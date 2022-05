Finskou zeď Pavelec viděl už v Jets. Řešilo se, jestli se české hvězdy ozvou

Bývalý brankář se zkušenostmi z NHL i z reprezentace Ondřej Pavelec usedl jako šestý host do studia iSport.cz pro duel s Finy. „Opravdu se na tenhle duel těším. Ta konfrontace obou celků mě nesmírně zajímá,“ mnul si ruce před startem duelu. Průběh klání ho však musel zklamat. Málokdo asi očekával gólovou hostinu o pěti chodech, nicméně především výkon českého celku se zastavil ještě u aperitivu.

Hlavní příčina? Především brankář Juho Olkinuora. Tenhle finský fantom do zápasu s Českem inkasoval na turnaji pouze jedinkrát a David Pastrňák a spol. na tom za šedesát minut nic nezměnili.

„Finský tým hraje systémem, že na něj v zápasech neletí 40 střel, to je jedna věc. Ale funguje to i opačně. Oni pro úspěch nutně potřebují stabilního gólmana, a to tady platí. Podává výtečné výkony, v bráně fakt problém nemají. On byl už ve Winnipegu na farmě, ale tehdy jsem ho jen krátce postřehnul, než zase odešel zpět do Evropy. Nejde o první turnaj, kdy se mu takhle daří, je opravdu dobrý,“ okomentoval výkony jedničky Suomi Pavelec.

ANKETA

„Strašně se mi líbí, ten ty puky sbírá jako maliny, chytá v naprostém klidu,“ doplnil kolegu expert z řad deníku Sport Miroslav Horák. A pokračoval. „Finové hrají celý zápas pospolu, zastupují se. Drží takovou tu mantru, kterou držel český tým před začátkem mistrovství. Tedy hrát na celé ploše blízko u sebe,“ vrátil se redaktor k průběhu utkání.

Je pravdou, že soupeř Čechů v utkání předvedl naprosto očekávaný výkon. Naprosté soustředění na jistou defenzivu, silné přesilovky a minimum chyb. Finové v celém klání vlastně výrazněji chybovali jedinkrát, bohužel David Krejčí nabídnutou příležitost nepotrestal. „To je ten hlavní rozdíl. V takovémhle zápase rozhoduje proměnění těch několika šancí, které si vytvoříte. A Finové v tom byli lepší,“ pokrčil rameny Pavelec.

Podruhé za sebou vyšla bodově naprázdno elitní pětka Davida Krejčího s Pastrňákem a Červenkou na křídlech, což může zákonitě působit jako varování. „Všichni jsou k sobě dost sebekritičtí a řeknou si k tomu své. A teď jde o to, jestli si vezmou v kabině slovo a řeknou, že v současném systému nejsou spokojení a udělali by drobné změny. Trochu mě děsí, že se nevyvíjí hra Tomáše Hertla nebo Jakuba Vrány,“ zamyslel se Horák.

Ondřej Pavelec o českém systému: Já nikdy nedával pozor, ale hráči nemají na výběr Video se připravuje ...

Závěr studia už se nesl asi tím nejdůležitějším zjištěním, které duel s Finskem přinesl, a to už jistým soupeřem pro čtvrtfinále, kterým bude Německo. „Je to pěkné, být třetí ve skupině a narazit na Německo. Myslím, že to bude daleko otevřenější, než proti Finsku a měli bychom to zvládnout. Mohlo by nám to sedět, že oni budou hrát dopředu a my budeme těžit z jejich chyb. Budeme čekat na přesilové hry. Bude to jiný soupeř než dneska,“ řekl mistr světa z roku 2010 a majitel bronzu z roku 2011. „Ale nepodceňovat, ta tabulka mluví za sebe. Jsou organizovaní a mají skvělého brankáře Grubauera,“ dodal.

„Kromě toho, že bude chytat Karel Vejmelka, tak bych nic neměnil a věřil tomu, co mají kluci nacvičené. Možná Davida Jiříčka bych hrál od začátku. Myslím, že pokud by hrál od začátku, tak půjde nahoru,“ uzavřel povídání Ondřej Pavelec.

Pavelcovo shrnutí 1. třetiny: Kredit pro Finy, dokáží využít každé chyby Video se připravuje ...