand, Treille (C) – Fabre, Ritz, K. Bozon – Leclerc, Colotti, Perret. Rozhodčí Ansons (LAT), Heikkinen (FIN) – Niittylä (FIN), Zunde (LAT) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 2 873 diváků

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 7 6 1 0 0 34:15 20 2. Německo 7 5 0 1 1 26:20 16 3. Kanada 7 5 0 0 2 34:18 15 4. Slovensko 7 4 0 0 3 23:19 12 5. Dánsko 7 4 0 0 3 18:18 12 6. Francie 7 1 1 0 5 11:24 5 7. Kazachstán 7 1 0 0 6 19:31 3 8. Itálie 7 0 0 1 6 12:32 1

Skupina B (Nokia Arena, Tampere)

Švédsko - Lotyšsko

Švédští hokejisté porazili ve svém závěrečném zápase v základní skupině B Lotyšsko 1:0, připsali si šestou výhru a do čtvrtfinále postoupí nejhůře z druhého místa. Předstihnout je může pouze Finsko, které se dnes večer utká s českou reprezentací. Lotyši naopak přišli i o teoretickou šanci na postup do play off a obsadí páté místo ve skupině. Utkání rozhodl gól Williama Nylandera v přesilové hře, čisté konto udržel Linus Ullmark.

SESTŘIH z MS: Švédsko - Lotyšsko 1:0. Nylander sebral Lotyšům šanci na čtvrtfinále Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:54. Nylander Hosté: Sestavy Domácí: Ullmark (Hellberg) – Dahlin, Larsson (A), Pettersson, Gustafsson, Tömmernes, Lindholm, Pudas – Nordström (C), Wallmark (A), Nylander – Asplund, Kellman, Bemström – Grundström, Peterson, Klingberg – Bengtsson, Lang, Aman – Friberg. Hosté: Šilovs (Grigals) – Zile, Jaks, Rubins, Kulda (A), Sotnieks, Čukste, Mamčics, Bergmanis – Keninš, Abols (C), Balcers (A) – Ri. Bukarts, Džerinš, Dzierkals – Jelisejevs, Batna, Ro. Bukarts – Marenis, Smirnovs, Veinbergs. Rozhodčí Mads Fransen (DEN), Roy Stian Hansen (NOR) – Andreas Weise Kroyer (DEN), Jonas Merten (GER) Stadion Nokia aréna, Tampere Návštěva 5560 diváků

Finsko - Česko

Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa na závěr bojů v základní skupině B v Tampere domácímu Finsku 0:3. Svěřenci kouče Kariho Jalonena obsadili v tabulce konečné třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají s Německem. Finové díky tříbodovému zisku vyhráli skupinu před Švédy a na úvod play off je čekají Slováci.

SESTŘIH z MS: Finsko - Česko 3:0. Olkinuora vynuloval české střelce Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:31. Armia, 16:17. Manninen, 35:34. Rajala Hosté: Sestavy Domácí: Olkinuora (Säteri) – Hietanen, Lehtonen, Seppälä, Heiskanen, Pokka, Friman, Lindell, Ohtamaa – Hartikainen, Manninen, Granlund (A) – Sallinen, Filppula (C), Rajala – Lammikko, Pesonen, Armia – Mäenalanen, Björninen, Anttila (A). Hosté: Langhamer (Vejmelka) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Jiříček, Sklenička – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Zohorna, Hertl, Blümel – Vrána, Kämpf, Smejkal – Černoch, Flek, Stránský – Špaček. Rozhodčí Nord (SWE), Stolc (SUI) – Briganti (USA), Davis (USA) Stadion Návštěva 11 673 diváků

USA - Norsko

Hokejisté USA si ve svém závěrečném utkání základní skupiny B poradili s Norskem 4:2. Favorit se na výhru nadřel, když ještě v první minutě třetí třetiny byli Norové na dostřel jediné branky. Zápas nedochytal brankář Bostonu Jeremy Swayman, kterého po první třetině střídal Mann. Američané zůstali čtvrtí a ve čtvrtfinále narazí na Švýcarsko, pro sedmý tým skupiny Norsko turnaj skončil.

SESTŘIH z MS: USA - Norsko 4:2. Favorit se nadřel a pojistil si čtvrté místo Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:45. Hartman, 07:20. Boldy, 28:05. Meyers, 59:21. Farrell Hosté: 22:43. Martinsen, 41:59. Rokseth Sestavy Domácí: Swayman (21. Mann) – Se. Jones (C), Megna, Peeke, Schmidt (A), Hughes – Barber, Boldy, Galchenyuk – Lettieri, Hartman, Tynan – Gaudette, Bellows, Kuhlman – Farrell, Meyers, Hayden – Watson (A), Lafferty. Hosté: Haukeland (Arntzen) – Johannesen, Lilleberg, Nörstebö, Krogdahl, Rokseth, Kasastul, Klavestad – K. Olimb (A), M. Olimb (C), Fladeby – Röymark, Martinsen, Haga – Trettenes (A), Jakobsson, Hoff – Salsten, Rönnild, Geheb. Rozhodčí Ingram (CAN), Lawrence (CAN) – Chaput (CAN), Synek (SVK) Stadion Nokia aréna, Tampere Návštěva 5435 diváků